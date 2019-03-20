Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан.

Об этом он заявил в рамках вступления в должность. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил назвать улицы в городах именем Назарбаева. Он заявил, что все фотографии Назарбаева теперь имеют статус непременного атрибута публичных помещений, кабинетов чиновников. Кроме того, Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным Елбасы (отец народов).

Напомним, ранее сообщалось, что в должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути. Для политологов, как и в целом для общественности, его отставка не стала большим сюрпризом.



