Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана принял в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы республики Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
В случае окончательного принятия документа столица Казахстана будет называться Нурсултан, пишет «РИА Новости».
Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан.ОбществоВласть
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