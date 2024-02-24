Смерть Навального*, ипомея, Авдеевка: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть Алексея Навального*. Помимо этого жители региона интересовались ипомеей трехцветной. Также активно искали информацию об освобождении Авдеевки. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Смерть Навального*

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).





запрос количество Навальный* 5500 Смерть Навального* 5500 Алексей Навальный* 5500 Смерть Навального* 5500 Ипомея Трехцветная 4300 Ипомея 1800 Жена Навального* 800 Навальный* умер 2024 800 Виктория Островская 550 Авдеевка 450

Одной из острых и интересующих тем на этой недели стал Алексей Навальный*. Его смерть обсуждали многие люди, а Татарстанцы искали информацию о нем. Помимо этого жителей республики сильно задел цветок, и все массово пошли смотреть, что за цветок призвали не сажать в Госдуме.

Татарстанцы также интересовались освобождением Авдеевки и Викторией Островской.

Набережные Челны и Казань все еще активнее остальных

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.





Запросы Казань Набережные челны альметьевск нижнекамск навальный* 13 13 9 8 смерть навального* 100 71 - 72 Алексей Навальный* 79 100 - - Смерть Навального* 23 28 - 22 Ипомея Трехцветная 70 100 - - Ипомея 25 39 25 - Жена Навального* 100 51 - - Навальный* умер 2024 - - - - Виктория Островская 100 - - - Авдеевка 36 54 100 3

В этот раз казанцы и жители Набережных Челнов вновь активнее остальных «гуглили». Если изучить таблицу то альметьевцам интересны только запрещенные цветы и Авдеевка, а про Навального* там никому нет дела. А вот нижнекамцы наоборот, активно интересовались смертью оппозиционера.

Тиктокеры и стримеры стали популярными на ютубе

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



Запросы количество навальный умер* 5500 навальный* 5500 подарок акулич 4600 акулич и молодой платон 4350 милохин бой 4100 навальный* лайф 3200 навальный* новости 2850 алексей навальный* 2850 юлия навальная 2500 большие девочки вторая серия пятница 600

Смерть Алексея Навального* не прошла мимо ютуба. Татарстанцы чаще всего искали его и его ютуб канал, а также обращение к россиянам от его жены. Но не тут-то было тиктокеры и стримеры честно борются за свои просмотры.

Клип блогера Акулич и Молодого Платона на ютубе набрал уже 2 миллиона просмотров и татарстанцы не остались в стороне. Также помимо этого в сети «гуляет» информация об их отношениях, что еще больше подогревает интерес у пользователей интернета.

Бой Дани Милохина тоже был интересен татарстанской аудитории, не только из-за популярности тиктокера, но и за то, что блогер решил выйти на ринг с Российским Флагом и спеть гимн Российской Федерации. Ранее, Даня уехал из страны.

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Нафиса Миннехузина