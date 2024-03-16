Как Казань училась у Ташкента, Бишкека, Минска и Астаны

Ирада Аюпова побеседовала с представителями киностудий СНГ

Фото: Динар Фатыхов

Столетие «Татаркино», которое отмечалось на этой неделе, было решено продолжить образовательной конференцией в рамках KazanSummit. К такому решению пришли руководители киностудий СНГ на встрече с министром культуры РТ Ирадой Аюповой. Там же Узбекистан и Татарстан подписали меморандум, в котором заявлено о совместном производстве фильма о Шигабутдине Марджани.

Белорусы помогут снять фильм про Иннополис?

Что и говорить, программа у приехавших экспертов была насыщенной. Помимо концерта, который прошел в Татарской филармонии днем 13 апреля, гости праздника выступали на круглом столе в КазГИКе. Там ставший в прошлом году генеральным директором киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей рассказывал, как его компания работает в сфере производства фильмов на тему войны (к примеру, у них недавно снимали эпизоды фильма «Гора влюбленных» Салавата Юзеева, на который деньги выделила Москва). А сейчас Ильназ Гараев (продюсер, в прошлом известный по группе ALQANAT) готовит татарстано-белорусский фильм «НИК» — он расскажет о молодом человеке из Иннополиса.

В целом большая часть выступлений была посвящена копродукции. У Татарстана в этом плане есть успешный опыт работы с Казахстаном («Тарлан») и Узбекистаном («Сумбуль»). В Youtube второй набрал миллион просмотров, его регулярно показывают по телевидению.

Наблюдая за зрительным залом на юбилее, можно было четко сказать, что «Татаркино» — это история про мультипотенциалов. Вот есть актеры — они в основном заняты, скажем, в театрах, но также снимаются в кино. Есть также режиссеры, сценаристы, операторы. Значительную часть зрителей занимали представители проката — точек кинопоказов, кинотеатров, кинопередвижек. Они ностальгически делились информацией, сколько в их молодости стоил билетик на сеанс. И хоть со сцены многократно подчеркивается солидный возраст «Татаркино», оно учится теперь у студий помоложе.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, Миляуша Айтуганова, Ирада Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Готовим фильм об «отце Татарстана»

В целом узбеки были главными гостями на столетии. Три дня в «Мире» показывали их фильмы. На встрече после юбилея гендиректор национального агентства «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов сидел по левую руку от министра культуры РТ Ирады Аюповой. Справа расположилась глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова. После они подписали меморандум: это и содействие прокату фильмов, и совместная организация фестивалей и кинопоказов.

А также работа над полнометражным игровым фильмом с предварительным названием «Учитель». Проект картины о жизни богослова, имама Первой соборной мечети Шигабутдина Марджани Салават Юзеев лелеял давно, снял несколько документалок. В 20 лет Марджани уехал учиться — в Самарканд и Бухару. В фильм включена и любовная линия: будущий автор «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казань ва Булгар» влюбится в девушку и будет общаться с ней помощью персидской поэзии. Предполагается, что производство картины займет до трех лет. Аюпова напомнила, что историю татар начал писать Марджани, а воодушевленный Абдулхаликов назвал его «отцом Татарстана».

Тут же вспомнили, что в Белоруссии есть обширные татарские захоронения, а тема Айтматова связывает Казань с Бишкеком. Словом, тем для совместной работы у стран СНГ и республики достаточно.

«Перед нами не ставят задачи зарабатывать деньги»

— Кино это про бизнес или духовные ценности? — рассуждал Абдухаликов. — Как ситуация показывает — это не одно и то же. В бизнесе появляются бытовые темы, более дешевые сценарии, но при этом народ такие бытовые истории любит, народ идет на такие фильмы, касса идет, но духовности, воспитания подрастающего поколения в них мало.

Для государственных студий важно поддерживать фильмы, которые близки к понятию высокого искусства, продолжил гендиректор: не только деньгами, но и образованием. Как пример он привел картину «Илһам», только что показанную в Казани. Президент страны Шавкат Мирзиеев после просмотра поручил показать его на всех госканалах 9 марта. Это была национальная телепремьера.

— Перед нами не ставят задачи зарабатывать деньги, — отметил Абдулхаликов, — а ставят задачу выпустить продукцию и устроить показ.

Поэтому по стране катаются кинокараваны с режиссерами и актерами. И показывают кино бесплатно. Кроме того, «Узбеккино» передало телевидению безвозмездно 100 своих самых лучших фильмов.

Круглый стол минкульта РТ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Государство дает деньги, но как? Об этом подробно рассказывал директор госкиноцентра «Кыргыз тасмасы» Талантбек Толобеков: они долго искали формат работы власти и кинокомпаний. К примеру, опыт Грузии показал, что деньги там просто брали из предоставленного американского бюджета. Теперь денег нет.

В результате сейчас в Кыргызстане создаются две структуры. Это и кинокомиссия, и система рибейтов. У последних в разных странах есть нюансы. К примеру, иногда деньги создателям возвращают даже за то, что в их картине появляются конкретные объекты культурного наследия и государственные символы.

— Но у каждой страны есть своя законодательная и ментальная специфика, — напомнил Толобек. — Каждая страна должна это учитывать.

А вот Узбекистан пошел еще одним путем — он создает территорию с особыми экономическими условиями — киногородок с павильонами, питанием, колледжем. Его построят на 50 гектарах в Ташкентской области.

Воодушевленная Аюпова предложила продолжить беседу в рамках Kazan Forum 2024. Коллеги посетовали, что в те же дни проходит Каннский фестиваль. Но решили, что могут при необходимости отправить в Казань нужных специалистов.