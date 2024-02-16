«Часто менять страшно, но...»: как Топилин пообещал исправить Трудовой кодекс для утоления кадрового голода
Бывший федеральный министр услышал призыв Минниханова наполнить рабочей силой промышленный сектор
«Наше трудовое законодательство очень консервативно. Часто менять его сложно и, я бы сказал, страшно… Там есть серьезные ресурсы [для преодоления нехватки рабочей силы], и мы над этим поработаем», — заинтриговал глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, обещая на законодательном уровне справиться с кадровым голодом. На итоговой коллегии Минэкономики РТ федеральные чиновники МЭР, Минпромторга и ЦБ, казалось, соревновались в том, что собираются изменить для стимулирования экономического роста. Татарстан же отчитался о росте ВРП в 103,6% — это лучше, чем в остальных регионах ПФО, но ниже ошеломляющего рекорда 2022 года. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Четыре часа работы без перерыва
Финальная в этом году отчетная коллегия по подведению итогов социально-экономического развития Татарстана побила абсолютный рекорд по времени — она длилась почти 4 часа! До сих пор подобные мероприятия проходили за 1,5—2 часа, но на этот раз организаторы, похоже, решили «объять необъятное» и пустились в марафон от макроэкономических показателей Татарстана до реформирования федеральных инструментов инвестиций и господдержки.
Полный зал, собравший сенаторов и депутатов Госдумы, глав муниципалитетов, топ-менеджеров, — всего около 700 человек слушали отчет за отчетом без перерыва. Хотя изначально в повестке значилось сразу четырнадцать докладчиков, ни одной паузы так и не сделали. Мало кто из спикеров соблюдал тайминг. Так, юная блондинка Екатерина Лозгачева, директор Департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ, полчаса говорила о том, что «финансовый рынок находится в хорошей форме, а его сегменты хорошо развиваются». К тому моменту уже стало известно, что ключевая ставка ЦБ так и осталась на запредельном уровне 16% годовых. Но следуя приличиям, задавать крамольные вопросы по этому поводу никто не стал.
По окончании третьего часа коллегии нервы сдали у депутатов Госдумы, из чьих рядов послышалось легкое недоумение. Горячих аплодисментов удостоился глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который уложился в 10 минут.
Разрыв связей и дорогие деньги
Хозяин коллегии, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов обозначил два основных вызова для татарстанской экономики. Это разрыв логистических связей и ужесточение кредитно-денежной политики, которые усугубила масса других негативных факторов. Экономической ситуацией в 2023 году продолжил управлять оперативный штаб по обеспечению социально-экономической стабильности под его руководством (штаб создан распоряжением главы Республики Татарстан от 29 марта 2022 года).
«Была организована скоординированная с предприятиями работа по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики, их участию в мерах поддержки», — рассказал Мидхат Шагиахметов. «Несмотря на ограничения и сложности, введение новых и вторичных санкций, ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит кадров, предприятия республики сохраняют инвестиционную активность и перестраивают логистику», — сказал он.
В результате рост ВРП составил 103,6%, а сам валовой региональный продукт достиг 4,107 трлн рублей. Если сравнивать с предшествующими годами, то это минимум, необходимый для достижения экономического роста. Напомним, год назад Рустам Минниханов говорил, что для достижения ВРП в 5 трлн рублей к 2030 году необходимо выдерживать темпы роста не ниже 3,6% в год. Зато сохраняются темпы роста инвестиций в основной капитал. По словам Шагиахметова, в этом году перешагнули в 1 трлн рублей, а две третьих пришлось на частный капитал.
Износ оборудования и нехватка лимитов для экспортеров
Особое внимание министр уделил высокому износу оборудования в промышленности. И призвал активнее пользоваться федеральными мерами поддержки для обновления производств. Пока поддержано 12 заявок на сумму 17 млрд рублей. «В прошлом году таковых было в 2 раза больше», — попенял он. Затем он поблагодарил главу Российского экспортного центра за оперативное рассмотрение заявок экспортеров, но не все их смогли получить. «Причина — ограниченность лимитов. Просим рассмотреть возможность расширения ресурсов», — обратился он к федеральным чиновникам.
В условиях высокой ставки ЦБ идет реализация инвестиционных проектов. По предварительной оценке, с 2006 по 2023 год было предоставлено налоговых льгот на 16 млрд рублей, привлечено инвестиций в размере 762 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан оцениваются в объеме 27,5 млрд рублей. По словам Шагиахметова, повысилась загрузка промышленных парков до 71,5%.
«Отвернулись лицензиары, ряд европейских поставщиков оборудования — вендоры»
Гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов признался, что в прошлом году столкнулся с теми же вызовами, которые ощутила вся промышленность. «От нас отвернулись лицензиары, ряд европейских поставщиков оборудования — вендоры, нет возможности проводить с ними монтажные работы», — рассказал он.
Но большая часть поставок импортных санкционных позиций спецхимии, катализаторов и сырьевых компонентов для производства готовой продукции были замещены поставками аналогов из дружественных стран. Всего до 1 февраля 2022 года было 264 позиции спецхимии, в том числе 118 — из ЕС и США. Из 118 позиций подобраны аналоги для 94 позиций спецхимии, по 15 позициям — текущие ОПИ по подбору аналога, по девяти позициям запланировано ОПИ на 2024 год. «Нижнекамскнефтехим» не снижает налоговые выплаты в бюджет РТ, несмотря на экономические условия. Средний показатель за трехлетний период 2022—2024 гг. — 12,6 млрд рублей.
В 2022 году найден аналог и возобновлены поставки н-бутиллития со второй половины августа для производств каучуков, а также минерального масла для ПСОН. На конец 2023-го подобраны аналоги по 99% позиций критичной спецхимии, находившейся под риском после введения санкционных ограничений. В условиях ухода иностранных поставщиков, вендоров, лицензиаров риски обеспеченности импортными позициями оборудования и комплектующих к ремонтам, запрещенных к ввозу в РФ, митигированы на 99%.
«Всем спасибо, отчет закончен»
Затем на итоговой коллегии Минэкономики РТ выступили федеральные чиновники МЭР, Минпромторга, и, казалось, они соревновались в том, что собираются изменить для стимулирования экономического роста. Больше всего заинтересовали инициативы главы Комитета Госдумы по экономической политике, экс-министра труда России Максима Топилина, пообещавшего на законодательном уровне справиться с кадровым голодом.
— Все говорили о нехватке трудовых ресурсов. Это прогнозировалось на федеральном уровне, предпринимались шаги, чтобы уйти от дефицита, — сказал он.
По его словам, надо искать резервы внутри компаний, но есть и законодательные способы.
— Есть еще трудовое законодательство, оно очень консервативно. Часто менять его сложно и, я бы сказал, страшно. На самом деле, не надо ничего бояться, надо аккуратно к этому подходить. Там есть серьезные ресурсы, и мы над этим поработаем», — заверил он.
Кадровый голод — проблема номер один в промышленности Татарстана и других индустриальных регионов России. На фоне рекордно низкой безработицы утолять его приходится за счет централизованного привоза и размещения иностранных рабочих. Об этой проблеме раис республики Рустам Минниханов говорил в последнее время неоднократно на всех уровнях.
Сам Минниханов последним подошел к микрофону с заключительным словом, по виду довольно усталый, как и весь зал. «Мидхат Рафкатович подробно доложил. Огромные слова благодарности нашим гостям — они не гости, а партнеры. Все, что происходит, и эти результаты — это наша совместная работа, наш совместный труд», — лаконично подытожил он.
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