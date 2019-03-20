Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

В должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути. Для политологов, как и в целом для общественности, его отставка не стала большим сюрпризом. Тем более что Назарбаев останется у власти, так как возглавит казахстанский Совбез. Оппозиция тем временем готовится объединить силы и представить своего лидера к предстоящим президентским выборам. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената республиканского парламента Касым-Жомарту Токаеву.