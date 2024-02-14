«Опросы показывают, что аудитория «Болгар радиосы» омолодилась!»

Медиаресурс ТНВ возглавил народный рейтинг татароязычных радиостанций

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги народного голосования на самое популярное радио, вещающее на татарском языке. Опрос провели специалисты АНО «Новые медиа», обратившись к жителям республики в соцсетях. В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек. С большим отрывом в рейтинге лидирует «Болгар радиосы» холдинга ТНВ, за которое отдали 39% голосов. Руководство СМИ уверено, что победу обеспечила новая политика станции, нацеленная на омоложение аудитории. Подробности — в материале «Реального времени».



«Мы нашли молодую аудиторию на постоянной основе»



Опрос проводили в течение недели во «ВКонтакте» и Telegram. Татарстанцы могли проголосовать за одну из восьми национальных радиостанций. Участникам предлагали ответить на вопрос: какое радио на татарском языке они слушают чаще всего? Так организаторы задались целью выявить наиболее рейтинговое СМИ.

В исследовании участвовали более 5 тысяч пользователей, в основном молодого и среднего возраста. В итоге уверенную победу одержала радиостанция холдинга ТНВ «Болгар радиосы», она обошла другие с большим отрывом в 1 950 голосов, ее предпочитают 39% слушателей.

В итоге уверенную победу одержала радиостанция холдинга ТНВ «Болгар радиосы». скриншот realnoevremya.ru видео передачи радио

скриншот realnoevremya.ru результатов опроса в Telegram

На втором месте — «Татар радиосы», корпоративное радио ГК «Барс-Медиа», которое набрало 1 300 голосов и 26%. На третьем — радио «КИтап» холдинга «Татмедиа» — 470 голосов и 9%, его слушатели любят татарскую литературу. Следующие строчки заняли «Курай», «Күңел», «Тәртип», «Дулкын» и «Татарстан радиосы».

Свою победу в рейтинге на «Болгар радиосы» связывают со значительным приростом молодых и социально активных слушателей. Здесь уверены, что радио стало законодателем мод и трендов на татарском музыкальном рынке.

— Где-то в середине прошлого года, в июле, нам поставили задачу омолодить аудиторию. Мы активно работали в этом направлении, а недавно наткнулись на опрос, который проводила в Интернете какая-то некоммерческая организация, мы даже не знали, что идет исследование. На обеих площадках мы набрали наибольшее количество голосов. Как известно, в Telegram сидит в основном молодая аудитория, а более взрослая — во «ВКонтакте». Но несмотря на это, и в Telegram больше всего голосов было отдано за «Болгар Радиосы». Таким образом, мы понимаем, что нашли ту молодую аудиторию, которая нас слушает на постоянной основе, и, естественно, это нас очень радует, — отметил директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

«Раньше было радио золотого хита, а сейчас политику поменяли»

Выяснить точно, сколько людей и какого возраста слушают радио, невозможно, отметил руководитель станции. Но такие опросы, по его словам, «показывают, что аудитория «Болгар радиосы» омолодилась, и реклама на радио уж точно работает». За счет чего удалось омолодить аудиторию? В основном за счет смены привычного формата работы.



— Раньше у нас было радио золотого хита, звучали песни 70-х, 80-х, 90-х, начала 2000-х годов, а сейчас мы немного политику поменяли. У нас звучат те же хиты, но также и хиты последних 5—10 лет максимум. Ретро-песни включаем только в определенных рубриках, порционно. Прежде были длинные часовые программы, их количество мы тоже чуть-чуть сократили. Сейчас у нас больше коротких информационных рубрик, вероятно, это тоже привлекает более молодую аудиторию.

