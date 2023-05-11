Московский владелец Дома Маркова отбился от претензий генподрядчика

Старинный купеческий особняк на ул. Баумана достроила другая компания

В Казани разрешился скандал с реставрацией памятника истории на ул. Баумана, 27 — Дома купца Маркова, затянувшийся на несколько лет из-за судебных тяжб собственника здания и его генподрядчика. Владеющая особняком московская компания «Аллегро Центр» отстояла право не платить СК «Проект-Реставрация» ввиду сорванных работ и достройки дома силами другой фирмы. В самом сооружении идут последние строительные работы. Подробнее — в материале «Реального времени».



Семь лет реставрации памятника истории



Реставрация в многострадальном Доме Маркова началась почти семь лет назад, но затянулась из-за разногласий владельца здания и подрядчиков по вопросу оплаты услуг. Пока стороны выясняли фактический объем выполненных работ и их стоимость, памятник разрушался.

В октябре 2020 года генподрядчик покинул стройку дома, а собственник нанял новую фирму — ООО «СтройВек». На сегодня основной объем строительно-монтажных работ в особняке выполнили, но часть конструкций все еще в строительных лесах — с торца здания идут отделочные работы.

Как уже рассказывало «Реальное время», одна из трех фирм прежнего генподрядчика — СК «Проект-Реставрация» (первый подрядчик) — на момент подачи иска к владельцу дома уже проходила процедуру банкротства. С уходом со стройки она потребовала оплаты своих услуг на 67,6 млн рублей. Суд привлек к спору ее конкурсного управляющего Альберта Галиахметова.

Собственник здания — московское ЗАО «Аллегро Центр» — выставил встречные требования к двум другим фирмам подрядчика — одноименной СК «Проект-Реставрация» (второй подрядчик) на 36,6 млн и к ООО «Спектр» (третий подрядчик) на 2,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Генподрядчик: работы выполнены, но не оплачены

Подавая встречные иски, владелец дома предъявлял подрядчикам неосновательное обогащение и неустойку, ссылался на нарушение сроков выполнения работ и неотработанный аванс.

В июне 2021 года суд назначил строительно-техническую экспертизу, год спустя — дополнительную. В итоге производство по делу возобновили в декабре прошлого года. В апреле текущего первый подрядчик пытался приостановить производство до разрешения спора в рамках гражданского дела, но суд ему отказал.

Взаимоотношения сторон обусловлены заключенными договорами подряда в 2016—2019 годах. Фирма-банкрот СК «Проект-Реставрация» взялась восстанавливать Дом Маркова за 15,6 млн. Затем владелец дома подписал с генподрядчиком допсоглашение на монтаж балок на 39 млн. Были и другие дополнительные работы — по устройству кровли (на 8,35 млн), ремонту фасада, изготовлению и установке окон, техническому и авторскому надзору (на 15 млн), восстановлению лепных элементов главного фасада, огнезащите балок, реставрации оконных проемов (23 млн). По словам подрядчика, заказчик работы принял, но полностью не оплатил.

В дальнейшем ЗАО «Аллегро Центр», второй и третий подрядчики (две другие фирмы генподрядчика) договорились о переходе к ним прав и обязанностей по реставрации объекта. Речь шла о строительно-монтажных и дополнительных работах: монолитные работы, срезка фундаментов, герметизация канализационных труб, выезд аварийной службы «Водоканала» и другие. Но в конце осени первого пандемийного года, как уже было сказано выше, заказчик отказался от договора и потребовал вернуть деньги — 28,12 млн, уплатить договорную неустойку и проценты за пользование чужими средствами.

Фирме «Спектр», то есть третьему подрядчику, было поручено провести на объекте установку, монтаж и подключение индивидуального водогрейного котла для газовой котельной. Ввиду невыполнения этих обязательств, «Аллегро Центр» расторг договор и с этой компанией, потребовав вернуть 8,05 млн долга, а также неустойку и проценты.

— В свою очередь подрядчик настаивал на полном исполнении своих обязательств по указанным договорам подряда, ссылаясь на оформление результата работ путем составления односторонних актов, направленных в адрес заказчика, — говорится в материалах дела.

Фото: realnoevremya.ru

Владелец Дома Маркова: доказательства выполнения работ сфальсифицированы

В ходе рассмотрения дела в части допсоглашений к договорам подряда, по которым перечисления отсутствовали, было заявлено о фальсификации доказательств.

