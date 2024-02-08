Анастасия Жихарева: «Интеллектуальная проза действует как шпион»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — PR-менеджер направления интеллектуальной литературы в «Эксмо» и Inspiria Анастасия Жихарева

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Анастасией Жихаревой

Интеллектуальная проза часто бывает окружена ореолом недосягаемости. А среди литературоведов распространено мнение, что жанровая литература (то есть «низкая») — для всех, а «высокая» литература — для ограниченного круга лиц. И к последней нужно подходить подготовленным. Отчасти это так. Но ставить границу между собой и сложными книгами вовсе не обязательно. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с PR-менеджером направления интеллектуальной литературы в «Эксмо» и Inspiria Анастасией Жихаревой о том, как читать интеллектуальную прозу.

О чем интеллектуальная проза

В нашем выпуске Анастасия Жихарева дала довольно понятное определение интеллектуальной литературы. Это те произведения, которые не описывают мир, а исследуют его. Но начинающему читателю будет довольно сложно идентифицировать интеллектуальную литературу на книжных полках магазинов. Дело в том, что такой категории в принципе нет. Для современной интеллектуальной прозы характерно смещение жанров. То есть за вполне себе понятным триллером или детективом может скрываться большая идея, которую хотел высказать автор. Анастасия приводит в пример произведения американской писательницы Донны Тартт. Ее книги можно читать одновременно и как детективные истории, и как очень глубокую литературу.

В 1980 году над всеми любителями литературы «посмеялся» Умберто Эко, когда опубликовал роман «Имя розы». Его тоже можно читать как детектив или как постмодернистский философский роман.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В целом на книжном рынке, по словам Жихаревой, примерно 20% книг приходится на интеллектуальную литературу. Но в то же время среди мультижанровых и жанровых произведений можно найти процентов 30 того, что легко укладывается в рамки интеллектуальной прозы. В том числе ее можно найти и в сентиментальных романах. К примеру, в книге Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Это история жены Шекспира, у которой на руках умирает от чумы сын. Роман поднимает глубочайшие вопросы материнства и отцовства. Но при этом его можно рассматривать как вполне себе сентиментальную прозу о прощании с умершим ребенком.

«Интеллектуальная проза занимает большое место на рынке, но действует как шпион. Она интегрируется с жанрами, чтобы люди брали эту литературу, читали и наслаждались», — сказала Анастасия Жихарева.

При этом саму интеллектуальную прозу Жихарева разделяет на «литературную жвачку» и на «литературу ради литературы». От первой категории читатель получает опыт проживания эмоций. А вторая категория — это книги для литературных гедонистов.

PR-менеджер направления интеллектуальной литературы в «Эксмо» и Inspiria Анастасия Жихарева:

— «Литературная жвачка» может быть вполне себе интеллектуальной. Читатель может покопаться в ней и найти смысл. И интеллектуальная проза тоже может быть такой «жвачкой». А авторы «литературы для литературы» — это авторы, которые разговаривают не со мной как с читателем. Он может разговаривать с Шопенгауэром, Гете, Гомером, но не со мной. Для меня важно, в первую очередь в интеллектуальной прозе, когда автор говорит со мной — через героев, свою позицию, структуру текста. К примеру, в роман Джеймса Джойса «Улисс» сложно погрузиться эмоционально. Это наслаждение для ума.

С чего начать читать интеллектуальную литературу

Особенность интеллектуальной прозы в том, что она постоянно делает отсылки к другим произведениям или авторам. Поэтому часто бывает сложно понять книгу, не «считав» отсылку. А отсылку можно считать только в том случае, если вы знакомы с произведением, на которое ссылается автор. Получается такой своеобразный замкнутый круг и сложный литературный квест.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

PR-менеджер направления интеллектуальной литературы в «Эксмо» и Inspiria Анастасия Жихарева:

— Начать лучше с классики, пробежаться по XIX веку, углубиться в XX и потом уже идти в современную литературу. Мне кажется, в этом процессе важно углубляться в историю литературы. Потому что нахрапом понять литературу XXI века достаточно сложно. Все-таки нужно немного подготовиться. Нет какого-то дайджеста «Как войти в мир интеллектуальной прозы и понять ее полностью». Это всегда читательский путь. И я не уверена, что хоть кто-то может похвастаться, что понял всю эту громаду и может отличить по-настоящему интеллектуальную вещь от посредственной.

Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Анастасия Жихарева предлагает просто начать читать. Главное — не бросать, даже если непонятно. Неизвестно, к чему книга приведет читателя. Возможно, он захочет углубиться в биографию автора, его творчество или исторический контекст, в котором была написана книга или который описывает книга. После понимания этих элементов многое становится в произведении понятно. Оно как бы открывается с других ракурсов. Таким образом, непонятная на первый взгляд история может стать отправной точкой для погружения в интеллектуальную литературу. И так, шаг за шагом, приходит все больше понимания, в том числе современной интеллектуальной прозы, которая почти всегда ссылается на произведения прошлого.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Не нужно ставить между собой и книгой границу. Не нужно подходить к интеллектуальной прозе как к чему-то сложному. Это не высшая математика. Это эмоциональный и интеллектуальный опыт, который можно и нужно пройти. Прочитайте несколько страниц и обдумайте написанное. Дайте пищу для мозга. Чем больше вы даете ему узнавать, тем больше он будет развиваться», — отметила Анастасия.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» Анастасия Жихарева рассказала об интеллектуальных авторах XX и XXI века и чем они отличаются, а также дала свои рекомендации по книгам и объяснила, как чтение интеллектуальной прозы поднимает самооценку лучше всяких коучей.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».