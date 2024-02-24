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Смерть Навального*, ипомея, Авдеевка: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:01, 24.02.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Смерть Навального*, ипомея, Авдеевка: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть Алексея Навального*. Помимо этого жители региона интересовались ипомеей трехцветной. Также активно искали информацию об освобождении Авдеевки. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Смерть Навального*

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

запрос

количество

Навальный*

5500

Смерть Навального*

5500
Алексей Навальный*5500
Смерть Навального*

5500

Ипомея Трехцветная

4300

Ипомея

1800
Жена Навального*800
Навальный* умер 2024800
Виктория Островская550
Авдеевка450

Одной из острых и интересующих тем на этой недели стал Алексей Навальный*. Его смерть обсуждали многие люди, а Татарстанцы искали информацию о нем. Помимо этого жителей республики сильно задел цветок, и все массово пошли смотреть, что за цветок призвали не сажать в Госдуме.

Татарстанцы также интересовались освобождением Авдеевки и Викторией Островской.

Набережные Челны и Казань все еще активнее остальных

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗапросыКазаньНабережные челныальметьевскнижнекамск
навальный*131398
смерть навального*10071-72
Алексей Навальный*79100--
Смерть Навального*2328-22
Ипомея Трехцветная70100

-

-

Ипомея

253925-
Жена Навального*10051--
Навальный* умер 2024----

Виктория Островская

100---
Авдеевка36541003

В этот раз казанцы и жители Набережных Челнов вновь активнее остальных «гуглили». Если изучить таблицу то альметьевцам интересны только запрещенные цветы и Авдеевка, а про Навального* там никому нет дела. А вот нижнекамцы наоборот, активно интересовались смертью оппозиционера.

Тиктокеры и стримеры стали популярными на ютубе

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

Запросыколичество
навальный умер*5500
навальный*

5500

подарок акулич4600
акулич и молодой платон4350
милохин бой4100
навальный* лайф3200
навальный* новости2850
алексей навальный*2850
юлия навальная2500
большие девочки вторая серия пятница600

Смерть Алексея Навального* не прошла мимо ютуба. Татарстанцы чаще всего искали его и его ютуб канал, а также обращение к россиянам от его жены. Но не тут-то было тиктокеры и стримеры честно борются за свои просмотры.

Клип блогера Акулич и Молодого Платона на ютубе набрал уже 2 миллиона просмотров и татарстанцы не остались в стороне. Также помимо этого в сети «гуляет» информация об их отношениях, что еще больше подогревает интерес у пользователей интернета.

Бой Дани Милохина тоже был интересен татарстанской аудитории, не только из-за популярности тиктокера, но и за то, что блогер решил выйти на ринг с Российским Флагом и спеть гимн Российской Федерации. Ранее, Даня уехал из страны.

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Нафиса Миннехузина
Справка

**Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Общество Татарстан
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