Владелец Дома Маркова ссылался на невозможность подписания с его стороны документов генеральным директором А.М. Бугровым, который был освобожден от должности в ноябре 2017 года. Соответственно, все документы, подписанные после этой даты, не порождают никаких правовых последствий, указал он. Также московская компания отметила, что отдельные допсоглашения являются незаключенными. Из них непонятно, какие именно работы должны были быть выполнены подрядчиком.

Заказчик также указал, что Бугров не мог подписать акты о приемке выполненных работ и справки от 30.11.2017 и 31.01.2018, поскольку на тот момент уже не работал в компании. ЗАО «Аллегро Центр» подало заявление о фальсификации этого доказательства.

— Сфальсифицированные, согласно позиции заказчика, документы подписаны от имени ЗАО «Аллегро Центр» бывшим генеральным директором гр. А.М. Бугровым, отстраненным от должности с 03.11.2017, — говорится в материалах дела.

Каждая из сторон настаивала на своей позиции относительно подлинности представленных документов. Заказчик ходатайствовал о проведении экспертиз (строительной и технической), чтобы обосновать заявления о фальсификации доказательств, представленных подрядчиками.

В свою очередь подрядчики настаивали на проведении только строительной экспертизы на предмет определения объема и стоимости фактически выполненных спорных работ.

Суд счел возможным провести по делу строительно-техническую экспертизу и оценить достоверность оспариваемых документов.

Фото: realnoevremya.ru

Суд: несогласие с экспертизой — не основание для утверждения о подлоге

Перед экспертом поставили задачу определить объем и стоимость фактически выполненных работ; выяснить — соответствуют ли они условиям договоров, требованиям ГОСТ, СНиП и проектной документации; в случае отступления от требований — определить объем и стоимость устранения недостатков.

Суд также указал на необходимость исключить дублирующие работы. Была назначена дополнительная экспертиза, в рамках которой надлежало определить объемы дублирования по договорам подряда. В результате эксперт установил объем дублирования, в связи с чем стоимость требований уменьшилась на 5,52 млн, а стоимость устранения недостатков выросла на 6,7 миллиона.

Подрядчики в свою очередь заявили о фальсификации заключения эксперта, но суд ходатайство отклонил.

— Сторона подрядчиков упускает то обстоятельство, что заключение получено по результатам проведения по делу судебной экспертизы, а не представлено другой стороной спора. Несогласие с отдельными подходами и методами/методиками проведения экспертизы, а также содержанием пояснений экспертов само по себе не является основанием для утверждения о подлоге, фальсификации, — указал суд.

Заказчик заявил, что спорные работы не находят своего отражения в налоговой отчетности первого подрядчика, и попросил истребовать бухгалтерский баланс фирмы за 2017 и 2018 годы, копии первичной декларации по НДС за IV квартал 2017 года и за I квартал 2018-го. Исследовав отчетность, суд установил, что сведения по спорным работам действительно не отражены ни в книгах продаж, ни в бухгалтерской отчетности, ни в налоговом учете.

Фото: realnoevremya.ru

«Неправомерные действия А.М. Бугрова»

Бывший гендиректор ЗАО «Аллегро Центр» А.М. Бугров в свою очередь пояснил в заявлении, что работал в компании в должности руководителя в разные периоды с 2016 года. Он подтвердил, что заключал и подписывал оспариваемые заказчиком договоры подряда и допсоглашения, а также принятие всех спорных работ. Также подтвердил, что ему передали всю исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

Но суд указал, что сторона подрядчика не могла не знать о смене генерального директора заказчика. Также было принято во внимание, что в Арбитражном суде Москвы рассматривалось дело по иску ЗАО «Аллегро Центр» к А.М. Бугрову об истребовании документации, касающейся взаимоотношений компании с подрядчиками. Эти документы новому директору так и не передали.

Бугровым в период с 05.06.2017 по 16.02.2018 заключались сделки и принималось исполнение по ним. Однако из анализа требований следует несоответствие объема и стоимости заявленных работ тем, что были выполнены в действительности, говорится в определении.

— Неправомерные действия А.М. Бугрова блокируют возможность анализировать совершенные им от имени ЗАО «Аллегро Центр» сделки и решать вопросы об их оспаривании, — заявляли в компании. — Тот факт, что документы о принятии работ подписаны А.М. Бугровым от имени ЗАО «Аллегро Центр» после освобождения его от полномочий руководителя, свидетельствует о недобросовестности действий ответчика.

