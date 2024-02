«Альберт Анварович — лучший друг наших предприятий»: как в Татарстане «раскрутили» машиностроение

Машиностроители Татарстана показали небывалый рост производства в 30%, получив львиную долю федеральных субсидий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Невозможно было бы сохранить стабильность, не будь господдержки, субсидий на поддержку машиностроения, льготных займов ФРП», — благодарил накануне за федеральную помощь Рустам Минниханов на коллегии Минпромторга Татарстана. Индекс промпроизводства в республике по итогам 2023 года оказался чуть ниже российского — 103,3% против 103,5%, однако в абсолютном значении за ним скрывается «убойная» цифра — 4,74 трлн рублей отгруженной продукции. Зачем Татарстан «задружился» с Марий Эл, для кого создается «Фонд целевого капитала» и где решили брать рабочую силу — в репортаже «Реального времени».



«Aurus не снимать! Это гостевой автомобиль»

Нет ничего нового в том, чтобы перед началом каждого статусного мероприятия в Казани открывать экспозицию техники, заслуживающей внимания. Это оживляет интерес гостей: непосвященные начинают понимать, who is who, а профессионалы оценивают, кто насколько продвинулся. Следуя этому правилу, ивент-продюсеры годовой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ продемонстрировали последние достижения татарстанского автопрома. Вместе с главой республики Рустамом Миннихановым ее осматривал прилетевший из Москвы замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, выходец из татарстанского правительства.

На площади перед входом в ДК им. Ленина на морозном солнце сияла парочка великанов КАМАЗа — белоснежный экземпляр модернизированного самосвала семейства K5 и седельный тягач нового поколения М1945 с алой кабиной. Обе модификации встали на конвейер камского автогиганта буквально в прошлом году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рядом с ними «припарковался» бронеавтомобиль МСИУ-4386 «Напарник» в хаки — от «Ремдизеля». Его трудно назвать новой моделью, так как был принят на вооружение два года назад и служит в «тылу», но впечатление оставляет не скучное. Далее несколько речных катеров люкс-класса. Ими особенно интересовался глава «Химграда» Айрат Гиззатуллин, пока не приехали высокие гости. По слухам, Гиззатуллин и Каримов любят ходить под парусами.



Главную сенсацию автопрома — платформу электромобиля «Атом», разрабатываемого под крылом КАМАЗа и «Ростеха» российским АО «Кама», мало кто смог увидеть. А точнее распознать. Дело в том, что ее показали как голую платформу с набором конструктивных решений, сняв кузов. «Атом» был похож на детскую машинку без кабины. Если бы не аншлаг с описанием, догадаться о ее происхождении было бы невозможно. К тому же платформу «Атома» загнали в самый «хвост» экспозиции, куда не каждый гость смог дойти из-за сильного мороза. Рустам Минниханов, хоть и в одиночку, но добрался. Между тем организаторы выставки подчеркнули, что эту платформу предполагается тиражировать на другие модели электрокаров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

А вот прямо у входа в здание красовался величественный Aurus Komendant. Честно говоря, он перестал вызывать интерес, так как экспонируется почти на всех татарстанских выставках. Кто только не делал с ним селфи! Впрочем, и в мороз журналисты все-таки попробовали его осмотреть. «Aurus не снимать! Это гостевой автомобиль», — последовало строгое предупреждение охраны. Оказалось, что на люксовом автомобиле стоимостью свыше 42 млн рублей разъезжает один из ВИП-участников коллегии Минпромторга РТ. Правда, его имени не разглашают, но это тот, кто приехал до прибытия официальной делегации. Ведь люксовый внедорожник стоял тут задолго до приезда Рустама Минниханова.

Промышленность «выехала на плато»?

Итоги промышленного производства в Татарстане в 2023 году впервые оказались ниже среднероссийского показателя. Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко доложил, что индекс промышленного производства составил 103,3% против 103,5% в стране. Это сильно ниже ожидаемого прогноза Минпромторга в 104,6%. По его словам, предприятиями республики отгружено продукции на 4,7 трлн рублей. Объяснять причины торможения на финише он не стал, но, видимо, сказался эффект высокой базы 2022 года. Тогда промышленное производство показало рост в 106,5%, а предприятия произвели продукции на 4,6 трлн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судя по всему, татарстанская промышленность «выехала» за счет машиностроения. По словам Олега Коробченко, объем отгруженной продукции в отрасли вырос на 30% и составил более 1 трлн рублей. С этим результатом индустрия обеспечила 23% прироста производства в РТ. Интересно, что чиновники не раз с трибуны выделяли проекты импортозамещения, например, вертолета «Ансат». Однако новый управляющий КВЗ Николай Яковлев, впервые появившийся вчера на публике, в буквальном смысле сбежал от прессы. О состоянии дел на Казанском авиационном заводе рассказали уклончиво: «Благодаря поддержке президента и правительства России предприятие работает над выпуском пассажирских самолетов Ту-214. Цель — производство 20 единиц в год», — это все, что сказал Коробченко. И, видимо, все, что он мог сказать публично.

Триггером роста в машиностроении ожидаемо стали федеральные субсидии. В прошлом году вся татарстанская промышленность получила 80 млрд рублей господдержки, и львиная доля досталась именно машиностроителям. «Альберт Анварович — лучший друг наших предприятий», — признавался Олег Коробченко. А в благодарность Рустам Минниханов вручил Каримову памятную медаль «100 лет образования ТАССР» в самом конце церемонии награждения.

