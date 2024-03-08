Место женщины в русской литературе

От Ярославны и тургеневской девушки до «женщин с историей» и «сильных и независимых»

Фото: Петрова Екатерина

Каждый месяц литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова совместно с экспертами книжной индустрии составляет гид по литературам разных стран и периодов. Но в это раз решили пойти другим путем. И вместе с ведущим редактором русской классики издательства «Эксмо» Натальей Завьяловой подготовили гид по эволюции женских персонажей в русской литературе.

Женщина — исторический или мифологический персонаж

В древнерусской литературе женщина часто предстает в роли сильного персонажа, способного влиять на ход событий и мистическим образом помогать своему мужу. Вспомним княгиню Ольгу. Она выступает как решительная и мудрая личность, обладающая физической силой и стратегическим мышлением. Ольга не только действует в отсутствие своего мужа, князя Игоря, но и вступает в противостояние с врагами его рода.

«Слово о полку Игореве», МИФ (16+)

Прекрасный пример мифологического персонажа — образ Ярославны в известном фрагменте «Плач Ярославны». Здесь женская героиня выступает как символ верности и силы духа. В своем плаче Ярославна отражает не только собственную скорбь, но и глубокую привязанность к мужу, поддерживая его дух в сложные времена. Ее образ символизирует как женскую жертвенность, так и мистическую силу, способную помочь мужу преодолеть препятствия. Такие исторические и мифологические персонажи в древнерусской литературе — это важные элементы культуры, которые отражают ценности и идеалы того времени.

Наивная красавица

В эпоху сентиментализма в русской литературе женские персонажи часто предстают перед читателем в облике наивных красавиц, поглощенных мужской похотью и страдающих от несправедливости обстоятельств. Они — воплощение невинности и чистоты. Женщины подвергаются опасности из-за своего доверия и чувственности. Эти образы пронизаны сильными эмоциями и трагическими переживаниями. Истории любви часто описываются как источник их гибели и страданий. В таких произведениях раскрываются темы жертвенной любви, преданности и печали, позволяя читателю погрузиться в чувственный и эмоционально насыщенный мир женской души, которая сталкивается с трудностями и испытаниями, навязанными обществом и судьбой.

Николай Карамзин. «Бедная Лиза», «Эксмо» (16+)

«Бедная Лиза» — произведение, которое остается актуальным на протяжении долгих лет. Николай Карамзин, используя простой и понятный язык, передает читателям трагическую историю любви между Лизой и Эрастом. В книге каждая деталь имеет значение: от описания природы и обстановки до внутренних переживаний героев. Милая и наивная Лиза сталкивается с тяжелыми испытаниями, а Эраст, несмотря на свои чувства, принимает решения, которые приводят к трагичным последствиям. Это классическое произведение погружает читателя в мир сентиментальности и глубоких эмоций, оставляя незабываемый след в сердцах и мыслях.

Классический образ «русской женщины»

«Русская женщина», описываемая Александром Пушкиным в своих произведениях, представляет собой образ мечтательной, верной, решительной, пылкой и чистой дамы. В его текстах русская женщина часто изображается как воплощение женственности, красоты и внутренней силы. Она обладает непоколебимой верой в свои идеалы и ценности, проявляет решимость в достижении целей и стремится к самовыражению и самореализации. Пушкинские героини часто характеризуются пылкими чувствами и страстным стремлением к любви и признанию, одновременно сохраняя чистоту и благородство души. Они предстают перед читателем как символы женского идеала и прекрасным примером того, как сила воли, честность и преданность могут сопровождать женщину в ее жизненном пути, делая ее образ вечным и вдохновляющим.

Александр Пушкин. «Евгений Онегин», МИФ (12+)

«Евгений Онегин» — не только роман о любви и общественных нравах, но и глубокое погружение в русскую душу XIX века. Пушкин создает живых персонажей, которые становятся символами своего времени: Татьяна Ларина — образ русской души, искренней и глубокой, Ленский — юноша-мечтатель и Онегин — «лишний человек» среди светского мира. Любовная история Татьяны и Онегина, начавшаяся с мечты и разбившаяся о реальность, отражает вечные истины о человеческих чувствах и одиночестве. Пушкин возвышает Татьяну как символ искренней любви и показывает, что именно она — сердце и душа этого романа.

