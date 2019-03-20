Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
В должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.
Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути. Для политологов, как и в целом для общественности, его отставка не стала большим сюрпризом. Тем более что Назарбаев останется у власти, так как возглавит казахстанский Совбез. Оппозиция тем временем готовится объединить силы и представить своего лидера к предстоящим президентским выборам. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената республиканского парламента Касым-Жомарту Токаеву.Общество
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1.1. диктатора Суллы, пленившего Югурту, разгромившего Мария и перебившиго кучу римлян по проскри́пциям (лат. proscriptio от proscribere — «письменно обнародовать, оглашать») — в Древнем Риме — список лиц, объявленных вне закона. За выдачу или убийство включённого в списки назначалась награда, за укрывательство — казнь. Имущество проскрибированного подвергалось конфискации, потомки лишались почётных прав и состояния. Сулла занялся убийствами, кровавым делам в городе не было ни числа, ни предела, и многие, у кого и дел-то с Суллой никаких не было, были уничтожены личными врагами, потому что, угождая своим приверженцам, он охотно разрешал им эти бесчинства. Наконец, один из молодых людей, Гай Метелл, отважился спросить в сенате у Суллы, чем кончится это бедствие и как далеко оно должно зайти, чтобы можно стало ждать прекращения того, что теперь творится. «Ведь мы просим у тебя, — сказал он, — не избавления от кары для тех, кого ты решил уничтожить, но избавления от неизвестности для тех, кого ты решил оставить в живых». На возражение Суллы, что он-де ещё не решил, кого прощает, Метелл ответил: «Ну так объяви, кого ты решил покарать». И Сулла обещал сделать это… Не посоветовавшись ни с кем из должностных лиц, Сулла тотчас составил список из восьмидесяти имён. Несмотря на всеобщее недовольство, спустя день он включил в список ещё двести двадцать человек, а на третий — опять по меньшей мере столько же. Потом Сулла спокойно доживал ходя без всякой охраны;
1.2. Диолектиан, который дважды добровольно уходил с поста императора, а когда публика потребовала его возвращения он изрёк про капусту. ай Авре́лий Вале́рий Диоклетиа́н (лат. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, имя при рождении — Диокл (лат. Dioclus); 22 декабря 244 год, Далмация — 3 декабря 311 года, Салона) — римский император с 20 ноября 284 по 1 мая 305. Приход к власти Диоклетиана завершил так называемый кризис третьего века в Риме. Он установил твёрдое правление и устранил фикцию, согласно которой император был лишь первым из сенаторов (принцепсом), после чего объявил себя полновластным правителем. С его правления начинается период в римской истории, называемый доминат. В 303 году, желая вернуть Риму былое величие, начал гонения на христиан за что его гнобил император Константин;
2. вот и сейчас отказались от власти. Интересно, а они сами то знают, как это государство было создано СССР из племён и жусов? особенно необходимость создания российского семиреченского казачьего войска после поголовного уничтожения китайцами жителей завоёванного ими джунгарского ханства?