«Там настоящая жизнь. Там никто не носит масок» — как в Татарстане помогают участникам СВО и их семьям

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru Рузалем Мингазовым

В Татарстане продолжают оказывать посильную помощь участникам СВО и их семьям, а также семьям погибших. Каждый район отправляет сотни тонн разных грузов. Подробности в материале «Реального времени».

«Люди устали, но помогать не перестают»

Арский район отправил в зону спецоперации более 172 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 41,7 млн рублей. С самого начала мобилизации активисты-волонтеры помогают собирать помощь для участников СВО, собирают и финансовую помощь, закупают все необходимое. Как отметила активный участник этой работы волонтер Алсу Нуриахметова, люди все так же готовы помочь своим на СВО, но усталость от обстановки все равно чувствуется.

«Люди очень устали. Это очень заметно. Все ждут, когда же это все закончится. Но желание помочь и в этом случае не перегорает. Люди все так же перечисляют деньги, все так же реагируют на наши просьбы о помощи», — подчеркнула она, отметив, что сейчас помощь оказывается адресно, по запросам самих земляков-военнослужащих.

— Ребята спрашивают специальное оборудование, например коптеры, дроны, антидроны, тепловизоры, рации. Процесс построен следующим образом: мы объявляем о сборе на нужды солдат в социальных сетях, собираем деньги и покупаем нужное оборудование. Мы стараемся в любом случае помочь.

предоставлено realnoevremya.ru Алсу Нуриахметовой

Активно собирается помощь в виде продуктов питания. В этой работе активно задействованы школы и детские сады, сельские поселения. Жители сел и деревень традиционно очень активны и неравнодушны. Женщины-пенсионерки плетут маскировочные сети в домах культуры, в мечетях, в библиотеках — везде, где можно найти свободное помещение.



Вещи отправляются в специальных боксах, куда помещаются и продукты питания, и одежда, и средства личной гигиены, и газовые баллоны, и детские письма. За раз отправляются примерно 200 таких боксов. Каждый батальон отмечается скотчем определенного цвета, чтобы не запутаться, чтобы было легче разгружать боксы и именные пакеты, которые отправляют родители, чтобы они не потерялись в пути и не ушли в неправильном направлении.

«Ребята сами выходят с нами на связь. Помню просьбу, которая впечатлила и меня, и всех других наших волонтеров, когда парень просил для своей роты ни еду и воду, ни какое-то дорогостоящее оборудование, а много носков на всю роту и очень много газовых баллонов. Я тогда поинтересовалась у его жены, неужели ему не нужны продукты, на что она ответила, что, конечно, нужны и они, но главнее сейчас сохранить хоть как-то тепло. Ребята постоянно находятся в сырости и грязи, и ноги у них всегда в воде. Такие просьбы возвращают в реальность и еще раз показывают, насколько трудно приходится нашим солдатам», — говорит Алсу.



Волонтер вспомнила еще один случай:

— Буквально за два часа до отправки груза с продуктами питания, детскими письмами и со всем необходимым на нас вышел один парень из Сабинского района и попросил воды. Не еды или чего-то еще, а именно воды. Как оказалось, с этим была проблема. Тогда мы загрузили в машину еще и около тонны воды.

«Период адаптации не прошел. Нужно время и терпение»

Дилюс Гатиятуллин руководит районным отделением Фонда защитников Отечества, куда входят Балтасинский, Сабинский, Тюлячинский районы. Он сам прошел Афганистан и Чечню, теперь же отстаивает права участников СВО, их семей и семей погибших ребят.

