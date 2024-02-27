Нафкат Нигматуллин: коммерчески печальный

Откуда в татарском парне башкирская грусть

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Среди татарских артистов, которые так просятся для пародии, один из виднейших деятелей — обладатель невероятно грустного голоса Нафкат Нигматуллин. Уроженец Янаульского района начал стремительную карьеру в 30 с лишним лет, благодаря «коммерческому» голосу. Разбираемся, как он его приобрел.



Техникум, институт, училище, Фидан и Рамазан

Нигматуллин родился в 1962 году в селе Уракай. Это Янаульский район Башкортостана. В семье было восемь детей. В детстве Нигматуллин мечтал стать врачом. При этом его одноклассники вспоминают, что еще в школе он пел: «будучи еще совсем маленькими, на школьных вечерах зачарованно слушали его песни, купались в звучании великолепной красоты его голоса. Поражались, как такой молчаливый мальчик меняется, когда начинает петь». Мать рано умерла, отец повторно женился, певец учился в Уфе в интернате, на каникулы приезжал домой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2721125'>ТНЕ Best!</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3713943'>Нафкат Нигматуллин</a> на Яндекс Музыке

В Казани впервые оказался после школы, учился в техникуме связи, ушел в армию, потом прожил год в Нефтекамске, поступил в сельскохозяйственный институт, на заочное отделение, и даже работал в научно-исследовательском институте сельского хозяйства. И лишь в 1987 году начал учиться в музыкальном училище. Тогда стал петь в ансамблях «Ялкын», «Якты елга», «Яз». Первый ансамбль был создан в 1977 году, из него вышел первый состав трио «Болгар кызлары». Сейчас он базируется в культурном центре «Сайдаш».

Голос Нигматуллина до сих пор сравнивают с голосом Фидана Гаффарова. Один из главных башкирских певцов сочетает карьеру исполнителя с актерской, более 50 лет работая в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. На гастролях в Казани обязательно один из вечеров отдают под его концерт. Нигматуллин даже исполнял «визитку» Гафарова — песню «Кышкы романс». Гафаров ему на это дал официальное разрешение: чтобы народ не забывал.

При этом сам Нигматуллин в интервью говорит, что он «больше подражал Рамазану Янбекову» и, вообще, вырос на башкирских песнях. Янбеков старше Гафарова на 12 лет, но творили они оба во времена, когда Нигматуллин учился петь. Янбеков более 30 лет был солистом-вокалистом Башкирской государственной филармонии и поражал слушателем исполнением «озын көй», романсов. Другой артист, который воспитывался на его композициях, — Салават Фатхутдинов.

На одном из концертов он познакомился с композитором Марсом Макаровым, который написал «Агыла да болыт агыла...» на стихи Хасана Туфана, посоветовавшего ему получить профессиональное музыкальное образование. Решив, что консерватория займет много времени, Нигматуллин поступил в музыкальное училище.

Балтаси, Усманов, «Союз»

На концерте в Балтасях его голос записали и передали кассету Вадиму Усманову, ведущему аранжировщику татарской эстрады. Тот с ходу посчитал голос «коммерческим». И в 1994-м студия «Союз» выпустила первый альбом Нигматуллина.

Одной из песен, с которой Нигматуллин стал завоевывать мир эстрады, стала «Озак торды атым, чапмады» («Долго стоял мой конь, не скакал»). Раис Ханнанов написал, кроме нее, такие «боевики», как «Уфтанма», «Килә ява, килә ява», «Ярмәкәйнең чишмәләре». Слова написал Бату Гиниятов, и это псевдоним Ханнанова-поэта. В одном из интервью он объяснял: «Ну представьте, во время концерта объявляют номер: музыка Раиса Ханнанова, слова Ханнанова, исполняет Ханнанов… Псевдоним взял в память о моих родных. Девичья фамилия моей мамы Гиниятова. У нее был очень талантливый брат Бату».



Песню эту пела Зухра Шарифуллина. Послушав обе версии, выстроенные вокруг прямолинейного бита и народных мотивов, можно обратить время, насколько тембр голоса влияет на ощущение от композиции. Шарифуллина патриотично поет, что на коне не удалось проскакать по Казани, Нигматуллин разумно заменяет изначальную «Уфу» на «деревню».

При этом в песнях Нигматуллина нет аранжировочных откровений — это сделанные в студии лакированные песни для танцев — быстрых и медленных. На этом фоне голос Нигматуллина, который каждым слогом пытается пробиться тебе в диафрагму, словно отделяется от происходящего вокруг. Как будто мужчина оказался сначала чужим на празднике жизни, а потом выяснилось, что это и есть — юбиляр, именинник, виновник.



