«Вы будете сближать наши страны»
Рустам Минниханов встретился с делегатами Всемирного форума молодежи
100 иностранцев из 50 стран мира продолжают знакомство с Казанью. Они приехали в Татарстан в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и пробудут здесь до 16 марта. 13-го заграничные гости встретились с министром по делам молодежи республики Ринатом Садыковым, а 15-го смогли задать интересующие их вопросы раису Татарстана Рустаму Минниханову.
«Надеюсь, что вам будет интересно вернуться»
Обращаясь к делегатам, глава Татарстана заявил, что в нынешних условиях России особенно важно поддерживать контакты с дружественно настроенными государствами. Минниханов подчеркнул, что дружба народов для республики — это не просто слова: здесь мирно проживают 175 национальностей.
— Молодежь должна общаться. Такой форум — огромная возможность как для молодежи нашей страны, так и для вас найти новых друзей, партнеров, — сказал он. — Вы будете сближать наши страны. В вашем лице мы имеет контакты с вашей страной.
Раис отметил, что Татарстан — это один наиболее промышленно развитых регионов России, и выразил надежду, что гости найдут здесь хороших партнеров. Также Минниханов представил молодежную политику, которая реализуется в регионе: рассказал о возможностях для образовательного и спортивного развития, действующих общественных пространствах и молодежных клубах.
— Если человек возвращается повторно, значит, он что-то нашел на этой земле. Я очень надеюсь, что вам будет интересно вернуться, — подытожил татарстанский лидер.
Сотрудничество с Сербией, молодежная программа на саммите БРИКС
После этого глава республики ответил на вопросы делегатов. Так, студент из Сербии напомнил, что недавно Минниханов встретился с главой его страны, и поинтересовался, в каких направлениях Татарстан планирует сотрудничать с ней. Глава республики ответил, что важно укреплять торгово-промышленные связи, а также делиться наработками в сфере IT и развивать туризм.
Делегат из Бразилии сказал о важности развития молодежной дипломатии на предстоящем саммите БРИКС. Минниханов идею одобрил: «Необходимо уже сегодня запланировать серию молодежных мероприятий. Нужно подготовиться, подключить зарубежных коллег».
Представитель Аргентины хотел узнать, как в Татарстане обстоят дела с трудоустройством молодежи. «На первом плане — обеспечение комфортной жизни в республике, чтобы талантливая молодежь не уезжала», — ответил раис. Также он рассказал о важности системы подготовки кадров, при которой у университетов есть индустриальные партнеры.
Интересовались делегаты и тем, какие качества, по мнению татарстанского лидера, нужны для достижения успеха в жизни. Он назвал профессиональное мастерство, умение ставить амбициозные цели и постоянное обучение и развитие.
«Меня всегда тянет в Россию»
Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у делегатов, какие впечатления остались у них после нескольких дней пребывания в Казани. «Мне здесь очень нравится», — ответила 22-летнняя Шахразет из Алжира.
— Это исторический город, богатая цивилизация. Я была в Кремле, гуляла по городу. Университеты большие и красивые, — поделилась она.
Кстати, девушка стала одним из международных экспертов на выборах России. Она и еще семь делегатов фестиваля, в числе был которых Тарик из Бангладеша, с которым ранее беседовало «Реальное время», посетили избирательные участки в Казани и Арском районе, а также Центр общественного наблюдения.
Шахразет бегло говорит по-русски, потому что изучает его в алжирском университете. Это ее первое, но наверняка не последнее путешествие в Россию: девушка планирует стать переводчицей.
25-летняя Чжоу из Китая тоже осталась довольна региональной программой:
— Город очень красивый. Когда мы приехали, нам рассказали об истории и культуре Татарстана. Я благодарна, что нас с ними познакомили, и счастлива поучаствовать в региональной программе. Вчера мы были в компании KazanExpress. Если бы я путешествовала одна, не смогла бы глубоко погрузиться в экономику региона.
Девушка поблагодарила волонтеров, которые сопровождают делегатов:
— Наши волонтеры юные, но просто замечательные, всегда приходят на помощь и все объясняют. Большое спасибо!
Чжоу поделилась, что до Всемирного фестиваля молодежи говорила маме, что хотела бы съездить в Россию. В своей научной работе девушка касается темы взаимодействия России и Китая.
— В дальнейшем я хотела бы участвовать в конференциях о сотрудничестве наших стран, потому что мы тесно взаимодействуем в разных сферах. Надеюсь, это партнерство будет усиливаться, — сказала она.
А вот Любо из Болгарии приехал в Россию аж в девятый раз. Впрочем, в Казани он тоже оказался впервые.
— Это огромный город. Я вчера пытался сам добраться до нужного места, оказалось, что ехать нужно долго. Виды, которые здесь открываются, просто сказка. Мы ездили в Кремль, «Ак Барс Арену», были на концерте в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Я немного прогулялся по Баумана. На все времени не хватает, нужно на неделю, на две ее продлить, — с улыбкой рассказал он.
Список городов, в которых побывал Любо, впечатляет: Омск, Тула, Рязань, Оренбург, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Нижний Новогород, Псков и даже Владивосток. Чаще всего он посещал Россию, принимая участие в программах дополнительного профессионального образования. «Меня всегда тянет сюда, я не хочу посещать другие страны», — объяснил Любо.
Болгарец узнал о том, что в этом году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, когда был в Нижнем Новгороде прошлым летом. И сразу решил подать заявку: уже принимал в нем участие в 2017 году, и ему очень понравилось. Русский язык, кстати, Любо выучил самостоятельно. «Болгарский немного похож на русский. Если у человека есть желание выучить, все получится», — заверил он.
А вот делегат из Швеции сказал, что опасается говорить с журналистами: может пострадать, если на родине узнают о его путешествии в Россию. Но на фестивале ему понравилось. Теперь молодой человек думает о поступлении в казанский вуз.
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