Александр Пушкин. «Капитанская дочка», «Эксмо» (16+)

«Капитанская дочка» — исторический роман Александра Пушкина, который повествует о событиях времен восстания Пугачева. Главная героиня, Маша Миронова, выделяется своей добротой, благородством и чувством долга, унаследованными от родителей. Оказавшись в плену после гибели родителей, она проявляет необычайное мужество и решимость, отвергая нежелательные предложения и борясь за свое счастье. Маша демонстрирует смелость, направленную на достижение цели, и защиту собственных убеждений. Роман Пушкина, кроме описания событий восстания, это еще и характеристика русской женщины того времени, ее нравственных качеств и силы духа в условиях тяжелых испытаний.

«Вечная Сонечка»

Образ страдающей женщины открыл в своих произведениях Федор Достоевский. Его женские персонажи воплощают в себе не только физическую, но и духовную боль, которую они несут с христианской жертвенностью ради близких. Эти героини обычно выступают в роли жертвы обстоятельств, подвергающейся мукам и страданиям из-за сложных жизненных ситуаций или нравственных дилемм. Они отличаются глубокой моральной и духовной силой, готовностью переносить страдания и терпеть лишения во имя любви и сострадания к окружающим. Достоевский в своих произведениях часто использует этот образ для выявления внутренней борьбы человека с собственными страстями, а также подчеркивает важность моральных ценностей и духовного возрождения. Эти героини становятся символами самоотверженности и веры, олицетворяя идеал христианской любви и сострадания.

Федор Достоевский. «Преступление и наказание», «Эксмо» (16+)

«Преступление и наказание» — социально-психологический роман Федора Достоевского, изначально опубликованный в журнале «Русский вестник» в 1866 году. В центре сюжета — студент Родион Раскольников, совершивший преступление. Важную роль играет образ Сони Мармеладовой — сироты, вынужденной заниматься проституцией ради выживания семьи. Несмотря на страдания и унижения, Соня остается символом любви и непоколебимой веры в божественное милосердие. Ее образ противопоставляется эгоистическим убеждениям Раскольникова, демонстрируя, что истинная сила проявляется в сострадании и способности прощать. Соня Мармеладова становится одним из самых ярких и символичных персонажей романа, иллюстрируя борьбу между человеческими пороками и высшими духовными идеалами.

Тургеневская девушка

Тургеневская девушка представляет собой типичный образ русской просвещенной молодой женщины XIX века, который стал культурным явлением и вошел в обиход как символ элегантности и тонкости. Это скромная и изящная особа, выросшая в провинции, но обладающая глубокими чувствами и тонким восприятием окружающего мира. Тургеневская девушка образована, благородна и обладает утонченным вкусом. Она обычно представлена как мечтательная и романтичная натура, стремящаяся к духовной гармонии и идеалам, несмотря на противоречия и трудности жизни. Этот образ символизирует женственность, целомудрие и красоту в самом высоком идеале, олицетворяя идею женской добродетели и духовной красоты.

Иван Тургенев. «Ася. Первая любовь. Вешние воды», АСТ (12+)

«Ася» — повесть Ивана Сергеевича Тургенева, опубликованная в 1858 году. Повествование воссоздает образ странной и беспокойной девушки, чья душа наполнена поэзией и искренностью. Главная героиня Ася выделяется своим страстным и мятежным характером, стремлением к нравственному подвигу и личному счастью. Через описание ее необычных поступков и внутреннего мира Тургенев создает образ девушки, чья любовь, чистота души и жажда жизни проникают сквозь страницы повести, делая ее одним из ярких образов русской литературы XIX века.

Женщины, которые бросают вызов обществу

Во второй половине XIX века в русской литературе начинают появляться новые, смелые женские образы, которые ярко и пронзительно демонстрируют, как несправедливое устройство общества разрушает женские судьбы. Эти образы ставят под сомнение традиционные роли и ожидания, предъявляемые к женщинам в обществе, и выражают глубокую тревогу по поводу их социальной и духовной свободы. Женщины совершают поступки, которые кажутся нарушением общественных норм, но на самом деле являются выражением их стремления к самоутверждению и освобождению от уз и стереотипов. Но, в отличие от мужчин, которые поступают аналогичным образом, эти женщины погибают или подвергаются суровому наказанию за свои действия. Например, женщина, уставшая ото лжи и отсутствия любви в браке с нелюбимым мужем, может решиться на адюльтер, что становится для нее попыткой найти собственное счастье и освободиться от оков социальных норм и ожиданий.

