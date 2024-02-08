«На финалах чемпионата Европы по ватерполо были ван дер Сар и Манджукич»

Наставник «КОС-Синтеза» считает, что водное поло может дать яркую картинку

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В завершении эксклюзивного интервью спортивной редакции «Реального времени» наставник «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук размышляет о выступлениях российских ватерполистов в европейских клубах, о продолжении спортивной карьеры в любительском водном поло, которое сейчас носит статус первой лиги, и красоте телетрансляций командной игры на воде.

«Спрос на российских ватерполистов остается»

— Наметилась тенденция, когда наши ватерполисты стали покидать отдельные страны. В Астрахань вернулся Вячеслав Житник, в Питер — Игорь Плискевич. Германию покинули Дмитрий Холод, Роман Шепелев, в ее сборной нет Ивана Нагаева, у которого немецкое гражданство. В греческих командах уже не видно Дениса Колбенова, Виталия Стаценко, Даниила Фролова, Илью Шеина. Нет ощущения, что для россиян все сложнее найти зарубежный клуб?

— Думаю, что по ним бьет изменение ситуации, связанное с началом СВО. Нагаев и Холод сейчас в черногорском «Ядране», там же Родион Зюзин, Даниил Меркулов в Венгрии, и группа игроков сконцентрировалась в Сербии, где играют Иван Копцев, Никита Круг. Выступающий за Хорватию Константин Харьков вернулся в чемпионат Хорватии. Впрочем, есть еще вариант с влиянием инфляции на контракты, а их суммы хозяева клубов не захотели повышать. Ходят такие разговоры, при этом подчеркивается, что отношение к российским игрокам в целом хорошее. Что уж говорить о Сербии, думаю, что и Копцев и Круг до последнего там будут играть. Тут еще необходимо учитывать, что какие-то игроки переезжали за границу с семьями, а вот в этом сегменте сложности выросли. Если в той же Сербии есть русскоязычная школа, то в каких-то других странах с детсадами, школами в этом направлении появляются проблемы на бытовом уровне.

Спрос на наших игроков остается. Сейчас открывается новая возможность, в той же Венгрии, где не только Меркулов, но и молодежь в лице Дмитрия Алексеева и нашего Даниила Лушавина, хорватские специалисты плотно отслеживают не только наш чемпионат, но и даже первенство России, ну и Черногория, где есть «наш человек» во главе «Ядрана» Владо Гойкович, хотя там, конечно же, мало команд в чемпионате. Появляются и совсем уж экзотические варианты как Саудовская Аравия, там наш Владислав Егоров выступает, продолжая зарубежную карьеру, начатую в Европе, он и в Испании был, хорошо зарекомендовал себя в черногорской «Будве» и в Сербии.

— Ранее в Сербии был некий российский анклав в сербском клубе «Бечей». Там поиграли Савченко, который сейчас в «Штурме-2002», Грибов, голкиперы Мурашов, участник первых Европейских игр, и Некредин, который сейчас комментирует матчи МК СШОР «Восток».

— Я знаю этого парня, поскольку в свое время он конкурировал в первенстве России с нашими ватерполистами, в частности Замир Мирзиев — его ровесник, который стал новичком МК СШОР «Восток». Если не ошибаюсь, Некредин — воспитанник «Юности», а играл за объединенную сборную Москвы, куда входили еще игроки «Торпедо». Соглашусь в том плане, что слышать квалифицированный комментарий очень важно, в том числе и для профессионалов. Поддерживаю в этом плане, например, Астрахань, которая ввела в обиход работу с двумя комментаторами, а недавно, когда кто-то из комментаторов не смог сесть за микрофон, пригласили к пульту ватерполиста, не задействованного в игре. Алексей Агарков в этом плане хорошо работал на матчах родного волгоградского «Спартака», ранее и Андрей Рекечинский подключался. В целом ватерпольный матч можно подавать очень ярко, смешивая картинку с той борьбой, невидимой с трибун, которая происходит под водой. Для примера, мы недавно смотрели матчи чемпионата Европы, находясь в Беларуси, где проводили матчи с национальной сборной. После игры, ужинали в ресторане при гостинице, он закрывался, и мы попросили дать возможность досмотреть игру европейского первенства, так к нам присоединились официантки, работники ресторана, уже по окончании рабочего дня. Их захватило действо, которое увидели на экране. Водное поло — захватывающе действо при правильной подаче, полноценной телевизионной картинке в сочетании с грамотным комментатором.

«У любителей есть команды, способные оказать сопротивление ряду команд Суперлиги»

— Евгений Александрович, спрошу про любительскую команду «Казань», которая ранее проводила товарищеские матчи и со старшими юношами и с «КОС-Синтез-УОР», что подарило болельщикам противостояние Ирека и Эмиля Зиннуровых, сейчас обновилась. Судя по всему, там в составе и экс-игроки профессиональных команд, как Никита Экомазов, и даже бывшие сборники-юниоры, как Арсений Егоров, Фархад Салимов.

