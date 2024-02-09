«КОС-Синтез» в Питере или когда чемпионат России интереснее чемпионата мира

Когда Цой реально жив, но ватерпол Казахстана умирает

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В нынешние выходные «КОС-Синтез» проведет в Санкт-Петербурге гостевые матчи с местной «Балтикой», тем самым завершив сложнейший турнирный график с тремя подряд встречами с командами из лидирующей группы. Журналист «Реального времени» анонсирует противостояние казанцев с командой их бывшего наставника Андрея Белофастова.

Астрахань начала отставать от «КОС-Синтеза»

Стартовые матчи очередного тура в очередной раз изменили диспозицию российского чемпионата. Астраханское «Динамо СШОР» принимало столичный МК СШОР «Восток», и в противостоянии двух СШОР победила дружба. Астраханцы в первой игре добились крупного преимущества в счете 5:0, сумев удержать его до конца игры, хотя и не без приключений 10:8. Во втором матче добытого преимущества 7:4 в концовке игры не хватило, и проигранный заключительный период стоил астраханцам трех очков — 8:9. Стоит отметить, что результативно в новой команде сыграл воспитанник казанского водного поло Замир Мирзиев, которого упорно указывают в протоколах, как МирИзиев, забивший три гола в первом матче и бывший на острие атаки на старте второй встречи, в результате которой он забил только раз, зато заработал три пенальти. С появлением экс-казанца, МК СШОР «Восток» полноправно стал участником дальнейшей борьбы за медали.

«КОС-Синтез-УОР» одержал две домашние победы над второй командой Астрахани — 16:9 и 20:6, максимально приблизившись к заветному 6-му месту. Поскольку конкурент — «Штурм-2002» — принимает волгоградский «Спартак», можно ожидать, что отставание в одно очко от подмосковной команды не увеличится.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Позорный разгром Казахстана в Катаре

Тем временем раскручивается маховик чемпионата мира в Дохе, успевшего неприятно удивить уже в первом туре. Речь идет об унизительном поражении — 3:33, которое потерпела сборная Казахстана в матче с Италией, — язык не поворачивается назвать его противостоянием. Что-то не так в казахстанской вотчине водного поло, причем во всех смыслах. Даже понимания, что команда прилетела в Доху полуюниорским составом, без натурализованных Вуксановича (он поехал за длинным риялом на чемпионат Саудовской Аравии) и Марковича, волгоградца Рудая, из-за отсутствия которого перекраивали расписание на старте открытого чемпионата России. В прошлом году Казахстан максимально собирался на Кубок Азии, затем на Азиаду, куда прилетели все перечисленные, а также Укуманов, Шакенов, Шмидер. И общими усилиями ветеранов и легионеров Казахстан завоевал путевку на «мир», обыграв в матче за 3-е место Иран. В итоге — зачем, чтобы отнюдь не честолюбивые дублеры были слабее Скуадры Адзурры ровно в 11 раз? Для сравнения — записной аутсайдер крупнейших международных соревнований — сборная ЮАР — проиграла новоиспеченному чемпиону Европы Испании — 5:21. Причем у Казахстана уже было унижение в прошлом сезоне, когда на чемпионате Азии команда была разгромлена Китаем — 1:10 на стадии полуфинала.

После ухода из числа участников открытого чемпионата России, кстати, в те годы Казахстан никогда и никому так не проигрывал, команда, по-видимому, сделала ставку на воспитание молодых игроков через участие в зарубежных чемпионатах. Тот же Замир Мирзиев обмолвился, что за участие голкипера Темирлана Балфанбаева в чемпионате Сербии платит федерация водных видов спорта Казахстана. Между тем в Сербии есть еще Руслан Ахметов, Султан Шонжигитов, ранее играл Егор Бербелюк, легионером был Эмиль Вилин. Бербелюка и Вилина нет в актуальном составе, и самое обидное, что местная пресса практически игнорирует выступления сборной страны, которая, наряду с хоккеем с шайбой, постоянно входит в состав участников крупных международных турниров. О чем можно говорить, если какие-то материалы о водном поло автор сумел найти в... «Дойче Альгемайне Цайтунг», местном еженедельнике, выходящем на немецком и русском языках, но не на профильных спортивных сайтах и изданиях, которые писали о чемпионате мира так, что только позорились. К примеру, второе фиаско Казахстана 3:25 от середнячка из Румынии охарактеризовали, как «страшный разгром», напомнив, что «в прошлой игре Казахстан также потерпел тяжелый проигрыш от Нидерландов со счетом 4:27». Все так, но голландкам проигрывали казахстанские девушки.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»



Казахстан долгое время формировал сборную российскими, затем сербскими легионерами, готовя за их спинами, национальные кадры. Сейчас все меньше народа, который может их готовить, достаточно сказать, что экс-тренера сборной Александра Шведова мы обнаружили в тренерско-преподавательском составе «Спортшколы водных видов спорта» Республики Крым. Нынешняя попытка прокачать «скиллы» юниоров через зарубежные чемпионаты не первая, такое уже проходили лет десять назад, когда на стажировку в Европу уезжали Пилипенко, Укуманов, Шакенов, плюс ватерпольному сообществу удалось вырастить очень достойное поколение 1995—1996 годов рождения (нынешний сборник Эдуард Цой, сын экс-тренера сборной Шведова, завершивший выступления в спорте из-за травмы Алтаев), плюс пара молодых легионеров из Молдовы — Шлемов и Жардан, но сейчас и этот ресурс исчерпан. Сборную уже обогнали Япония и Китай. Решение правительства республики о том, что в сборных могут выступать только обладатели казахстанского паспорта уже ударило по хоккею с мячом, чуть слабее по хоккею с шайбой и наотмашь — по водному поло.

Владислав Егоров — наш человек в Саудовской Аравии

Так как наш спич получился едва ли не в разы больше уделяемого внимания к казахстанскому водному поло со стороны местных СМИ, то возьмем на себя смелость посоветовать местной федерации: возвращайтесь в число участников открытого чемпионата России, берите пример с более успешных конкурентов. В крайнем случае заявляйтесь в число участников Национальной ватерпольной ассоциации, имеющей статус любительского турнира.

Япония обогнала вас и за счет стажировки своих игроков в Европе, как и максимально приблизившийся Иран, но там и там есть вполне достойные чемпионаты, а у Китая, идущего своим путем, он вполне неплох. Достаточно напомнить, что даже в коронавирусный год Китай провел клубный чемпионат, хотя потерял всякие шансы для того, чтобы попасть на Олимпиаду. У Казахстана нет чемпионата, проводимого в полном объеме, а существующая имитация с участием в турнире молодежных и юниорских команд Актобе, Атырау, Жамбыла, Караганды, Уральска, Усть-Каменогорска и лидера СК «Астана» не позволит ватерполу республики оставаться конкурентоспособным.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

На фоне чемпионата России, который три последних тура дарит болельщикам одно или даже пару мощных противостояний, чемпионат мира пока протекает пресно. И чтобы не зацикливать на нем внимание, все же отметим: там будут наши люди. Хотя бы в качестве болельщиков. Это и представительница спортклуба «Синтез» Мария Полякова, которая недавно стала серебряным призером Кубка России по прыжкам в воду, и ее супруг — воспитанник ватерпольного «Синтеза» Владислав Егоров, выступающий в чемпионате соседней с Катаром Саудовской Аравии. Большое интервью с человеком, который в своей карьере успел поиграть в Испании, Сербии, Черногории, а теперь выступает в загадочном, но крайне интересном чемпионате Саудовской Аравии под руководством экс-игрока «Синтеза» Деяна Савича, читайте на следующей неделе.