Как указал заказчик, новый руководитель компании не знал и не мог знать о существовании дополнительных соглашений, актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты дважды осматривали Дом Маркова до пожара

Первый подрядчик в возражениях указывал, что провел работы по изготовлению и монтажу 126,631 тонны металла, в том числе 83 тонн балок, но без ссылки на конкретные реквизиты договора и дополнительного соглашения.

Второй подрядчик ссылался на ошибочность выводов эксперта в части работ по устройству кровли, поскольку 2 августа 2021 года на объекте случился пожар. Но суд счел эту отсылку несостоятельной. Экспертный осмотр особняка проводили 1, 9 июля, а также 31 августа того же года, то есть дважды еще до пожара.

Эксперт указал в своем дополнительном заключении «задвоение, дублирование» работ. Суд критически отнесся к представленным первым подрядчиком документам, на которых он основывал свои требования. Но поскольку частичное выполнение работ все же было установлено, не усмотрел оснований для удовлетворения заявления о фальсификации доказательств.

— Подрядчики не обеспечили явку уполномоченных лиц на испрошенную ими же дату для осмотра объекта экспертизы. Более того, впоследствии и вовсе ссылались на невозможность такого осмотра по причине ненадлежащего технического состояния объекта. Согласно их пояснениям, нахождение на объекте небезопасно. Однако ими не были даны пояснения, по какой причине об этом не заявлялось до августа 2022 года, — указал суд.

Результаты рассмотрения запросов конкурсного управляющего так и не были представлены в суд. При таких обстоятельствах утверждать, что осмотр сорван экспертом, или вменять таковое суду видится очевидным злоупотреблением правом, добавил судья.

Фото: Василий Иванов/kazanfirst.ru

С генподрядчика взыскали свыше 36 млн неосновательного обогащения

Суд принял результаты судебных экспертиз, на основании которых была определена сумма неотработанного аванса. По мнению арбитража, учитывая представленную документацию, доказательства, заключения экспертов и позиции участников, доводы подрядчиков о выполнении работ в полном объеме являются необоснованными и документально не подтвержденными.

Оплате подлежат фактически выполненные работы: первым подрядчиком — на сумму 60,47 млн рублей, вторым — 14,64 млн, третьим — на 6,5 миллиона.

Судом также принято, что общая стоимость устранения недостатков работ первого подрядчика составляет 18,17 млн, второго — 15,37 млн. Обязательства фирмы-банкрота признаны исполненными на сумму 42,3 млн (60,47 млн — 18,17 млн), а у второго подрядчика — неисполненными в связи с тем, что стоимость устранения недостатков превышает стоимость фактически выполненных работ (14,64 млн — 15,37 млн). Обязательства третьего подрядчика исполненными признаны на 6,5 миллиона.

Общая сумма платежей по договорам ЗАО «Аллегро Центр» с первым подрядчиком составила 79,17 млн, со вторым — 27,7 млн, с третьим — 7,15 миллиона.

С учетом изложенного размер задолженности первого подрядчика перед ЗАО «Аллегро Центр» составил 36,87 млн (арифметическая разница между стоимостью качественно выполненных работ (42,3 млн) и общей суммой перечисленных платежей (79,17 миллиона)).

Размер задолженности второго подрядчика составил 28,42 млн (разница между стоимостью качественно выполненных работ (- 722 778 руб.) и общей суммой перечисленных платежей (27,7 млн)). Размер задолженности третьего — свыше 646 тысяч (арифметическая разница между стоимостью качественно выполненных работ (6,5 млн) и общей суммой перечисленных платежей (7,15 миллиона)).

В итоге суд отказал в удовлетворении требований первого подрядчика, а иск заказчика ко второму удовлетворил частично. Согласно решению, второй подрядчик должен выплатить владельцу Дома Маркова 28,42 млн рублей неосновательного обогащения, 2,8 млн неустойки и 5,25 млн процентов с последующим их начислением на сумму долга.

Требования владельца здания к третьему подрядчику также были удовлетворены частично. «Спектр» должен выплатить свыше 643 тысяч неосновательного обогащения, более 117 тысяч неустойки и около 120 тысяч процентов с последующим их начислением на сумму долга.