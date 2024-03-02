Смерть Навального*, «Игры Будущего», 23 февраля: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть Алексея Навального*. Помимо этого жители региона интересовались «Играми будущего». Также активно искали картинки, открытки и поздравления на 23 Февраля. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Смерть Навального*



Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОСЫ КОЛИЧЕСТВО Навальный** 5 500 Навальный** умер 4 100 с 23 февраля картинки 3 050 Алексей Навальный** 3 050 23 февраля картинки 2 850 с днем защитника отечества

2 450

с 23 февраля поздравления

2 350

открытки с 23 февраля

2 300

с 23 февраля

2 250

поздравления с 23 февраля

2 250



На этой неделе татарстанцы все так же изучали новости о смерти Алексея Навального*. А также искали разные картинки, поздравления, открытки на 23 Февраля. День защитника Отечества — праздник, который отмечается 23 февраля в России и других странах СНГ. Празднуют его ежегодно с 27 января 1922 года.

Открытки на 23 Февраля объединили города Татарстана

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



ЗАПРОСЫ

КАЗАНЬ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

АЛЬМЕТЬЕВСК

НИЖНЕКАМСК

Навальный*

7

6

6

5

Навальный* умер

72

50 49

100

с 23 февраля картинки

9

8

- 6

Алексей Навальный*

96

100

-

- 23 февраля картинки

3

3

6

4

с днем защитника отечества 37

30

54

-

с 23 февраля поздравления

59

73

100

57

открытки с 23 февраля

5

6

7

6

с 23 февраля

6

6

8

6

поздравления с 23 февраля

9

10

16

8



В этот раз почти все основные города Татарстана были активными в интернете. Помимо горожан активно искали картинки, открытки и поздравления жители сел и деревень Татарстана.

С каждой неделей жители основных городов все активнее пользуются «Гуглом» и ищут разную информацию, что не может не радовать.

Интервью Мacanа вызвало ажиотаж среди татарстанских девушек

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСЫ

КОЛИЧЕСТВО

навальный* умер

4 450

навальный*

3 900

игры будущего

2 900

макан интервью

2 650

алексей навальный*

2 000

игры будущего казань 2024

1 300

за палыча фильм

900

большие девочки 2 серия

450

авдеевка сегодня

450

бравл толк

400



На этой неделе татарстанцы смотрели на «Ютьюбе» видеоролики, посвященные смерти Навального*, а также интервью Мacana. Помимо двух этих тем жителей региона интересовали «Игры будущего» и фильм «За Палыча».



Нафиса Миннехузина