«Основная функция Фонда защитников Отечества — обеспечивать персональное сопровождение участников СВО и их семей. Оказание юридической и другой помощи. В первую очередь стоит задача позаботиться о здоровье вернувшихся с СВО, психологическая поддержка. Мы помогаем получать удостоверение участника боевых действий. Помогаем решить бытовые проблемы — например, отремонтировать дом. Семьям погибших мы помогаем получить компенсацию. Деньги немаленькие, поэтому в этом финансовом вопросе часто возникают споры, в том числе и между членами семей, которые не могут поделить деньги. К сожалению, много таких моментов, когда доходит до того, что члены семьи между собой не на шутку ругаются. «Санта-Барбара», в общем», — сетует мужчина.

предоставлено realnoevremya.ru Дилюсом Гатиятуллиным

Дилюсу Гатиятуллину удалось оказать реальную помощь семьям погибших:

— В одной деревне Тюлячинского района живет семья, у которой полтора года назад умер сын. Я ездил к ним знакомиться, это обычная практика. Спрашивал, какие у них есть проблемы, чем мы можем помочь. Мать погибшего призналась, что у них остался кредит на квартиру, которую они приобрели для сына, и что сейчас им трудно оплачивать этот долг, попросили как-то посодействовать. С сентября мы начали добиваться от банка аннулирования этого кредита, согласно указу, подписанному главнокомандующим. За месяц-два мы смогли добиться своего и даже больше. Мало того что кредит погасили, матери погибшего еще и вернули выплаты по кредитам, которые она платила в течение двух лет. Я тогда еще пошел в этот отдел банка и высказал, что указ президента они должны были выполнить и без стороннего вмешательства, не дожидаясь обращений извне, но банк не сделал этого по собственной инициативе.

Еще один случай с кредитом также произошел с семьей из Тюлячинского района. Мать взяла кредит на свадьбу сына в размере 350 тысяч рублей. Сын приезжает с СВО в отпуск и в этот период женится, молодая жена беременеет, а муж через два месяца погибает.

«В семье большое горе, а еще и долг висит. Жена недавно родила, и к этому времени пришло приятное известие — мне позвонил директор банка и сообщил о том, что кредит семьи погибшего аннулирован. Надо сказать, что наше слово весомо, Фонд защитников Отечества создавали по поручению президента РФ, поэтому мы можем смело стучаться в любые двери», — отметил Дилюс Гатиятуллин.

По словам руководителя отделения фонда, сейчас домой возвращаются инвалиды и участники боевых действий со всяческими ранениями:

— Приезжают наши парни в большинстве случаев с осколочными ранениями. Это другая война, не Афганистан и не Чечня. Здесь непонятно, откуда прилетит снаряд в очередной раз. Парни приезжают в отпуск на 15 дней, многие из них не знают законов. Обычные больницы их не принимают, только специализированные, направление дают военкоматы, бумажная волокита может затянуться, поэтому мы действуем напрямую. Звоним в госпиталь и просим принять военнослужащего на реабилитацию.

«Мы можем помочь и с трудоустройством вернувшихся с СВО, но на практике этого пока не удалось реализовать, и на то есть причина. Среди них много тех, кто получил ранения разной степени тяжести, есть и те, кто остался инвалидом. Мы предлагаем ветеранам и бесплатно переобучиться, если надо, и устроиться на работу. Но с их стороны пока не видно особенного энтузиазма», — уверен мужчина.

Период адаптации еще не прошел. Нужно время и терпение.

«Я еду за радостным блеском в глазах наших солдат»

Рузаль Мингазов из села Митряево Муслюмовского района с самого начала мобилизации собирает помощь солдатам и сам же отвозит ее на передовую.

«Нас сначала было трое. Мы держали связь с ребятами, помогали приобретать все самое необходимое и сами же отвозили это на передовую. Сначала малыми партиями, потом все больше и больше. На нас выходили уже и другие ребята, которым нужна была помощь. Сейчас нас девять. Дальше мы начали организовывать благотворительные концерты в Татарстане, которые продолжаем и сейчас, там мы рассказываем истории ребят, показываем фото и видео. Народ очень сердечно отзывается на призыв о помощи. На сегодня мы провели уже 14 таких концертов и на днях заканчиваем загрузку уже полноценной фуры длиной 14 метров. До этого мы уже отправили 24 разные машины с грузами», — рассказывает доброволец.

