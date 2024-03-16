«Вы будете сближать наши страны»

Рустам Минниханов встретился с делегатами Всемирного форума молодежи

Фото: Максим Платонов

100 иностранцев из 50 стран мира продолжают знакомство с Казанью. Они приехали в Татарстан в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и пробудут здесь до 16 марта. 13-го заграничные гости встретились с министром по делам молодежи республики Ринатом Садыковым, а 15-го смогли задать интересующие их вопросы раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Надеюсь, что вам будет интересно вернуться»

Обращаясь к делегатам, глава Татарстана заявил, что в нынешних условиях России особенно важно поддерживать контакты с дружественно настроенными государствами. Минниханов подчеркнул, что дружба народов для республики — это не просто слова: здесь мирно проживают 175 национальностей.

— Молодежь должна общаться. Такой форум — огромная возможность как для молодежи нашей страны, так и для вас найти новых друзей, партнеров, — сказал он. — Вы будете сближать наши страны. В вашем лице мы имеет контакты с вашей страной.

Минниханов рассказал делегатам, какая молодежная политика реализуется ведется в Татарстане. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Раис отметил, что Татарстан — это один наиболее промышленно развитых регионов России, и выразил надежду, что гости найдут здесь хороших партнеров. Также Минниханов представил молодежную политику, которая реализуется в регионе: рассказал о возможностях для образовательного и спортивного развития, действующих общественных пространствах и молодежных клубах.

— Если человек возвращается повторно, значит, он что-то нашел на этой земле. Я очень надеюсь, что вам будет интересно вернуться, — подытожил татарстанский лидер.

Сотрудничество с Сербией, молодежная программа на саммите БРИКС

После этого глава республики ответил на вопросы делегатов. Так, студент из Сербии напомнил, что недавно Минниханов встретился с главой его страны, и поинтересовался, в каких направлениях Татарстан планирует сотрудничать с ней. Глава республики ответил, что важно укреплять торгово-промышленные связи, а также делиться наработками в сфере IT и развивать туризм.



Говоря о система трудоустойства, раис акцентировал внимание на важности системы подготовки кадров, при которой у университетов есть индустриальные партнеры. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Делегат из Бразилии сказал о важности развития молодежной дипломатии на предстоящем саммите БРИКС. Минниханов идею одобрил: «Необходимо уже сегодня запланировать серию молодежных мероприятий. Нужно подготовиться, подключить зарубежных коллег».

Представитель Аргентины хотел узнать, как в Татарстане обстоят дела с трудоустройством молодежи. «На первом плане — обеспечение комфортной жизни в республике, чтобы талантливая молодежь не уезжала», — ответил раис. Также он рассказал о важности системы подготовки кадров, при которой у университетов есть индустриальные партнеры.

Интересовались делегаты и тем, какие качества, по мнению татарстанского лидера, нужны для достижения успеха в жизни. Он назвал профессиональное мастерство, умение ставить амбициозные цели и постоянное обучение и развитие.



Интересовались делегаты и тем, какие качества, по мнению татарстанского лидера, нужны для достижения успеха в жизни. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Меня всегда тянет в Россию»

Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у делегатов, какие впечатления остались у них после нескольких дней пребывания в Казани. «Мне здесь очень нравится», — ответила 22-летнняя Шахразет из Алжира.

— Это исторический город, богатая цивилизация. Я была в Кремле, гуляла по городу. Университеты большие и красивые, — поделилась она.

Кстати, девушка стала одним из международных экспертов на выборах России. Она и еще семь делегатов фестиваля, в числе был которых Тарик из Бангладеша, с которым ранее беседовало «Реальное время», посетили избирательные участки в Казани и Арском районе, а также Центр общественного наблюдения.

Шахразет бегло говорит по-русски, потому что изучает его в алжирском университете. Это ее первое, но наверняка не последнее путешествие в Россию: девушка планирует стать переводчицей.

Шахразет бегло говорит по-русски, потому что изучает его в алжирском университете. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

25-летняя Чжоу из Китая тоже осталась довольна региональной программой:

— Город очень красивый. Когда мы приехали, нам рассказали об истории и культуре Татарстана. Я благодарна, что нас с ними познакомили, и счастлива поучаствовать в региональной программе. Вчера мы были в компании KazanExpress. Если бы я путешествовала одна, не смогла бы глубоко погрузиться в экономику региона.

Девушка поблагодарила волонтеров, которые сопровождают делегатов:

— Наши волонтеры юные, но просто замечательные, всегда приходят на помощь и все объясняют. Большое спасибо!

— Если бы я путешествовала одна, не смогла бы глубоко погрузиться в экономику региона, — говорит Чжоу. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

Чжоу поделилась, что до Всемирного фестиваля молодежи говорила маме, что хотела бы съездить в Россию. В своей научной работе девушка касается темы взаимодействия России и Китая.

— В дальнейшем я хотела бы участвовать в конференциях о сотрудничестве наших стран, потому что мы тесно взаимодействуем в разных сферах. Надеюсь, это партнерство будет усиливаться, — сказала она.

А вот Любо из Болгарии приехал в Россию аж в девятый раз. Впрочем, в Казани он тоже оказался впервые.

— Это огромный город. Я вчера пытался сам добраться до нужного места, оказалось, что ехать нужно долго. Виды, которые здесь открываются, просто сказка. Мы ездили в Кремль, «Ак Барс Арену», были на концерте в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Я немного прогулялся по Баумана. На все времени не хватает, нужно на неделю, на две ее продлить, — с улыбкой рассказал он.

Любо узнал о том, что в этом году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, когда был в Нижнем Новгороде прошлым летом. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

Список городов, в которых побывал Любо, впечатляет: Омск, Тула, Рязань, Оренбург, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Нижний Новогород, Псков и даже Владивосток. Чаще всего он посещал Россию, принимая участие в программах дополнительного профессионального образования. «Меня всегда тянет сюда, я не хочу посещать другие страны», — объяснил Любо.

Болгарец узнал о том, что в этом году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, когда был в Нижнем Новгороде прошлым летом. И сразу решил подать заявку: уже принимал в нем участие в 2017 году, и ему очень понравилось. Русский язык, кстати, Любо выучил самостоятельно. «Болгарский немного похож на русский. Если у человека есть желание выучить, все получится», — заверил он.

А вот делегат из Швеции сказал, что опасается говорить с журналистами: может пострадать, если на родине узнают о его путешествии в Россию. Но на фестивале ему понравилось. Теперь молодой человек думает о поступлении в казанский вуз.