«Сделано все, что можно»: Алексей Песошин рассказал о строительстве мусоросжигательного завода под Казанью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью затягивается из-за проблем с поставками зарубежного оборудования, возникшими на фоне антироссийских санкций Запада. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом кабмина на 43-м заседании Госсовета республики.



— Строительство мусоросжигательного завода у нас осуществляется в рамках инвестиционного соглашения, за счет средств инвестора. В настоящее время закончены фундаментные работы, возведены корпусные постройки. Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования. Вот с этим сложнее, была технология швейцарско-японская. В связи с санкциями в поставке оборудования отказано. Сейчас ведутся переговоры. Заключено первое соглашения с «Росатомом». Там ведутся работы. Пока ищутся источники финансирования, существенно увеличилась сумма. И рассматривается три предложения китайских инвесторов, — рассказал он.

Скриншот трансляции

О том, что для строительства казанского мусоросжигательного завода не хватает зарубежного оборудования «в связи с выходом зарубежного технологического партнера из проекта из-за санкционной политики недружественных государств», сообщалось в феврале 2023 года. Для реализации проекта требуется повысить степень локализации до 90%.

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Татьяна Демина