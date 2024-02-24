Смерть Навального*, ипомея, Авдеевка: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть Алексея Навального*. Помимо этого жители региона интересовались ипомеей трехцветной. Также активно искали информацию об освобождении Авдеевки. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Смерть Навального*
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
запрос
количество
Навальный*
|5500
Смерть Навального*
|5500
|Алексей Навальный*
|5500
|Смерть Навального*
5500
Ипомея Трехцветная
|4300
Ипомея
|1800
|Жена Навального*
|800
|Навальный* умер 2024
|800
|Виктория Островская
|550
|Авдеевка
|450
Одной из острых и интересующих тем на этой недели стал Алексей Навальный*. Его смерть обсуждали многие люди, а Татарстанцы искали информацию о нем. Помимо этого жителей республики сильно задел цветок, и все массово пошли смотреть, что за цветок призвали не сажать в Госдуме.
Татарстанцы также интересовались освобождением Авдеевки и Викторией Островской.
Набережные Челны и Казань все еще активнее остальных
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|Запросы
|Казань
|Набережные челны
|альметьевск
|нижнекамск
|навальный*
|13
|13
|9
|8
|смерть навального*
|100
|71
|-
|72
|Алексей Навальный*
|79
|100
|-
|-
|Смерть Навального*
|23
|28
|-
|22
|Ипомея Трехцветная
|70
|100
-
|-
Ипомея
|25
|39
|25
|-
|Жена Навального*
|100
|51
|-
|-
|Навальный* умер 2024
|-
|-
|-
|-
Виктория Островская
|100
|-
|-
|-
|Авдеевка
|36
|54
|100
|3
В этот раз казанцы и жители Набережных Челнов вновь активнее остальных «гуглили». Если изучить таблицу то альметьевцам интересны только запрещенные цветы и Авдеевка, а про Навального* там никому нет дела. А вот нижнекамцы наоборот, активно интересовались смертью оппозиционера.
Тиктокеры и стримеры стали популярными на ютубе
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|Запросы
|количество
|навальный умер*
|5500
|навальный*
5500
|подарок акулич
|4600
|акулич и молодой платон
|4350
|милохин бой
|4100
|навальный* лайф
|3200
|навальный* новости
|2850
|алексей навальный*
|2850
|юлия навальная
|2500
|большие девочки вторая серия пятница
|600
Смерть Алексея Навального* не прошла мимо ютуба. Татарстанцы чаще всего искали его и его ютуб канал, а также обращение к россиянам от его жены. Но не тут-то было тиктокеры и стримеры честно борются за свои просмотры.
Клип блогера Акулич и Молодого Платона на ютубе набрал уже 2 миллиона просмотров и татарстанцы не остались в стороне. Также помимо этого в сети «гуляет» информация об их отношениях, что еще больше подогревает интерес у пользователей интернета.
Бой Дани Милохина тоже был интересен татарстанской аудитории, не только из-за популярности тиктокера, но и за то, что блогер решил выйти на ринг с Российским Флагом и спеть гимн Российской Федерации. Ранее, Даня уехал из страны.
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Справка
**Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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