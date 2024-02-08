«Боимся, доедем ли вовремя на работу»: в Казани требуют запретить въезд фур в город

Такое решение может быть принято из-за последствий обильного снегопада

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Жители казанского поселка Кадышево пожаловались на то, что на их дороге периодически продолжают скапливаться фуры, которые не могут подняться в гору из-за снегопада и нечищеных улиц. Люди вынуждены стоять в пробках как во время поездки на работу, так и в обратном направлении. В мэрии города заявили, что собираются рассмотреть вопрос перекрытия въезда для большегрузов. Обсуждать это будут на ближайшем заседании комиссии вместе с ГИБДД. Однако, как говорит руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, это самое простое решение, которое можно принять. По его мнению, власти должны решить в первую очередь ситуацию с вывозом и уборкой снега, а не заниматься перекрытием въездов. Как из-за фур страдают жители Казани и какие еще решения должны принять власти — читайте в материале «Реального времени».



«Такая ситуация впервые»

Как рассказала «Реальному времени» жительница поселка Кадышево Юлия, ситуация с застрявшими фурами повторяется из раза в раз уже на протяжении месяца. Женщина говорит, что когда начинается снегопад, то грузовики постоянно перекрывают дорогу, создают пробку и тормозят движение легковых автомобилей. Эта проблема возникает вследствие того, что дороги в их районе не успевают очистить от снега.

— В поселке Кадышево уже несколько дней происходит безумие на выезд и въезд в город. Там подъемы, их не посыпают или недостаточно это делают, фуры не могут подняться и преграждают путь, фуры перекрыли обе стороны, люди в ловушке, — описывает ситуацию женщина.

По ее словам, движение осложняет еще и гололед, дороги не посыпаются реагентами или песком. Как говорит собеседница, раз фуры продолжают застревать, то либо дороги просто не обрабатываются, либо это не дает нужного эффекта.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Об этой же проблеме рассказала еще одна жительница поселка — Наталья. Она отметила, что ситуация с застревающими большегрузами решается медленно и плохо. А тем временем фуры регулярно скапливаются на дороге.

— Каждый раз боимся, доедем ли вовремя на работу или домой. Вчера, например, около девяти вечера восемь фур стояли на дороге, три — на горе, остальные — в Кадышево. Сегодня днем два грузовика стояли в сторону трассы на горе, пришлось объезжать по встречке. Наверно, дорогу надо посыпать реагентами, но даже не представляю, как этот вопрос решается, — высказалась женщина.

Еще одна местная жительница — Анна говорит, что столкнулась с подобной ситуацией впервые за 10 лет. На протяжении всего этого времени она регулярно ездит в Казань на работу, но такого раньше не было.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Началось все после снегопадов 20—22 января, вся Сухая Река и Кадышево стояли неочищенными и непосыпанными. Учитывая, что рельеф местности — спуск-подъем, фуры (причем каждая) буксовали и не могли подняться в горку. А иногда совпадало так, что движение перекрывали в обе стороны, на въезд и выезд. Ситуация более-менее разрешилась только к 25 января. Во время вчерашнего снегопада все повторилось, — отметила Анна.

На претензии местных жителей в мэрии города заявили, что вопрос об ограничении движения фур будет рассмотрен на заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей ГИБДД.

«Перекрытие въездов не очень хорошо отражается на всех»

Как объяснил «Реальному времени» руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, перекрытие трассы — это прерогатива ГИБДД, такие решения они принимают исходя из дорожной обстановки. Он отметил, что в данный момент и власти города, и ГИБДД уже просто перестраховываются, начинают паниковать из-за каждой снежинки.

— Перекрытие въездов не очень хорошо отражается на всех, фуры ведь возят и скоропортящиеся продукты, и продукты питания, и промышленное оборудование. Чем дольше машины стоят, тем больше наша экономика теряет. Мне кажется, нужно принимать какое-то конкретное решение, а не просто быстрее перекрыть и запретить въезд. Есть же участки дорог в Казани, которые уже очищены, почему бы фуры туда не пускать, перекрывать только какие-то конкретные улицы. Но в первую очередь смотреть на метеоусловия, этим должны заниматься специальные службы и решать эти вопросы. Бывают же случаи, когда закрываются дороги на 2—3 часа, пока их не почистят, — сказал Сотников.

Эксперт добавил, что исходя из этих снегопадов должны быть сделаны правильные выводы. Потому что перекрыть и не пускать — это самое простое решение. Но от того, что водители не возят грузы, теряют не грузоперевозчики, а экономика, ущерб от таких решений гораздо больше, чем просто от запрета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Надо привлекать больше спецтехники, разобраться со снежными свалками, потому что это какое-то безобразие, так как снег некуда вывезти. Десятилетиями его возили в поля, а сейчас приняли экологические нормы и начали весь снег плавить. Однако нужно понимать, что это физически невозможно, его нельзя переплавить в таком количестве. В этом и есть причина, везти снег некуда, поэтому и город так медленно убирается. Этот вопрос надо как-то решать, придумать свалки временного хранения, технику привлекать, деньги выделять на это. У нас обсуждают, как выделить десятки миллиардов на дорогу или набережную, а нужды людей не обсуждают. Приоритеты не совсем понятны, — высказался специалист.

Сотников добавил, что основные стоянки, которые есть около Казани, не рассчитаны на такие экстремальные ситуации. Там есть только стоянки, которые могут принимать фуры в ежедневном и спокойном режиме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Если мы остановим въезд фур в город, то они просто скопятся на проезжей части вдоль дорог, а они и так заужены. А ведь людям надо где-то кушать, в туалет ходить, во что это все тогда превратится? Стоянок у нас под это нет на трассах, инфраструктура не развита. Она и не будет развиваться, когда еще такой снегопад пройдет — неизвестно. Временные стоянки никто делать не будет, потому как это физически невозможно, — заключил собеседник издания.



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