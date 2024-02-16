«Часто менять страшно, но...»: как Топилин пообещал исправить Трудовой кодекс для утоления кадрового голода

Бывший федеральный министр услышал призыв Минниханова наполнить рабочей силой промышленный сектор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Наше трудовое законодательство очень консервативно. Часто менять его сложно и, я бы сказал, страшно… Там есть серьезные ресурсы [для преодоления нехватки рабочей силы], и мы над этим поработаем», — заинтриговал глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, обещая на законодательном уровне справиться с кадровым голодом. На итоговой коллегии Минэкономики РТ федеральные чиновники МЭР, Минпромторга и ЦБ, казалось, соревновались в том, что собираются изменить для стимулирования экономического роста. Татарстан же отчитался о росте ВРП в 103,6% — это лучше, чем в остальных регионах ПФО, но ниже ошеломляющего рекорда 2022 года. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Четыре часа работы без перерыва

Финальная в этом году отчетная коллегия по подведению итогов социально-экономического развития Татарстана побила абсолютный рекорд по времени — она длилась почти 4 часа! До сих пор подобные мероприятия проходили за 1,5—2 часа, но на этот раз организаторы, похоже, решили «объять необъятное» и пустились в марафон от макроэкономических показателей Татарстана до реформирования федеральных инструментов инвестиций и господдержки.

Полный зал, собравший сенаторов и депутатов Госдумы, глав муниципалитетов, топ-менеджеров, — всего около 700 человек слушали отчет за отчетом без перерыва. Хотя изначально в повестке значилось сразу четырнадцать докладчиков, ни одной паузы так и не сделали. Мало кто из спикеров соблюдал тайминг. Так, юная блондинка Екатерина Лозгачева, директор Департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ, полчаса говорила о том, что «финансовый рынок находится в хорошей форме, а его сегменты хорошо развиваются». К тому моменту уже стало известно, что ключевая ставка ЦБ так и осталась на запредельном уровне 16% годовых. Но следуя приличиям, задавать крамольные вопросы по этому поводу никто не стал.

По окончании третьего часа коллегии нервы сдали у депутатов Госдумы, из чьих рядов послышалось легкое недоумение. Горячих аплодисментов удостоился глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который уложился в 10 минут.

Екатерина Лозгачева, директор Департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Разрыв связей и дорогие деньги

Хозяин коллегии, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов обозначил два основных вызова для татарстанской экономики. Это разрыв логистических связей и ужесточение кредитно-денежной политики, которые усугубила масса других негативных факторов. Экономической ситуацией в 2023 году продолжил управлять оперативный штаб по обеспечению социально-экономической стабильности под его руководством (штаб создан распоряжением главы Республики Татарстан от 29 марта 2022 года).

«Была организована скоординированная с предприятиями работа по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики, их участию в мерах поддержки», — рассказал Мидхат Шагиахметов. «Несмотря на ограничения и сложности, введение новых и вторичных санкций, ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит кадров, предприятия республики сохраняют инвестиционную активность и перестраивают логистику», — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате рост ВРП составил 103,6%, а сам валовой региональный продукт достиг 4,107 трлн рублей. Если сравнивать с предшествующими годами, то это минимум, необходимый для достижения экономического роста. Напомним, год назад Рустам Минниханов говорил, что для достижения ВРП в 5 трлн рублей к 2030 году необходимо выдерживать темпы роста не ниже 3,6% в год. Зато сохраняются темпы роста инвестиций в основной капитал. По словам Шагиахметова, в этом году перешагнули в 1 трлн рублей, а две третьих пришлось на частный капитал.

Износ оборудования и нехватка лимитов для экспортеров

Особое внимание министр уделил высокому износу оборудования в промышленности. И призвал активнее пользоваться федеральными мерами поддержки для обновления производств. Пока поддержано 12 заявок на сумму 17 млрд рублей. «В прошлом году таковых было в 2 раза больше», — попенял он. Затем он поблагодарил главу Российского экспортного центра за оперативное рассмотрение заявок экспортеров, но не все их смогли получить. «Причина — ограниченность лимитов. Просим рассмотреть возможность расширения ресурсов», — обратился он к федеральным чиновникам.

В условиях высокой ставки ЦБ идет реализация инвестиционных проектов. По предварительной оценке, с 2006 по 2023 год было предоставлено налоговых льгот на 16 млрд рублей, привлечено инвестиций в размере 762 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан оцениваются в объеме 27,5 млрд рублей. По словам Шагиахметова, повысилась загрузка промышленных парков до 71,5%.

«Отвернулись лицензиары, ряд европейских поставщиков оборудования — вендоры»

Гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов признался, что в прошлом году столкнулся с теми же вызовами, которые ощутила вся промышленность. «От нас отвернулись лицензиары, ряд европейских поставщиков оборудования — вендоры, нет возможности проводить с ними монтажные работы», — рассказал он.

Но большая часть поставок импортных санкционных позиций спецхимии, катализаторов и сырьевых компонентов для производства готовой продукции были замещены поставками аналогов из дружественных стран. Всего до 1 февраля 2022 года было 264 позиции спецхимии, в том числе 118 — из ЕС и США. Из 118 позиций подобраны аналоги для 94 позиций спецхимии, по 15 позициям — текущие ОПИ по подбору аналога, по девяти позициям запланировано ОПИ на 2024 год. «Нижнекамскнефтехим» не снижает налоговые выплаты в бюджет РТ, несмотря на экономические условия. Средний показатель за трехлетний период 2022—2024 гг. — 12,6 млрд рублей.



В 2022 году найден аналог и возобновлены поставки н-бутиллития со второй половины августа для производств каучуков, а также минерального масла для ПСОН. На конец 2023-го подобраны аналоги по 99% позиций критичной спецхимии, находившейся под риском после введения санкционных ограничений. В условиях ухода иностранных поставщиков, вендоров, лицензиаров риски обеспеченности импортными позициями оборудования и комплектующих к ремонтам, запрещенных к ввозу в РФ, митигированы на 99%.



Гендиректор НККХ Марат Фаляхов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Всем спасибо, отчет закончен»

Затем на итоговой коллегии Минэкономики РТ выступили федеральные чиновники МЭР, Минпромторга, и, казалось, они соревновались в том, что собираются изменить для стимулирования экономического роста. Больше всего заинтересовали инициативы главы Комитета Госдумы по экономической политике, экс-министра труда России Максима Топилина, пообещавшего на законодательном уровне справиться с кадровым голодом.

— Все говорили о нехватке трудовых ресурсов. Это прогнозировалось на федеральном уровне, предпринимались шаги, чтобы уйти от дефицита, — сказал он.

По его словам, надо искать резервы внутри компаний, но есть и законодательные способы.

— Есть еще трудовое законодательство, оно очень консервативно. Часто менять его сложно и, я бы сказал, страшно. На самом деле, не надо ничего бояться, надо аккуратно к этому подходить. Там есть серьезные ресурсы, и мы над этим поработаем», — заверил он.

Кадровый голод — проблема номер один в промышленности Татарстана и других индустриальных регионов России. На фоне рекордно низкой безработицы утолять его приходится за счет централизованного привоза и размещения иностранных рабочих. Об этой проблеме раис республики Рустам Минниханов говорил в последнее время неоднократно на всех уровнях.

Сам Минниханов последним подошел к микрофону с заключительным словом, по виду довольно усталый, как и весь зал. «Мидхат Рафкатович подробно доложил. Огромные слова благодарности нашим гостям — они не гости, а партнеры. Все, что происходит, и эти результаты — это наша совместная работа, наш совместный труд», — лаконично подытожил он.