Остальные отрасли промышленности — нефтедобыча, нефтехимия, энергетика — оказались по динамике возле «нуля». Как следовало из отчета министра промышленности, нефтедобыча остановилась на уровне 99,5% от показателя 2022 года, химия на уровне 95%, энергетика — 100,3%. Положительная динамика достигнута в нефтепереработке — рост на 102,4%. По данным Минпромторга РТ, отгружено продукции на 986,4 млрд рублей, произведено 11,5 млн тонн дизельного топлива и 3,2 млн тонн автомобильных бензинов.

«Заплати налоги — получи господдержку!»

Не обошел Коробченко проблему налоговой задолженности предприятий РТ, как делали и остальные министры. Их цель — не заклеймить должников, а побудить воспользоваться федеральной поддержкой. Но ее могут получить только те, кто чист перед бюджетом. «К началу года недоимка предприятий РТ в бюджет республики составила более 2 млрд рублей. Из них 700 млн приходится на действующие компании, — сообщил Коробченко и призвал: — Заплати налоги, спи спокойно, получи господдержку!»

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минпромторга призвал стимулировать закупку отечественных станков: «В республике ведется сборка первой партии обрабатывающих центров, текущий уровень локализации составляет 30%. Станки приобрели завод «Элекон» и «Радиоэлектроника им. Шимко» (контролируются татарстанским предпринимателем и государственным деятелем, главой «Вертолетов России» Николаем Колесовым). Вопрос приобретения также рассматривается КАМАЗом», — рассказал он.

По словам министра, на начальном этапе станки татарстанской сборки обходятся дороже ввозимых. «Необходимо помочь предприятиям компенсировать ценовую разницу, чтобы они покупали именно татарстанское оборудование», — попросил он, ссылаясь на опыт Белоруссии. Но называть сумму субсидий не стал.

Новая ОЭЗ в Марий Эл

Глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев констатировал, что после начала СВО приходится делать ставку на отечественных инвесторов. Но привлекать их сложнее, так как экономические условия жестче. Достаточно сказать, что ключевая ставка — 16% годовых, поэтому сроки окупаемости проектов перевалили за 10 лет. А ждать столько желающих мало.

Но у ОЭЗ есть «козырь». С принятием постановления №1119 управляющая компания «Алабуги» получила возможность реинвестировать налоги в строительство инфраструктуры, а капитальные затраты резидентов сокращаются в два раза. По словам Шагивалеева, по этой схеме строится завод Этилен-600 и логистический парк Дэн Сяопина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не исключено, что по этой схеме будет работать новая ОЭЗ в Марий Эл. Эксперты ОЭЗ «Алабуга» и КИП «Мастер» привлечены в качестве экспертов. Но будет ли она находиться под управлением «Алабуги» — осталось неизвестным. Между тем глава Марий Эл Юрий Зайцев радовался расширению кооперации с предприятиями РТ. Под занавес коллегии главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал об инструментах развития научно-технологического суверенитета. По его словам, сейчас разрабатывается новая стратегия ИВФ РТ, а при нем создается «Фонд целевого капитала». При этом им смогут воспользоваться участники исламского банкинга.

Мечта — перешагнуть за 5 триллионов

Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов продолжил тему обеспечения технологического суверенитета, обрадовав расширением механизмов господдержки промышленности. «Республика в очередной раз доказала, что является ведущим индустриальным центром РФ с большим объемом отгрузки и вносит вклад в промышленный рост в РФ», — похвалил он. При этом рост на 7,5% в обрабатывающих отраслях (в РТ — на 6%) Каримов считает личным достижением, так как сам в качестве замминистра курирует специальное машиностроение.

В этом году продолжится выдача льготных кредитов под 3% годовых (ниже нет нигде) для поставщиков автокомпонентов по специальной программе ФРП, сообщил он. Для республики Каримов видит перспективным участие в развитии беспилотных авиационных систем, которое получит 700 млрд рублей господдержки. А также в освоении компонентов в электронной промышленности, на которую выделяется 210 млрд рублей, уточнил он. «Объемы поддержки промышленности, инновационных проектов для республики постоянно растут», — отметил Альберт Каримов. По его словам, в прошлом году не прошли конкурсный отбор три проекта из РТ. «Давайте вместе отрабатывать и решать поставленные задачи», — предоставил он шанс «второгодникам».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Невозможно было бы сохранить стабильность, не будь господдержки, субсидий на поддержку машиностроения, льготных займов ФРП», — поблагодарил за федеральную помощь Рустам Минниханов в заключительном слове. По мнению раиса Татарстана, на результатах промышленности отразились решения ОПЭК по ограничению нефтедобычи. Тем не менее мечта перешагнуть за 5 трлн рублей отгруженной продукции остается, заметил Минниханов. Рубеж по 1 трлн рублей инвестиций, о котором мечтали раньше, уже взят, отметил глава республики.

Дойти до 5 трлн без рабочей силы невозможно. Проблему дефицита кадров невозможно будет покрыть без привлечения мигрантов, заявил раис Татарстана. «Надо пересмотреть отношение к вопросу и использовать опыт КАМАЗа. По работе с мигрантами у нас есть предложения и на федеральном уровне, их мы представили в адрес правительства», — сказал он.

Впрочем, в первую очередь надо отдавать приоритет в работе с внутренним потенциалом, считает Минниханов. Он согласился с тем, что в системе среднего профессионального образования мало общежитий, что сдерживает привлечение молодежи. «Надо обратить внимание на эти вопросы. И, конечно, такие образовательные учреждения должны целевым образом работать с заказчиками этой рабочей силы», — сказал раис Татарстана.