— Сегодня мы не ограничиваемся только помощью своим землякам, как делали раньше, сейчас мы помогаем ребятам со всех районов Татарстана, потому что все они наши. Представьте картину: мы приезжаем, открываем кузов, рядом стоят 50 мужчин, из них двое из Муслюмовского района, остальные из других районов. Нет никакого разделения, все общее. Поэтому мы собираем коробки с одинаковым содержимым. Здесь есть и хлеб, и вода, и мед, и салфетки, и фонари, и другое. До того как мы трогаемся в путь, еще раз спрашиваем у ребят, какие у них пожелания, что им нужно. И сам смотрю, что может оказаться полезным. Есть места службы, где и помыться негде, в такие мы отвозили баню на колесах, всего сделали три таких.

предоставлено realnoevremya.ru Рузалем Мингазовым

По рассказам Рузаля, где-то нужна была машина, чтобы вывезти раненых с передовой, где-то была необходимость в квадрокоптерах, везде очень нужны медикаменты.



«Мы ездим в госпиталь, видим эти страшные картины. Однажды приехали, а врачи говорят, что как раз привезли раненых и не осталось катетеров. Они не знали, что и делать, и тут, к счастью, приехали мы и привезли их. Мы, конечно, радуемся, когда можем оказать помощь вовремя. Мой родной братишка сейчас на СВО, мама печет ему хлеб, и я не могу уехать и не передать ему тепло ее рук. Нам говорят: «Куда вы едете, это же дорога смерти, если что-то случится, никто вас оттуда не вытащит!» А я говорю: «Нас не надо вытаскивать, нас надо впустить». Это важнее. В дороге нас хранит Аллах. Мы ездим по 7 тысяч километров в зоне СВО, проводим там в среднем по 10 дней, пунктов очень много, всех ребят надо найти, без этого мы не можем вернуться домой».

Рузаль Мингазов вспоминает случай, который ему особенно запомнился.

— Было чуть ли не 46 градусов мороза, когда мы выехали с грузом. Добрались до места назначения. Я спрашиваю: «Ребята, кому нужна вода?» И все 40—50 солдат выстроились в очередь и в один голос начали просить: «Мне нужна, мне!» В тот момент, когда смотрел в глаза этих ребят, у меня сердце просто разрывалось. Мы каждому отдали 5-литровые бутыли с родниковой водой. Они почти целовали их, до того она дорога. А вода вся замерзшая. Эта картина до сих пор перед глазами... Выехали мы в обратный путь, когда связь наладилась, посмотрели в паблик Муслюмовского района, там пишут, что в районном центре отключили воду. В комментариях сплошные жалобы типа «как я теперь буду мыть троих детей» и «как я теперь должен кушать готовить» и т.д., все жалуются на свою долю, и тут я подумал: видели бы они, что сейчас происходит с нашими солдатами, видели бы они это своими глазами, тогда бы, может, переосмыслили бы ценности. Через несколько часов воду дали, и хоть кто-нибудь сказал бы спасибо... Люди сейчас превратились в неблагодарных.

Доброволец рассказал и о забавных случаях. Например, они возили даже кошек, которые там уже освоились. Их запускают на два дня в помещение, оставляют ловить мышей, а на третий выпускают изможденных отдыхать.

— Мы возим солдатам флешки с татарскими песнями, флаги Татарстана, чтобы поддерживать национальных дух, молитвенники, которые очень помогают, письма земляков. Мы знаем, что это дает им силы бороться.

Меня спрашивают: «Зачем ты туда едешь?» Я отвечаю: «Я еду, чтобы увидеть искреннюю радость. Радостный блеск в глазах ребят». Приезжаешь, обнимаешь их, и все трудности уходят на второй план. Там настоящая жизнь. Там никто не носит масок.