Лев Толстой. «Анна Каренина», МИФ (16+)

«Анна Каренина» Льва Толстого — роман, который красочно описывает трагическую историю Анны Карениной, ее столкновение с общественными моральными нормами и внутренними конфликтами. Анна — замужняя женщина, которая влюбляется в офицера Алексея Вронского, что приводит к серии трагических событий. Образ Анны выделяется сложностью: она сильная, умная, свободолюбивая, однако страдает от внутреннего конфликта и чувства пустоты. Толстой мастерски раскрывает ее внутренний мир, показывая, как любовь приводит к трагическому финалу. Анна Каренина становится символом нравственного кризиса в обществе, а ее образ остается одним из самых запоминающихся в литературе.

Александр Островский. «Гроза», «Эксмо» (16+)

«Гроза» Александра Островского — пьеса, раскрывающая сложные моральные и социальные проблемы русского общества. Главная героиня Катерина Кабанова попадает в трагический конфликт между собственными желаниями и социальными ожиданиями. Она страдает от несчастного брака и жестокости свекрови, а ее попытки найти счастье в запретной любви приводят к трагическому финалу. Образ Катерины выделяется сильным характером, чистотой ума и стремлением к свободе, но ее судьба показывает, как общественные ограничения могут уничтожить даже самых сильных и добрых людей. В «Грозе» Островский проводит глубокий анализ нравов и ценностей общества своего времени, а образ Катерины остается одним из самых трогательных в русской драматургии.

Женщина-тайна

В русской литературе, особенно в поэзии Серебряного века, женщина-тайна предстает как образ, пропитанный романтической мистикой. Такая женщина становится символом загадочности, недостижимости и неземной красоты, отличаясь от обыденных и плотских женских образов. Женщина-тайна отражает желание поэтов погрузиться в мир непостижимого, стремление к высшему духовному совершенству. Она притягивает к себе внимание загадочной красотой и глубоким внутренним миром. Ее образ обычно создает впечатление мистического очарования. В поэзии Серебряного века женщина-тайна становится объектом восхищения и вдохновения для поэтов, символизируя исключительную природу женской души.

Александр Блок. «Незнакомка», «Эксмо» (16+)

«Незнакомка» представляет собой сборник стихотворений, в которых Александр Блок выражает романтические идеалы и борьбу с суровой реальностью. Образ Незнакомки, воплощающей красоту и женственность, становится для поэта символом мечты и идеала, спасательным кругом в мире бездны и отчаяния. Через этот образ Блок обращается к вопросам веры, любви и гармонии, сталкивая мечту с жестокой действительностью и показывая конфликт между романтическими идеалами и суровой повседневностью. Работа выражает тему поиска красоты и прекрасного в мире, окутанном тьмой и беспокойством, что делает ее актуальной и понятной даже для тех, кто далек от литературных кругов.

Женщины о женщинах

В поэзии поэтесс Серебряного века образ женщины приобретает новую глубину и аутентичность благодаря тому, что сами женщины начинают писать о себе. Их голоса слышны в каждой строфе и каждом стихе. Они впервые пишут о женском опыте, о внутренних переживаниях и эмоциях, которые уникальны для представительниц женского пола. В их стихах женщина выступает не просто как объект восхищения или объект любви мужчины, но как субъект, обладающий собственными мыслями, чувствами и стремлениями. В их поэзии женщина часто предстает в разных ролях: как муза, как любовница, как мать, как страдающая героиня. Они освещают темы женской судьбы, любви, материнства, разлуки и одиночества с неповторимой интенсивностью и чувственностью, делая свои стихи истинным откровением женской души.

Анна Ахматова. «В то время я гостила на земле…», «Азбука» (16+)

Книга представляет собой сборник стихов знаменитой русской поэтессы Анны Ахматовой, охватывающий период до 1940 года. В нем представлены как ранние работы, так и стихи, не вошедшие в ранее опубликованные сборники. Тексты воссозданы по автографам и первым публикациям, сохранены особенности орфографии и пунктуации автора. Лирика Ахматовой представляет собой мощную и интимную исповедь женской души, охватывающую темы любви, потери, революционных перемен и роли женщины в обществе и истории. Это сборник, который погружает читателя в волнующий мир чувств и эмоций, отражая всю глубину и сложность женского внутреннего мира в разные исторические периоды.

Марина Цветаева. «Любовь — это плоть и кровь…», «Азбука» (16+)

Книга представляет собой сборник стихов и поэм Марины Цветаевой и включает в себя работы разных лет, в том числе величайшие шедевры русской любовной поэзии XX века. Авторское мастерство Цветаевой отмечается ее особым стилем, полной внутренней свободой и искренностью. Ее лирика охватывает разнообразные темы, включая любовь, женскую судьбу, патриотизм, поэзию и философию. Через стихи Цветаевой можно увидеть целый спектр чувств и эмоций, которые отражают ее внутренний мир и взгляды. Эта книга погружает читателя в лирику одной из самых выдающихся поэтесс XX века.

