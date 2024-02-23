Бритвы, PlayStation, IPhone 14 Pro: что мужчинам из Татарстана дарят на 23 Февраля

Фото: Фатыхов Динар

В преддверии Дня защитника Отечества «Реальное время» выяснило, какие подарки в этом году чаще всего заказывали на маркетплейсах к главному мужскому празднику страны. В лидерах оказались бритвы, электроника и традиционные носки. Заметно вырос спрос на игровые консоли и ноутбуки, а также «фруктовые» гаджеты. Подробнее — в нашем материале.

На Ozon идут за ноутбуками и инструментом

На Ozon в преддверии 23 Февраля самыми востребованными товарами стали игровые приставки и ноутбуки. Объем их продаж в количественном выражении вырос на 264%.

Второе место в списке лидеров заняла категория home. Чаще всего это посуда, инструменты и домашний текстиль. Спрос на них увеличился на 250%, а средний чек — на 16%. Замыкают топ-3 мужские наборы для гигиены (193%).

Следом с ростом на 176% на Ozon идут гаджеты для умного дома. Далее с практически равными показателями расположились автотовары (+120%) и подарочные наборы уходовых средств (+119%). Кроме того, в пятерку самых популярных покупок вошла электроника. Спрос на нее увеличился на 43%. Эта категория также лидирует по количеству проданных единиц товара.

На Wildberries покупают бритвы

В Wildberries также проанализировали динамику покупок товаров, которые часто дарят мужчинам на 23 Февраля. «Впервые мы выбрали заказы, сделанные исключительно женщинами, что увеличивает релевантность наших результатов», — подчеркнули в маркетплейсе. В итоге самыми востребованными товарами стали бритвы — почти пятикратный рост, или 438% в количественном выражении, а расходы покупателей увеличились на 452%. В смежной категории «принадлежности для бритья» объем продаж вырос на 330%, а сумма продаж — на 382%. В 2,5 раза чаще перед праздником покупали триммеры, потратив на них на 283% больше, чем за обычную неделю середины января (с 16-го по 21-е число, — прим. ред.).



После бритвенных принадлежностей расположились носки. Перед 23 Февраля их покупали в 3 раза чаще, а сумма продаж выросла на 230%. Также в топе с двукратным ростом числа продаж сразу две категории — «мужская парфюмерия» и «кошельки/портмоне». В денежном выражении рост продаж составил 119% и 112% соответственно.



Из нетипичных подарков на Wildberries чаще всего выбирали беспроводные наушники. Количество продаж выросло на 45%, а сумма — на 54%.

На KazanExpress идут за «плойками» и «айфонами»

В отличие от других маркетплейсов, которые присоединились к опросу, KazanExpress не стал раскрывать детальную динамику роста продаж. Там рассказали, что в преддверии главного мужского праздника чаще всего заказывали электронику, одежду и аксессуары.

В первой категории среди пользователей KazanExpress популярностью пользуются Sony Playstation 5 и iPhone 14 Pro с 256 ГБ постоянной памяти. В целом объем продаж на маркетплейсе перед 23 Февраля обычно возрастает на 20%, а пик приходится на 21-е число.

Средний чек на бюджетные подарки среди пользователей KazanExpress — 800 рублей. Причем сумма одинаковая как на День защитника Отечества, так и на Международный женский день.

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