Контроль за инвестпрограммами коммунальных операторов в Татарстане перевели на ручное управление

На первом заседании штаба по контролю за инвестициями в ЖКХ прокуратура настояла на ревизии коммунальщиков, работающих без утвержденных инвестиционных программ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Фактически сейчас Чистополь находится под угрозой лишения водоснабжения, а на дворе мороз!» — укорял коммунальщиков за близорукость в «управлении» начальник отдела прокуратуры РТ Тимур Гильманов. Тень уголовного преследования в отношении владельцев «самостийных» коммунальных предприятий промелькнула на первом заседании штаба. Руководство регулятора предупредило, что прежней вольницы в исполнении инвестиционных программ не будет — если не получается вовремя, то корректировки должны вноситься заранее. Об этом и многом другом говорили на заседании штаба по реализации инвестпрограмм регулируемых операторов, на котором побывала и корреспондент «Реального времени».

«Что собираются тут предъявить?»

С этого года татарстанские власти берут под постоянный онлайн-контроль деятельность регулируемых коммунальных предприятий, обновляющих хозяйство с привлечением тарифных источников (то есть платежей населения). Пристальное внимание к ЖКХ связано с существенными инвестиционными вливаниями: в этом году в модернизацию системы теплоснабжения республики предполагается направить 8,6 млрд рублей, в водоснабжение — 3,4 млрд рублей, в водоотведение — 3,2 млрд рублей, что в разы больше, чем три года назад. Эти гигантские деньги взяты в том числе и из платежей населения за услуги ЖКХ — неслучайно тарифы с 1 июля 2024 года в Казани вырастут на 15,7%, а в целом по республике — на 10,8%. Общая тарифная нагрузка на население республики оценивается в 60 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Инвестиционные программы в ЖКХ с этого года должны выполняться в срок и в полном объеме», — поставил задачу №1 глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, открывая утром первое заседание рабочего штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ. На установочную «сессию» приехали представители крупных теплоснабжающих компаний: «Татэнерго, «Казэнерго», ТГК-16, «Таткоммунэнерго», «защитивших» повышенные тарифы на 2024 год, а также МУП «Водоканал г. Казани», завершающего в этом году трехлетнюю инвестиционную программу (согласована с ФАС России). По наблюдению журналистов, некоторые из них выглядели слегка растерянными, теряясь в догадках, что им «собираются тут предъявить». Ведь «инвестиционный» цикл только начался, тарифы проиндексированы в пределах допустимых 10,8%, закупки не проведены.

Главное — снизить аварийность в ЖКХ

И действительно, во вступительной речи главы регулятора не оказалось ничего, что заставило бы вздрогнуть. Александр Груничев сообщил, что выполнение инвестиционных программ будет оцениваться как «в рублях», так и «в метрах», и прямо по ходу действия, а не по окончании. То есть будут сверять темпы финансирования мероприятий с физическими объемами. Но итоговую эффективность станут оценивать по двум показателям: уровню снижения потерь и энергоэффективности (оборудования).

«Но в первую очередь должно быть снижение аварийности», — обозначил спикер конечную цель программы любого предприятия, если она оказалась «правильной». По большому счету по этим стандартным критериям давно оценивались инвестпрограммы, но теперь им обещают еще публичную огласку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более конкретно установочные задачи сформулировала зампред Комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. Она напомнила, что в этом году выросло количество участников инвестиционных программ в ЖКХ. Так, в теплоснабжении защитилась 21 организация с 26 программами, в водоснабжении и водоотведении — 12 организаций (плюс три — в ВС) с 36 программами. А учреждение республиканского штаба последовало по итогам президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством Марата Хуснуллина, который дал поручение формировать ежемесячную информацию в разрезе субъектов Российской Федерации для представления в аналитический центр при правительстве Российской Федерации, в том числе об исполнении инвестиционных программ. В результате приказом Госкомитета РТ по тарифам от 26 января 2024 года № 4/2024 образован штаб по контролю за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в Татарстане, который будет отчитываться перед федеральными структурами. Кроме того, усиливает контроль ФАС РФ. Но полномочия ГК были ограничены. Сейчас регулятор нацелен на то, чтобы ресурсоснабжающие организации использовали не только тарифную выручку, но и нетарифные источники — амортизацию, плату за техническое присоединение к сетям, добавила Хабибуллина.