Совмещение всех классических образов

В русской литературе первой половины XX века встречается удивительный образ женщины, который как мозаика собирает в себе различные классические варианты. Это умная женщина-загадка, которая способна привлечь внимание своими таинственными качествами и непредсказуемым поведением. В то же время она выступает в роли музы, вдохновляющей мужчин на великие творческие подвиги. Но под этой внешней загадочностью скрывается женщина, готовая на адюльтер, нарушающая традиционные социальные нормы во имя страсти и чувств. Она готова пожертвовать всем ради любви, способна на жертвенность. Этот образ сочетает в себе порочность и самоотречение, вызывая смешанные чувства у читателя и оставляя множество вопросов о природе женской сущности и ее роли в обществе.

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита», МИФ (16+)

Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова представляет собой уникальное литературное произведение. В центре сюжета — женщина Маргарита, обладающая сверхъестественными качествами. Она олицетворяет любовь, преданность и женскую силу, готова пойти на любые жертвы во имя своего возлюбленного. Персонаж Маргариты развивается от безымянной и одинокой женщины до смелой и сильной ведьмы, способной на подвиги во имя любви. Ее образ ярко выражен в контрасте с серой и безжизненной реальностью, что делает ее персонажем, который притягивает внимание читателей своим характером и судьбой. «Мастер и Маргарита» — это не просто роман о любви, это произведение, раскрывающее глубинные темы человеческой судьбы, веры и самопожертвования, с прекрасно выписанными персонажами и увлекательным сюжетом.

Женщина — боевой товарищ

Образ женщины — боевого товарища в русской литературе представлен сильной и яркой личностью, способной выступить наравне с мужчинами на поле военных действий и стремящейся добиться целей независимо от традиционных ограничений. Эти женщины отличаются выдающимися физическими и моральными качествами, не уступают в смелости и решимости мужским персонажам. Они готовы сражаться, проявляя при этом высокую степень самостоятельности и независимости. В литературе они часто изображаются как лидеры, оказывающие влияние на окружающих своим примером и решительностью. Эти образы женщин вносят в литературное наследие новые аспекты гендерных ролей, подчеркивая возможности и силу женского характера в условиях военных и послевоенных испытаний.

Борис Лавренев. «Сорок первый», «Аркадия», (16+)

Повесть «Сорок первый» — история о двух судьбах, переплетенных на фоне Гражданской войны. В центре внимания — два ярких образа: боец Красной Армии Марютка и поручик царской армии Говоруха-Отрок. Марютка — молодая и энергичная девушка, потерявшая родителей еще в детстве и выросшая в трудных условиях рыбацкого поселка. Она вступает в ряды Красной Армии, стремясь изменить мир и сделать его справедливее. Ее персонаж отражает силу воли, решимость и готовность бороться за свои убеждения. Говоруха-Отрок — представитель старого режима, идеалы которого уже давно утрачены. Его образ отражает усталость от войны и желание простой, мирной жизни, но вместе с тем — неприятие новых идей и перемен. В условиях, когда война отрезает их от внешнего мира и вынуждает искать способы выживания, оба персонажа подвергаются сильным эмоциональным испытаниям, их чувства и убеждения становятся темой глубоких размышлений.

Борис Васильев. «А зори здесь тихие…», АСТ (12+)

Книга, основанная на реальных событиях Великой Отечественной войны, рассказывает историю пяти молодых девушек-зенитчиц, противостоящих немецким диверсантам. Рассказ о подвиге этих героинь, их отваге и решимости в неравной борьбе, стал шедевром русской военной прозы. Взаимодействие персонажей, их стойкость и вера в свою страну оставляют глубокий след в сердцах читателей, напоминая о героизме и жертвенности поколения, защищавшего Родину. Автор, сам переживший войну, передает атмосферу военных будней с максимальной эмоциональной откровенностью, призывая помнить о тех, кто защищал свою страну с таким мужеством и отвагой.

«Откровенная» героиня

В XXI веке русская литература окончательно приобрела женское лицо. Женщины выступают в роли ведущих читательниц и писательниц, чьи произведения отражают широкий спектр женских переживаний и опыта. Теперь, когда общественное восприятие откровенности в литературе изменилось, женщины в своих произведениях обращаются к психологическим проблемам, которые долгое время оставались незамеченными или замалчивались. С легкой иронией они пишут о грустном и наболевшем, делятся своими рефлексиями о том, что составляет их жизнь, как они учатся справляться с ролями дочери, жены, матери или бабушки. Их произведения предлагают новые взгляды на традиционные женские образы, отражая современные социокультурные и гендерные реалии, а также инициируя диалог о женском опыте и самовыражении.

