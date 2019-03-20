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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

13:36, 20.03.2019 2
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Фото: realnoevremya.ru

Парламент Казахстана принял в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы республики Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В случае окончательного принятия документа столица Казахстана будет называться Нурсултан, пишет «РИА Новости».

Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Акмолинск-Целиноград-Акмола-Астана-Нурсултан-Дарига
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  • Анонимно 20 марта
    Дикость какая
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