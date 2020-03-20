Андрей Кондратьев стал руководителем ЦИК Татарстана

Фото: пресс-служба "Единой России"

Руководителем ЦИК Татарстана стал глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев. Его избрали председателем члены Центризбиркома РТ тайным голосованием.

Также в заседании в режиме видеоконференции принял участие зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Он попросил поддержать кандидатуру Кондратьева, передает «Татар-информ».

Кондратьев во время своего выступления подчеркнул, что в ближайшее время после избрания на должность председателя ЦИК РТ приостановит членство в «Единой России», поскольку считает эти должности несовместимыми.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ввел в состав Центральной избирательной комиссии республики Андрея Кондратьева.

