Исполком Казани решает, куда направить электричество из свалочного газа в Самосырово

Мегасвалку рекультивировали за 872,2 миллиона, из мусорных гор будет вырабатываться 1,5 мегаватта электроэнергии

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Проект рекультивации Самосыровского полигона твердых бытовых отходов завершен, сейчас идет биологический этап. Тело рекультивированной свалки уже засеяли травой, весной эти работы продолжатся: растения будут поливать, по необходимости — подсевать. Совсем недавно здесь были две зловещих, курящихся дымом и зловонием мусорных горы высотой с десятиэтажный дом. Нынешней весной мы увидим на их месте зеленые холмы.

Мегасвалку рекультивировали за 872,2 миллиона

«Реальное время» уже не раз рассказывало об этом проекте. Суть его состояла в том, чтобы рекультивировать свалку: снять свалочный грунт, закрыть тело полигона чистым грунтом и гидроматами, чтобы нейтрализовать запахи гниения полутора миллионов кубометров отходов. Но перед этим мусорные горы пронизали дренами (их 3 600), как бы сформировали внутри них «газопровод» для свалочных газов. В свою очередь, газы эти очищаются и выводятся на энергетическую установку, где из них вырабатывается электричество. Сейчас вся система уже готова: между двумя картами бывшего полигона стоит небольшая электростанция.

Проект — пилотный, в России еще нигде не делали комплексной рекультивации с активной дегазацией в таких масштабах. Заместитель министра экологии Татарстана Егор Тарнавский напоминает о том, что в Самосырово минувшей осенью побывала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко — и объявила проект флагманским в масштабах всей страны.

На рекультивацию было потрачено 872,2 миллиона рублей, работы шли с 2021 по 2023 год, в результате 342,9 тысячи жителей окрестных районов Казани и пригородных поселков стали жить в более благоприятных экологических условиях.

На рекультивацию было потрачено 872,2 миллиона рублей, работы шли с 2021 по 2023 год. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Технология, апробированная в Казани, будет применяться и дальше»

Егор Тарнавский провел сегодня встречу с журналистами на рекультивированном участке, где можно было осмотреть электроустановку. Он комментирует:

— Этот объект был закончен в прошлом году. При подготовке к реализации этого мероприятия до 2021 года при поддержке «Татнефти» были проведены ключевые обследования этого полигона с привлечением научного сообщества и зарубежных экспертов. Было определено, что здесь находится большой объем свалочного газа. Поэтому приняли решение реализовать пилотную технологию активной дегазации. Ее основное преимущество состоит в том, что свалочный газ, который здесь скапливается, можно направлять на производство электрической энергии. Свалочного газа для производства энергии хватит ориентировочно на 20—25 лет. Здесь установлено оборудование, которое позволяет произвести 1,5 мегаватта электроэнергии. Мы уверены, что эта технология будет применяться и дальше, после того как была апробирована в Казани.

Марат Таран, главный инженер ООО «Ядран-Строй», подрядчика проекта, рассказал о сложностях, возникавших с проектом: на старте рекультивации поняли, что нужно видоизменить технологию дренирования — увеличить количество газовых дрен с 80 до 3 600. На объект завезли порядка 300 кубических метров чистого грунта — они были засыпаны на тело свалки в качестве основного экранирующего слоя. Свои сюрпризы преподносила погода:

— Погода нас не спрашивала, успели ли мы закрыть мембраной очередной участок. И если шел дождь, то тяжелая техника не могла подняться на гору. Ведь основным грунтом для засыпки был суглинок — когда он влажнеет, становится скользким. А еще во время работ в дождливую погоду грунт съезжал вниз по укрывающей мембране, и потом слой приходилось восстанавливать. Но все удалось сделать в срок, и теперь мы ведем биологический этап рекультивации, заключительную часть работ.

Марат Таран: «Погода нас не спрашивала, успели ли мы закрыть мембраной очередной участок. И если шел дождь, то тяжелая техника не могла подняться на гору». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Больше не пахнет

Собирающийся по дренам газ выводится из тела бывшей свалки и поступает на угольный фильтр. На нем осаждаются основные механические примеси. Затем газ поступает на решетки для дальнейшей очистки, а потом охлаждается — на этом этапе из него конденсируется влага и уходит в дренажную систему. Следом газ снова нагревается и доводится до необходимого давления, а потом подается на газопоршневые установки, где идет выработка электричества.

Факельная установка служит как сбросная линия по отработанному газу — это горелка открытого типа, из которой выходит аналог природного газа. Он окисляется в горелке, и в результате с факела в атмосферу выходят только водяной пар и углекислый газ. Проблема зловония бывшего полигона отходов в Самосырово решена.

На мини-электростанции стоят три газопоршневые установки, по 500 мегаватт каждая. Одна такая установка может обеспечить электроэнергией на освещение и работу оборудования территории четырех полигонов, аналогичных Самосыровскому. Минэкологии РТ и подрядчик свою работу сделали: проект по активной дегазации полигона завершен. Дело теперь за казанским исполкомом: это он определяет эксплуатирующую организацию и потребителей электроэнергии.

Егор Тарнавский, заместитель министра экологии РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Реализация любого проекта по рекультивации — комплексный проект. Потому что положительный эффект сказывается не только на атмосферном воздухе, но и на земельных ресурсах, и на водных объектах. К примеру, после рекультивации свалки в селе Прости Нижнекамского района на очищенной территории открылись родники. Конечно, перед нами стоит задача продолжить реализацию нацпроекта, так как некоторые федеральные проекты продлены до 2030 года. Будем продолжать работать: строить очистные сооружения, защищать реки и озера. И конечно, наша задача — включать татарстанские объекты в федеральные проекты, — говорит Егор Тарнавский.