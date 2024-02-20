Высшая школа нефти и «Татнефть» проводят Всероссийский фестиваль для школьников «Наука 0+»

10 тысяч школьников на юго-востоке Татарстана участвуют во Всероссийском фестивале «Наука 0+», который проводит Высшая школа нефти

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

В 2023—2024 учебном году около 10 тысяч учеников татарстанских школ принимают участие во Всероссийском фестивале «Наука 0+», который проходит на базе Высшей школы нефти. Уже прошли локальные фестивали в различных городах юго-востока Татарстана, пишет газета «Нефтяные вести». Теперь очередь дошла до Нижнекамска: ученики 38-го инженерного лицея поучаствовали в выездных лекториях и мастер-классах. В этом лицее работает программа «Татнефть-классы» для профориентации школьников и углубленного изучения естественных наук. Одним из спикеров стал генеральный директор «ТАНЕКО» Илшат Салахов.

«Татнефть» и ВШН погружают школьников в океан науки

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» вот уже второй год проводится на базе Высшей нефтяной школы на средства «Татнефти». Он представляет собой большой праздник знаний, технологий и инноваций.

Для школьников проводят разнообразные мастер-классы и лекции — на них ребята могут познакомиться с научными достижениями, узнать, чем занимаются ученые, понять, что настоящая наука — это и интересно, и перспективно.

В ноябре мероприятиями фестиваля охватили 3 тысячи школьников из Альметьевска. Задействованы были и студенты, которые учатся в нефтеграде. Эти занятия показали большую востребованность такого формата. Дальше фестиваль отправился в другие города юго-востока Татарстана и Закамья: уже прошли занятия в Нижнекамске, Заинске, Лениногорске, Азнакаево, Бугульме. На очереди — Набережные Челны и Елабуга. Фестиваль продлится до апреля. Он несет и просветительскую, и профориентационную функцию — таким образом Высшая школа нефти и «Татнефть» реализовывают свою образовательную концепцию с траекторией, начинающейся со средней школы.

Девиз фестиваля на 2024 год звучит так: «Океан науки — твое полное погружение».

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

Как проходил фестиваль в Нижнекамске

В лицее №38 Нижнекамска ученики 7—8-х классов участвовали во встрече с генеральным директором «ТАНЕКО» Илшатом Салаховым и проректором по учебной работе ВШН Алексеем Ивановым. В рамках проекта «Татнефть-классы» состоялся открытый диалог между ребятами и гостями. Школьникам рассказали о современных материалах, которые получают из нефти и используют в самых разных и порой неожиданных для детей отраслях. В конце марта нижнекамских лицеистов пригласят в Высшую школу нефти на экскурсию: может быть, кто-то из них впоследствии примет решение поехать туда учиться.

Младшие школьники, ученики 5—6-х классов, в рамках фестиваля «Наука 0+» посетили 11 локаций, каждая из которых представляла разработки и исследования кафедр Высшей школы нефти. Информацию преподносили ребятам так, чтобы они восприняли ее и смогли обдумать — на максимально понятном и простом языке, доступном даже младшим школьникам, отсюда и название фестиваля. В интерактивных мастер-классах поучаствовали 300 юных нижнекамцев: виртуальная реальность перенесла их на нефтяную скважину, они узнали, как прокладывают трубопроводы, и познакомились с реальными образцами минералов.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

«Побольше бы таких фестивалей»

Отзывы от участников фестиваля — как ребят, так и их преподавателей — были положительными.

«Увлекательное и познавательное мероприятие. Побольше бы таких фестивалей: во время них дети не только увлеченно познают пока еще неизведанное, но и узнают о профессиях будущего, участвуют во многих активностях и мастер-классах», — говорит завуч лицея №38 Асия Алешина.

«На мой взгляд, на фестивале царило самое настоящее волшебство науки. Благодаря станциям с разной тематикой нам выпала уникальная возможность окунуться в захватывающий мир уже открытых разработок и удивительных экспериментов. Я, к примеру, с интересом участвовала в решении задачки по конструированию труб. Ребятам помладше тоже удалось найти интересные развлечения. Но главное — я точно поняла, кем хочу стать — пойду учиться по ИТ-направлению», — признается ученица 8-го класса лицея Эвелина Софронова.

В следующем году фестиваль «Наука 0+» пройдет на базе недавно открытого учебно-лабораторного корпуса Высшей школы нефти.

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