Мария Метлицкая. «С видом на Нескучный», «Эксмо» (16+)

В книге рассказывается о Вере, которая всего в жизни добилась сама, но при этом ощущала в душе пустоту. Судьба внезапно возвращает ее в родной городок Энск, где она сталкивается с оставленным прошлым. Вере предоставляется шанс изменить свою жизнь и найти новый смысл во всем, что происходит. Теплая и уютная книга предлагает читателю отдохнуть и насладиться историей об обычных российских женщинах, их болезнях, ошибках и шансах изменить свою жизнь.

Маша Трауб. «Кольцо из фольги», «Эксмо» (16+)

Главная героиня вспоминает детство в осетинском селе. Но ее воспоминания оказываются противоположными воспоминаниям матери, что подчеркивает избирательность памяти и ее способность что-то сохранять, а забывать другое. Рассказывая о своем прошлом, героиня приглашает читателя вернуться в советское детство, оживляет множество мелких деталей быта того времени: от осетинских обычаев до советских поездов с характерным меню в вагоне-ресторане и обстановкой. Важная тема книги — вопрос о том, как прошлое влияет на нашу жизнь сейчас и как мы его воспринимаем, что мы сохраняем в жизни, а что изгоняем. Читатель вовлекается в размышления о собственной памяти, о том, какие воспоминания определяют нашу идентичность и как они формируют наше понимание прошлого и настоящего.

«Женщина с историей»

В русской литературе становится все более ярким образ «женщины с историей». У нее трудная судьба. Героиня в своих воспоминаниях и ностальгии возвращает нас к ярким деталям своей жизни. Она творчески осмысляет исторические события, связывая их с мелкими бытовыми историями из жизни семьи. Ее повествование оживляет прошлое и делает его более человечным, придавая событиям глубину и эмоциональное содержание. Этот образ позволяет литературе и читателям увидеть исторические события глазами обычного человека, раскрывая их влияние на личное счастье и страдания.

Дина Рубина. «На солнечной стороне улицы», «Эксмо» (18+)

Роман «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной — это история о судьбе главной героини Веры, чья жизнь переплетается с трагическим прошлым ее матери Кати, выжившей во время блокады Ленинграда. Вере предстоит пройти через множество испытаний, начиная с нелегкого детства под гнетом матери и заканчивая поиском смысла в искусстве после землетрясения 1966 года в Ташкенте. Рубина описывает события с восхищением к городу детства и его жителям, раскрывая тему памяти, семейных отношений и самоопределения. Роман обладает непревзойденной атмосферой, погружая читателя в атмосферу воспоминаний и чувств. В нем удачно переплетаются вымысел и реальные события, создавая сложный, многогранный мир, который заставляет задуматься о смысле прошлого и его влиянии на наше настоящее.

Сильная и независимая

В сентиментальной прозе XXI века прослеживается образ женщины, балансирующей между личным счастьем и карьерой. Эти героини стремятся к профессиональному росту в различных сферах — медицине, юриспруденции, правоохранительных органах, образовании, бизнесе, и при этом сталкиваются с трудностями в поиске семейного счастья. Они посвящают себя профессиональной деятельности, стремясь добиться успеха и признания в обществе, но часто испытывают внутренний конфликт между желанием самореализации и потребностью в личной жизни. Для этих женщин построить стабильные отношения и найти истинное семейное счастье представляется сложной задачей, требующей компромиссов и борьбы с социокультурными ожиданиями. В сентиментальном романе они выступают в качестве символов современной женщины, которая сталкивается с вызовами и противоречиями современного общества.

Мария Воронова. «Женский приговор», «Эксмо» (16+)

«Женский приговор» — роман Марии Вороновой, знакомящий читателя с Ириной Поляковой, судьей, которая сталкивается с нелегким выбором при рассмотрении дела о серийном убийце. Вместе с народными заседателями — Надеждой и Наташей, у нее возникает моральная дилемма и сомнения в верности обвинения. Автор выстраивает интригующий сюжет, раскрывая характеры героев и поднимая вопросы справедливости и моральных ценностей. Книга заставляет задуматься о решениях и о том, как часто мы склонны игнорировать очевидные вещи в погоне за привычным порядком вещей.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».