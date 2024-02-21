Ключевой татарский

Александр Ключарев — советский и современный композитор

На этой неделе отмечают день рождения Александра Сергеевича Ключарева, которого называют «татарским композитором русского происхождения». Сочинял он и симфонии, и балеты, но мы, как водится, будем разбирать его песни, которые дают четкое представление, что же такое «татарская музыка». А также вспомним, что такое настоящий «татарский джаз».



Семья с берега Кабана



Ключарев родился в Казани. Интересно, что его семья жила в доме купца Ахмеда Хусаинова (ул. Марджани, 42). Тот перебрался в город из Оренбурга (где обитали какое-то время и Ключаревы). Есть версия, что пьеса «Башмачки» Хабибуллы Ибрагимова, позже ставшая популярной в варианте Джаудата Файзи и Тази Гиззата, рассказывает о его дочери.

Хусаинов скончался в год рождения композитора — в 1906-м. Словом, Ключарев с детства был вхож в татарские круги, по легенде, с народными песнями его познакомил кучер Галяй. После музыкального техникума он служил в Марийском драматическом театре, затем работал в Московском рабочем театре и учился в консерватории у Рейнгольда Глиэра. Перед Казанью он успел побыть заведующим музыкальным сектором Башкирского научно-исследовательского института языка и литературы.

В 1937 году Ключарев возвращается в Казань, и он не просто знаком с поволжской культурой — он с ней успел поработать. В столице ТАССР он недолго был главным редактором на радио, дважды и также непродолжительно возглавлял Ансамбль песни и танца ТАССР и госфилармонию. Но главная его должность на протяжении 13 лет — заведующим кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров республики. Это значит — экспедиции, общение со специалистами по татарскому, марийскому, башкирскому фольклору.

Фольклорный, понятный, мультикультурный

Ключарев — автор сюит, симфоний, балетов, музыки к спектаклям. И песенник. В 1941-м он совместно с Василием Виноградовым и Мухамедом Садри выпустил первый сборник татарских народных песен, конечно, не без отпечатка цензуры, но все же… Вообще, их вышло два. Также он записал «в полях» около 200 башкирских песен.

Композитор делал обработки песен «Әллүки», «Пар ат», «Кара урман». И сейчас эти народные творения звучат в исполнении татарских певцов в его видении.

Свою Тукаевскую премию Ключарев получил за песенный сборник «Канатлы яшьлек» («Крылатая молодость»), выпущенный в 1968 году.

Ключарев, не будучи татарином, писал в тот достаточно благоприятный для академической музыки период, когда композитор мог творить Татарскую музыку, то есть основанную на народном творчестве, используя знакомые интонации, фрагменты мелодий. При этом, следуя позитивному настрою действующего строя, что понятно по одной из самых известных его песен — «Туган җирем — Татарстан» («Родной край мой — Татарстан»). Даже удивительно, почему ее не исполняют на официальных мероприятиях.

Как Ключарев и Лундстрем предвосхитили «Үзгәреш җиле»



Важная и популярная вещь Ключарева — «Синең хакта» («О тебе»). Первая любопытная версия — от Ильхама Шакирова. Она звучит как совершенно оторванный прог-рок 60-х с солирующей флейтой, в которой, однако, чувствуется татарская мелодика.

В 1970-е годы эту же песню перепел ВИА «Сайяр», который сделала ее уже по канонам модной эстрады, с фанковой гитарой, многоголосием. При этом в мелодии прослушивается все та же, достаточно древняя, музыкальная тема.

Наконец, в 90-е ее перепевают «Казан егетләре», которые соединяют упрощенный вариант «Иванушек International» с татарским интонированием. Какая из этих версий лучше — пусть решит читатель.

Одна из композиций, которая дожила до нынешней дней и пользуется популярностью, это «Татарская самба». История ее такова. В 1947 году в Казань прибыл биг-бэнд Олега Лундстрема. И остался в городе, участники поступили в консерваторию. А Ключарев, как руководитель филармонии, помогал составлять им программы концертов.

В июне 1955 года музыканты, уже с высшим образованием, записали с выездной бригадой Всесоюзного дома звукозаписи на нашем радио программу татарской музыки, в которой, в том числе, прозвучали «Вальс» Сайдашева, «Татарская самба» Ключарева, «Мечты» Монасыпова. Благодаря этой музыке Лундстрему удалось получить место в Качаловском театре, оркестр обзавелся костюмами, а потом и вовсе перебрался в Москву. К сожалению, сейчас оркестр Лундстрема эти вещи не исполняет, а вот наши ансамбли играют, в частности Государственный ансамбль песни и танца. А филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан записал для него клип.

Звучит эта музыка 50-х, кстати, высоко оцененная Шостаковичем, вполне себе как отрывок из «Үзгәреш җиле».