«У нас звучат хиты последних 5—10 лет, ретро-песни включаем в определенных рубриках». скриншот realnoevremya.ru видео передачи радио

У медиаресурса на этот год большие планы. В Год науки и технологий радио «Болгар» активно выходит в Интернет и развивает диджитал-пространство. Запустили новый подкаст для молодежи «Кайнатма», делают видеоверсию для социальных сетей и аудио — для радиоэфира. В ближайшее время намерены закупить камеры для создания видеоконтента качества HD. «То есть радиослушатели будут и слушать, и смотреть прямые эфиры с артистами в хорошем качестве. Мы проводим живые концерты и сможем делать видеоверсии программ. Таким образом, найти, послушать и увидеть наш продукт станет еще легче», — говорят на радио.

«Как переехал в Казань, у меня только одно радио звучало»

Ведущие артисты татарской эстрады считают успех «Болгар радиосы» полностью заслуженным. Признание слушателей, по их мнению, пришло и благодаря социальной миссии ресурса — быть проводником в мир лучшего татарского музыкального наследия.

— Как переехал в Казань, у меня только одно радио всегда звучало — «Болгар радиосы». В те годы на радио тоже начались перемены, мы вместе их прошли, ведущие стали моими друзьями. Мое творчество началось именно с этого радио и ТНВ. Все мои клипы и песни связаны с ними. Куда бы ни поехал, они всегда со мной. Мне также пишут из Америки, Германии, что тоже слушают и смотрят, — признался известный татарский певец Ришат Тухватуллин.

«Как переехал в Казань, у меня только одно радио всегда звучало — «Болгар радиосы», — рассказал Ришат Тухватуллин. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По мнению артиста, контент радио вполне универсален и рассчитан на широкую аудиторию, а чтобы еще больше привлечь молодежи, нужно работать с топовыми исполнителями. Согласен с ним и другой татарский исполнитель, Ризат Рамазанов:

— Мы гастролируем по Татарстану, Башкортостану, Ульяновской и Самарской областям, и даже там в приграничных районах слушают радио «Болгар радиосы». Когда еду из Казани до Набережных Челнов, частоты постепенно переключаю, чтобы продолжать их слушать. Чем для нас, певцов, хороша эта радиостанция? Когда мы записываем новую песню — отдаем ее на радио, и они в рубрике «Яңа җыр» ее крутят. Сейчас в «Инстаграм»* не все есть, а с помощью радио люди знакомятся с нашим новыми песнями и творчеством.

Популярность ресурса, по его словам, в последнее время заметно возросла, поскольку радио стало расширять аудиторию за счет слушателей среднего возраста: «Я сам, когда собираю детей в школу, слушаю их утренние эфиры — они в основном рассчитаны на активных людей 35—40 лет». Хорошо налажена и обратная связь: слушатели часто звонят на радио, задают вопросы, участвуют в конкурсах, выигрывают призы, билеты. «Их приятно слушать, причем большая аудитория и за пределами Татарстана. Когда были с гастролями в Сургуте, узнали, что татары, которые там живут и работают, слушают это радио в Интернете и смотрят видеотрансляции», — отметил артист.

«Мы гастролируем по Татарстану, Башкортостану, Ульяновской и Самарской областям, в приграничных районах слушают «Болгар радиосы», — рассказал Ризат Рамазанов. realnoevremya.ru

Радио «Болгар» — до ребрендинга «Яңа Гасыр» — начало вещать в августе 2002 года. Программы выходили преимущественно на татарском языке и быстро стали популярными. Это была единственная радиостанция, достигшая 100-процентного республиканского охвата в FM-диапазоне. В 2011 году, следуя новым задачам руководства медиахолдинга ТНВ, на станции решились на «перезагрузку» со сменой названия, логотипа и программной политики. С февраля 2012 года радио развивается под брендом «Болгар радиосы». В 2015 году по итогам опроса Центра аналитических исследований и разработок оно стало первым в рейтинге радиослушателей среди 22 местных и федеральных радиостанций. В редакции считают, что за эти годы им удалось выйти за рамки стереотипа провинциального татарского радио и стать источником основной информации на родном языке для активных и состоявшихся татарстанцев.

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