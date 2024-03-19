Рустем Валеев: баянист, аккомпаниатор, шофер

Эксклюзивные видео из архива соратника Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru фондом «Живой город»

Завтра на театральной площадке MOÑ в серии перформативных вечеров «Кич» пройдет вечер-посвящение баянисту Рустему Валееву «Аккомпаниатор». Один из участников творческой команды — его сын, электронный музыкант Ислам Валеев — «Реальному времени» предоставил записи из видеоархива отца.

Сотворец и партнер

Кудрявого и усатого Валеева легко обнаружить в паноптикуме татарской эстрады: пока Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Зухра Сахабиева, Зайнаб Фархетдинова пели, он им аккомпанировал. А также выступал с сольными выходами, играл на гармошках различной величины, курае, делал пародию на звезд.

«Аккомпаниатор, который подчеркивает дивный голос Ильхама Шакирова. Человек, который не боялся присоединяться к актерской игре великой Альфии Авзаловой на сцене, сотворец, партнер», — так авторы посвящения характеризуют его. И обещают познакомить зрителей с реликвиями и записями «времен перемен».

А некоторые видео можно увидеть сейчас. Ислам Валеев, сын баяниста, он же битмейкер Malsi Musiс (заставивший Леонида Слуцкого петь «Татарстан — супергуд» и сочинивший несколько гимнов движения «Сәләт»), уже несколько лет цифрует архив отца, ищет другие материалы. С ним вместе вечер готовят поэт Йолдыз Миннуллина, хореограф Нурбек Батулла, мультиинструменталист Ильяс Фархуллин, художник Зульфия Илькаева, администратор Алена Батулла. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ильхам Шакиров и Рустем Валеев. предоставлено realnoevremya.ru фондом «Живой город»

Как Валеев стал оператором

Напомним, что Валеев родился в Куйбышеве (Самара), освоил первую мелодию на гармони в пять лет, после играл в ансамбле «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»), учился в Куйбышевском училище, а после армии устроился в Татарскую государственную филармонию. С Шакировым он играл, к примеру, 29 лет. На федеральном телевидении его знают как виртуоза, который мог выжать невероятные мелодии даже из крохотных гармошек...

— В 1992 году в декабре папа впервые поехал в Финляндию, — говорит Ислам Валеев. — Это был его первый выезд за рубеж, если не считать службу в армии в Венгрии. И он оттуда привозит синтезатор. Тогда в Финляндию поехали ансамбль «Сорнай», Зайнап Фархетдинова. А в 1996 году папа впервые съездил в Америку. С ним там были Рафаэль Ильясов, Гульзада Сафиуллина. И получается, оттуда он привез видеокамеру. Все эти архивы — они сняты на эту камеру, в 1990—2000-е.

В следующем видео Ильхам абый рассказывает о Валееве на концерте. Говорит, что скажет «пару слов», но в итоге выдает целую речь: что он изучает творчество предшественников (Файзуллы Туишева, Файзи Биккенина, Файзи Садыкова), возвращает из забвения забытые инструменты.

Третье видео: Валеев выступает 1 сентября в 155-й гимназии, что на улице Четаева. Младшая сестра Ислама Алия идет в первый класс, а отец играет на тальянке и крохотной гармошке.

Самарские квартирники и сельские клубы

Четвертое видео: концерт в Самаре, где частные дома соседствуют с многоэтажками. Льется музыка, соседи слушают с балкона.

— На видео играет Мидхат Аминов, — говорит Ислам. — Он из Самары, и сейчас жив. Это папин самый близкий друг, они с юности дружат. Папа учил его играть на гармони, курае, Мидхат абый называет его своим учителем. Он был всегда таким мужиком на движе, ставил аппаратуру, вел мероприятия, потом начал выступать сам. Когда мы были у них в гостях (они жили на самой границе города), такие концерты проходили постоянно. Вытаскивали колонки — и начиналась движуха. Соседи их слушали, никто не возражал. Такой, так сказать, квартирник.

Заключительное видео: гастроли в село Наласа Арского района, увековеченное в народной песне «Наласа авылы көе». Реалии татарской эстрады: УАЗ, неухоженный городской двор у дома на Николаева, 5, непролазная деревенская грязь, крохотный сельский клуб — и «моң».

— Папа постоянно ездил, — говорит Ислам. — Мой дед всю жизнь проработал шофером. И папин родной братишка, Ренат Валиев. Не баянист Ренат Валиев, а просто Ренат Валиев из Самары. И все они шоферы. Ренат абый даже работал какое-то время дальнобойщиком. А папа говорил, что если бы не гармошки, не творчество, он бы тоже стал бы автогонщиком, потому что с детства они с братом, живя в частном секторе, копались в машинах в гараже у бабая, собирали их и пересобирали. Он постоянно ездил на Высокую Гору смотреть гонки, с этих автогонок у него осталось много видео. Он просто ездил и снимал машины. И мы там, маленькие, на фоне.

— Он всегда был за рулем на гастролях. Ильхам абый очень любил, когда он был за рулем и садился только к нему. Сначала на «уазике», потом на новых современных машинах. То есть прямо на «Газельке» могли ехать на гастроли прямо до Сибири.