«Горьковская дирекция программу не корректирует и не приводит ее в соответствие»

Инвестиционные программы в электроэнергетике контролируются Минпромторгом РТ, и здесь уровень выполнения по итогам 9 месяцев 2023 года составил 56% от плана. Только пять из шести компаний выполнят программу. Срыв допустила «Горьковская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД», сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев. По его словам, она единственная не утвердила корректировку инвестпрограммы. «Запланированные на 2023 год работы по вводу мощностей линий электропередачи и их реконструкции не завершены по причине отсутствия финансирования. Такая ситуация по данной организации повторяется уже не впервые. Зачастую Горьковская дирекция программу не корректирует и не приводит ее в соответствие. Целесообразно на следующем заседании штаба их заслушать», — предложил Минибаев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но его идею отклонили, так как в первую очередь решили заслушать поставщиков тепла. Всего действуют семь инвестпрограмм на сумму 61,4 млрд рублей с учетом корректировок. Это программы «Сетевой компании», «Татэнергосбыта», «КАМАЗ-Энерго», «Оборонэнерго», «Энерго-Про», а также Куйбышевской и Горьковской дирекций по энергообеспечению. Позднее руководство регулятора предупредило, что прежней вольницы в исполнении инвестиционных программ не будет — если не получается вовремя сделать, то корректировки должны вноситься заранее.

«Осветлить» тарифы

Причиной срыва программ является внезапный рост цен на материалы и оборудование, которые «не влезают» в утвержденные планы. «Мы закладываем одно, а цены растут, и мы физически не можем исполнить», — заметил в ходе заседания Александр Груничев. Остановить рост цен невозможно, но аналоги должны быть. По его словам, ведомство обратилось в ФАС РФ с предложением создать реестр цен, на которые можно было бы опираться при оценке закупок. «ФАС РФ занимается регулированием цен на социально значимые продукты. Подобное должно быть в ЖКХ», — полагает он. В этом может помочь торговая площадка республиканского маркетингового центра Якова Геллера, где происходят конкурентные закупки. «Любой тариф состоит из четырех расходов: зарплата, налоги — обязательные платежи, закупки и соисполнители. Давайте определим три пилотных предприятия, на которых мы дадим пример того, как тариф, его структура себестоимости могут быть абсолютно прозрачными и по зарплате, и по налогам — обязательным платежам, и по закупкам, и по исполнителям», — предложил генеральный директор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер, получив поддержку руководства штаба.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Силовики готовы из-за постоянных аварий привлекать структуры ЖКХ к уголовной ответственности по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, со стороны неустановленных лиц (по части 1 статьи 238 УК РФ).

«В настоящее время мы обобщаем информацию городских и районных прокуроров о деятельности ряда организаций, которые оказывают услуги по водоснабжению, водоотведению... и влияют на качество жизни огромного количества граждан», — сообщил начальник отдела прокуратуры РТ Тимур Гильманов. По его словам, многие из них не имеют соответствующих инвестиционных программ. «Фактически остаются без контроля [властей]», — акцентировал он.

— Яркий пример — чистопольский «Водоканал», где существует внутренняя инвестиционная программа, но она не закреплена законом, — сказал он.

По его словам, сейчас возбуждено уголовное дело в отношении лиц, владеющих «Водоканалом». Но это не спасает положение.

«Фактически сейчас город находится под угрозой лишения водоснабжения, а на дворе мороз!» — воскликнул он. И спросил: «Есть ли механизм понуждения организации принять соответственно инвестиционные программы, чтобы они были под контролем?» «Понуждения нет, но ваше поручение записал», — откликнулся Александр Груничев. И дал указание составить перечень организаций в районах, где нет инвестиционных программ.

