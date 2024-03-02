Смерть Навального*, «Игры Будущего», 23 февраля: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть Алексея Навального*. Помимо этого жители региона интересовались «Играми будущего». Также активно искали картинки, открытки и поздравления на 23 Февраля. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Смерть Навального*
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОСЫ
|КОЛИЧЕСТВО
|Навальный**
|5 500
|Навальный** умер
|4 100
|с 23 февраля картинки
3 050
|Алексей Навальный**
|3 050
|23 февраля картинки
|2 850
|с днем защитника отечества
|2 450
|с 23 февраля поздравления
|2 350
|открытки с 23 февраля
|2 300
|с 23 февраля
|2 250
|поздравления с 23 февраля
|2 250
На этой неделе татарстанцы все так же изучали новости о смерти Алексея Навального*. А также искали разные картинки, поздравления, открытки на 23 Февраля. День защитника Отечества — праздник, который отмечается 23 февраля в России и других странах СНГ. Празднуют его ежегодно с 27 января 1922 года.
Открытки на 23 Февраля объединили города Татарстана
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОСЫ
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|Навальный*
|7
|6
|6
|5
|Навальный* умер
|72
50
|49
|100
|с 23 февраля картинки
|9
|8
-
|6
|Алексей Навальный*
|96
|100
|-
-
|23 февраля картинки
|3
|3
|6
|4
с днем защитника отечества
|37
|30
|54
|-
|с 23 февраля поздравления
|59
|73
|100
|57
|открытки с 23 февраля
|5
|6
|7
|6
|с 23 февраля
|6
|6
|8
|6
|поздравления с 23 февраля
|9
|10
|16
|8
В этот раз почти все основные города Татарстана были активными в интернете. Помимо горожан активно искали картинки, открытки и поздравления жители сел и деревень Татарстана.
С каждой неделей жители основных городов все активнее пользуются «Гуглом» и ищут разную информацию, что не может не радовать.
Интервью Мacanа вызвало ажиотаж среди татарстанских девушек
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОСЫ
|КОЛИЧЕСТВО
|навальный* умер
|4 450
|навальный*
|3 900
|игры будущего
|2 900
|макан интервью
|2 650
|алексей навальный*
|2 000
|игры будущего казань 2024
|1 300
|за палыча фильм
|900
|большие девочки 2 серия
|450
|авдеевка сегодня
|450
|бравл толк
|400
На этой неделе татарстанцы смотрели на «Ютьюбе» видеоролики, посвященные смерти Навального*, а также интервью Мacana. Помимо двух этих тем жителей региона интересовали «Игры будущего» и фильм «За Палыча».
Справка
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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