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Смерть Навального*, «Игры Будущего», 23 февраля: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

13:00, 02.03.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Смерть Навального*, «Игры Будущего», 23 февраля: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть Алексея Навального*. Помимо этого жители региона интересовались «Играми будущего». Также активно искали картинки, открытки и поздравления на 23 Февраля. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Смерть Навального*

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСЫКОЛИЧЕСТВО
Навальный**5 500
Навальный** умер4 100
с 23 февраля картинки

3 050

Алексей Навальный**3 050
23 февраля картинки2 850
с днем защитника отечества
2 450
с 23 февраля поздравления
2 350
открытки с 23 февраля
2 300
с 23 февраля
2 250
поздравления с 23 февраля
2 250

На этой неделе татарстанцы все так же изучали новости о смерти Алексея Навального*. А также искали разные картинки, поздравления, открытки на 23 Февраля. День защитника Отечества — праздник, который отмечается 23 февраля в России и других странах СНГ. Празднуют его ежегодно с 27 января 1922 года.

Открытки на 23 Февраля объединили города Татарстана

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСЫ
КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
АЛЬМЕТЬЕВСК
НИЖНЕКАМСК
Навальный*
7
6
6
5
Навальный* умер
72

50

49
100
с 23 февраля картинки
9
8

-

6
Алексей Навальный*
96
100
-

-

23 февраля картинки
3
3
6
4

с днем защитника отечества

37
30
54
-
с 23 февраля поздравления
59
73
100
57
открытки с 23 февраля
5
6
7
6
с 23 февраля
6
6
8
6
поздравления с 23 февраля
9
10
16
8

В этот раз почти все основные города Татарстана были активными в интернете. Помимо горожан активно искали картинки, открытки и поздравления жители сел и деревень Татарстана.

С каждой неделей жители основных городов все активнее пользуются «Гуглом» и ищут разную информацию, что не может не радовать.

Интервью Мacanа вызвало ажиотаж среди татарстанских девушек

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСЫ
КОЛИЧЕСТВО
навальный* умер
4 450
навальный*
3 900
игры будущего
2 900
макан интервью
2 650
алексей навальный*
2 000
игры будущего казань 2024
1 300
за палыча фильм
900
большие девочки 2 серия
450
авдеевка сегодня
450
бравл толк
400

На этой неделе татарстанцы смотрели на «Ютьюбе» видеоролики, посвященные смерти Навального*, а также интервью Мacana. Помимо двух этих тем жителей региона интересовали «Игры будущего» и фильм «За Палыча».

Нафиса Миннехузина
Справка

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Общество Татарстан
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