— Да, под руководством Раиса Ковязина ребята играют в лиге, которая с недавних пор носит статус первой, то есть следующей по рангу после нашей суперлиги. В этом есть резон, не только в нашей команде и экс-профи, и бывшие сборники, и пример возвращения Кирилла Новоксенова в команду мастеров после годов выступления среди любителей. Думаю, что у любителей есть команды, способные оказать серьезное сопротивление ряду команд-участниц суперлиги. Другое дело, что нет бюджета, из-за чего любители выступают в таком графике, что выезжают на выходные в Москву и играют в субботу один матч, еще два в воскресенье, таким образом, за неделю проводя сразу три тура. Там еще подключили Кирилла Николаенко, который не только играл в профи, но еще и выступал за сборные Беларуси, откуда родом, и за сборную России. Ему проще, он сейчас обитает где-то в столице. Там еще молодой голкипер Федор Юфимов, он сын нашего доктора второй команды «КОС-Синтез-УОР» Алексея Владимировича, поэтому мы в курсе дел любительской команды, что называется, из первых уст. Часть игроков 1998 года рождения присоединились к ветеранам — Игорю Крюкову, Евгению Кушко, Тимуру Хаирову.

— В этом плане, у меня недавно случился курьезный случай, когда после товарищеского матча по мини-футболу один из наших игроков в раздевалке признался, что подсказывал «ветеранчику» по ходу игры, просто не узнав его в лицо и назвав «толковым». А это был экс-игрок «Рубина» Владимир Байрамов, уехавший затем в Туркменистан, где он стал тренером местного суперклуба. Так вот в футболе случаются ситуации, когда молодежь уже не узнает недавних кумиров, а в водном поло этого просто быть не может.

— Спасибо Александру Назарову, руководителю Национальной ватерпольной ассоциации, за то, что ведет это дело и дает возможность встречаться бывшим ватерполистам и после окончания спортивных карьер. Отмечу своих ровесников, коллег по тренерскому цеху Александра Аксенова, Сергея Губарева, которые, нет-нет, да и подключаются к любительскому водному поло. Александр Шидловский играет за МГТУ Баумана, а он был в составе «Синтеза», когда наша команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата России. Когда играли в Москве с МК СШОР «Восток» на наши игры подходили Алексей Рыжов-Аленичев, Алексей Бугайчук, с одной стороны, воспитанники московского водного поло, с другой — многолетние игроки Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«После Нового года у наших вторых команд происходил качественный рост в игровом плане»

— Планируете смотреть чемпионат мира?

— Конечно, если «Матч ТВ» не предоставит такую возможность, как это было с чемпионата Европы, на котором работал Сергей Наумов, будем искать интернет-трансляции. Чемпионат мира интересен тем, что он будет проводиться вместо привычного отборочного предолимпийского турнира и разыграет четыре путевки на Олимпиаду, хотя круг претендентов определен — это бывшая Югославия — Сербия, Хорватия, Черногория, плюс Италия. Планируем еще и женский чемпионат смотреть, это обязательно.

— Помнится, в 2019 году на Универсиаде в Италии впервые применили новые правила водного поло, когда там в студенческой сборной России выступали Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков. И в общении, мы предполагали, что новые правила внедряются, в принципе, против Сербии, которая стала гегемоном мирового водного поло, в том числе с помощью атлетически сложенных игроков основы, а пойдут изменения на пользу Италии. Но практика показывает, что если Сербия чуть отступила, в том числе находясь в процессе смены поколений, то на первый план вышла Испания, а не Италия.

— В целом же самые последние изменения в ватерпольных правилах, на мой взгляд, связаны с неким движением даже не к красочности игры как таковой, а в сторону большего количества забитых мячей, чем-то приближаясь к гандболу. И это привлекает на трибуны не только любителей водного поло, как аутентичного вида спорта, но и звезд мирового спорта. Так, в Хорватии в финале мужского турнира чемпионата Европы на трибуне был действующий сборник Марио Манджукич, а в Нидерландах, в финале женского турнира местную сборную поддерживал Эрвин ван дер Сар. Такое красочное, голевое водное поло очень приветствуется, например, в Венгрии, одном из флагманов в развитии нашего вида спорта, в Испании, это было свойственно советскому водному поло.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Да, это не то, что я проповедую в своей тренерской концепции, когда на первый план выношу действия в обороне, если говорить о международной практике, но это было свойственно нашему тренерскому штабу во главе с Иреком Зиннуровым, с которым я работал в тренерском штабе, а работали мы по лекалам черногорца Зорана Ивановски. Кстати, вспоминаю, как наша команда, которая на тот момент носила название «Синтез-Академия», обыграла в стадии группового этапа Кубка России московское «Динамо», упростив тем самым дальнейший турнирный ход основной команде. Вот и сейчас я хочу пожелать коллегам из «КОС-Синтез-УОР» успешных выступлений в оставшейся части чемпионата, чтобы они смогли попасть в плей-офф. Так уж повелось издавна, что после нового года у наших вторых команд происходил качественный рост в игровом плане, когда притирались друг к другу игроки, поскольку состав постоянно менялся, когда молодые привыкали к скоростям, свойственным матчам суперлиги, и осваивали, наконец, возросшие тренировочные требования.