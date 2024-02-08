Гид по улице Бутлерова: столовая, больница для чернорабочих и ночной клуб

Прогулка по Ново-Горшечной, часть 3-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps. Дом культуры Медработников, 2012 год

Продолжаем изучать улицу Бутлерова, где учили, учились, жили и принимали пациентов именитые врачи Казани, приехавшие в нее из разных уголков империи. С 1927 по 1960 год улица называлась Виноградовской. С основателя казанской терапевтической школы, очень ценившего студентов, мы и начнем новую прогулку.

Дом профессора Виноградова (Бутлерова, 34)

Сначала здесь стоял дом второй половины XIX века. Жил в нем Николай Виноградов. Он родился в Выксе, учился в Нижегородской духовной семинарии, потом поступил в Московский университет на медицинский факультет. Во время Крымской кампании служил врачом в саперном батальоне, после учился в Варшаве и стал доктором медицины. Поступил ординатором в терапевтическую клинику при Петербургской хирургической академии. В конце концов в 1863-м Виноградов стал экстраординарным профессором на кафедре частной патологии и терапии в Императорском Казанском университете, где вскоре стал сначала заведующим факультетской клиникой, а потом ординарным профессором.



Приезд Виноградова в Казань — это веха: в университете все больше преподают не иностранцы, а русская молодежь. С 1872 по 1878 год он был деканом медицинского факультета Казанского университета. Основал в 1868-м общество врачей Казани, а в 1871-м — «Общество для вспомоществования бедным студентам». Кстати, помимо основной работы Виноградов любил играть на скрипке. Умер в 1886-м от пневмонии.

Виноградов завещал дом университету. И в нем работала столовая того самого «Общества». Краевед Лев Жаржевский в свое время написал для «Реального времени» статью, в котором рассказал о расходах на его работу и меню в 1900—1901 году. Подавались студентам обеды из двух блюд, также давали кашу с маслом или молоком: «Бесплатные обеды выдавались наиболее нуждающимся студентам марками по 4 руб. 50 коп. в месяц, что давало возможность обеспечивать бесплатными обедами по 10—11 человек ежемесячно». Беднота получала «ушную» похлебку — это когда с картошкой варятся сердце, почки, легкие.



В 1911 году на этом месте появилась двухэтажная клиника, где потом разместилось одно из подразделений Государственного института усовершенствования врачей (ГИДУВ). Теперь здесь гостиница.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Александровская больница (Бутлерова, 39)

Сначала здесь стояла основанная в 1866 году Александровская больница — для ремесленников и чернорабочих. В то время таких учреждений на весь город было два, второе находилось в Адмиралтейской слободе. Когда попечитель больницы Яков Шамов построил в 1908—1910 годах свою, на нынешней улице Калинина, Александровская перешла Казанской ремесленной управе.

В советское время здесь работал Дом санитарной культуры, известный как Дом медработников. Правда, известно, что в 1930-е он на некоторое время переезжал на Островского, 11 (в бывшую Клячкинскую лечебницу). Но точно известно на Бутлерова несколько десятилетий ходили танцевать студенты и школьники. В 1995-м здесь открылся ночной клуб No Pasaran. Само здание было включено в список ценных градоформирующих объектов. Его снесли в 2012 году. В 2022-м на его месте появилось новое, напоминающее старое, но заметно выросшее.

Соседний парк, через который студенты ТИСБИ попадают в институт, — это Сад медработников.

Кстати, также при Александровской больнице был домовой храм Александра Невского, построенный в 1878 году купцом Иваном Кривоносовым. В 1882-м он храм перестроил, а после его смерти, но за счет купца, к зданию пристроили крыльцо. Проекты выполнял Лев Хрщонович.

Также Иван Семенович, к примеру, пожертвовал 35 тысяч на церковь Богоявления на современной улице Баумана, из них 25 000 — на колокольню. Кривоносов жил рядом с больницей, также здесь он устроил богадельню для женщин из духовного звания. Бывшее здание церкви, принадлежащее КГМА, находится во дворе за поликлиникой офтальмологической больницы, около десяти лет назад его привели в человеческий вид.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Казанская государственная медицинская академия (Бутлерова, 36)

Бруталистское здание КГМА, где, в частности, располагается его библиотека. История академии началась в 1920-м, когда был учрежден Казанский клинический институт им. В.И. Ленина. В 1925-м его переименовали в Государственный институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ), а в 1995-м он стал академией. С 2016 года это филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Первым ректором института 10 лет был Роман Альбертович Лурия, родившийся в Брест-Литовске. В Казани он окончил в 1897-м медицинский факультет университета , работал в Буинском земстве и в физиологической лаборатории под руководством Николая Миславского, вскоре устроился сверхштатным ординатором губернской земской больницы в городе. Перескочим в 1919-й: Лурия — заместитель председателя чрезкомтифа по борьбе с сыпным и возвратным тифами и член комиссии по улучшению быта ученых. Также он был одним из инициаторов создания клинического института. После он участвовал в создании в Москве Центрального института усовершенствования врачей.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps