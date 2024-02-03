«Подвиг для русского человека — это нормально»

В год 150-летия казанской оперы Шаляпинский фестиваль открылся героико-драматическим произведением Глинки «Жизнь за царя»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Опера Глинки «Жизнь за царя» открыла накануне Шаляпинский фестиваль в Казани. Таким образом ТГАТОиБ обращаются в XIX век, отдают дань памяти и благодарности своим славным предшественникам. Ведь именно с этой оперы ровно 150 лет назад началась работа первой постоянной труппы Казанского городского театра. Пел партию Сусанина в родном городе и сам Шаляпин — это было в 1899 году. Сейчас в Казани ее представил театральный режиссер Юрий Александров, хорошо знакомый нашей публике. Он объяснил свое обращение к патриотическому материалу Глинки историческими реалиями сегодняшнего времени: «Я не мог не высказаться». Дирижировал премьерой маэстро Валерий Гергиев, которого казанская публика приветствовала с большим воодушевлением. Репортаж «Реального времени» — о том, как прошло открытие фестиваля.

«Время диктует репертуар, которым я занимаюсь»

XLII Шаляпинский фестиваль открылся «Жизнью за царя» — великой русской оперой Михаила Ивановича Глинки. В Казани этого спектакля не видели много лет. Но вывеска первого фестивального дня оказалась максимально эффектной не только поэтому. Всего за несколько дней до премьеры стало известно, что за дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев, хотя музыкальное полотно спектакля долго и кропотливо готовил маэстро Андрей Аниханов. Аниханов будет дирижировать сегодня — во второй день премьерного показа оперы. Впрочем, на кассовые сборы все это не повлияло: билетов на фестивальные спектакли давно и прочно в продаже нет, так что Гергиева пригласили не за тем, чтобы поднять сборы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Валерий Гергиев работал с оркестром ТГАТОиБ им. Джалиля впервые — хотя в этом смысле маэстро очень консервативен и обычно предпочитает свой собственный. Как предполагает директор казанского оперного театра Рауфаль Мухаметзянов, тот факт, что всемирно известный маэстро согласился поработать с чужими музыкантами, свидетельствует о высоком классе оркестра.

— Значит, он хочет это делать, идет на это с удовольствием, и это для нас большая честь, — говорит Мухаметзянов.

Кстати, предсказание театральных знатоков о том, что фразы «Гергиев за пультом» и «спектакль не начнется вовремя» — синонимы, сбылось в полной мере: начало опоздало без малого на час.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Жизнь за царя» идет в Казани в постановке Юрия Александрова — это его первое обращение к героико-трагическому полотну Глинки.

— До этого я занимался в основном романтической оперой, — рассказал именитый театральный режиссер за кулисами спектакля. — Но время диктует тот репертуар, которым я занимаюсь. Сейчас такая жесткая ситуация в мире, что мне показалось: на эту тему мне необходимо высказаться. Поскольку тема подвига, тема самопожертвования очень важны сегодня. Это спектакль о том, что подвиг для русского человека — это нормально, не какая-то экстраординарная ситуация. Нормальный человек, у которого семья, может где-то выглядеть смешно, где-то трагично. Но он готов отдать свою жизнь! Сейчас эта тема меня очень беспокоит, и поэтому я с большим интересом взялся за эту работу, хотя она долго была вне зоны моего внимания.

Сначала славили царя, потом советский строй, потом русский народ

Опера «Жизнь за царя» — обращение к героическим моментам российской истории. Ко временам Смуты, польской интервенции и воцарения династии Романовых. Она рассказывает о судьбе крестьянина Ивана Сусанина, который пожертвовал жизнью ради спасения Михаила Романова. По исторической консенсусной версии, Сусанина запытали поляки-военные, пытаясь выведать у него сведения о том, где находится новоявленный юный царь. Позже была создана романтическая легенда: Иван Сусанин предложил полякам проводить их туда, где прячется царь, а вместо этого завел их в лесную чащу, в болото. Там шляхтичи и погибли. Правда, до этого успели убить и своего проводника. Героическую историю Сусанина предложил Глинке русский поэт Василий Жуковский — и тот, мечтавший создать большую русскую оперу, с восторгом согласился.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премьера состоялась в ноябре 1836 года — в предположительную дату гибели Ивана Сусанина. За свою почти 200-летнюю историю опера несколько раз меняла не только названия, но и смыслы. Либретто написал немецкий литератор, работавший при русском дворе — барон фон Розен. Интересная деталь: сначала Глинка писал музыку, а потом фон Розен укладывал на нее стихи. Обычно в опере работают наоборот. И несмотря на то, что немец не был великим русским поэтом, Глинку его работа устраивала: умение быстро писать стихи на заданную музыку композитор очень ценил.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Во время репетиций опера называлась «Иван Сусанин». Потом было решено назвать оперу более верноподданнически: «Жизнь за царя», ведь в ней защита царя практически сливается по идеологической важности с защитой самой России. Глинка еще обсуждал вариант «Смерть за царя», но в итоге договорились решить задачу более героически и жизнеутверждающе.

В советское время, конечно же, классическая постановка оперы с фон Розеновским либретто была просто немыслима. На долгие десятилетия она изменила название и шла как «Иван Сусанин». С самого начала советские ремесленники взяли ножницы и лекала — и начали перекраивать полотно великого произведения Глинки. Сначала поступили радикально: события перенесли в революционную Россию. Сусанин стал сознательным председателем сельсовета, его приемный сын Ваня — бдительным комсомольцем. Правда, поляков оставили как есть — как раз в это время с Польшей у СССР был военный конфликт. А финал переписали как «Славься, славься, советский строй».

В 1939 году эта экстравагантная версия была заменена спектаклем на либретто Сергея Городецкого. Оно было не таким авангардным, как версия с председателем сельсовета: действие вновь отправили в XVI век, главной темой сделали борьбу российской родины против польских интервентов. А царя заменили на Кузьму Минина. Очень идеологически выдержанно получилось: народ восстает против гнета завоевателей, собирает ополчение и готов умереть ради своего лидера, который вышел из таких же, как они, лапотников. Здесь в финальном хоре «славили» русский народ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 1992 году в Большом театре опере вернули историческое название, под которым она и идет сейчас на российской сцене. В столице советского Татарстана великую русскую оперу ставили дважды: в 1951 и в 1968 годах. С тех пор целиком в нашем городе она не звучала — только отдельными фрагментами. И вот теперь, через 150 лет после того, как «Жизнь за царя» положила начало казанской оперной сцене, ее вновь увидели в Казани. В версии Александрова объединены два сценария — фон Розена и Городецкого.

Монументальные декорации, полтысячи костюмов и героический барельеф

Визуальная ткань спектакля получилась впечатляющая. В опере меняются разные локации — тут и Москва, и бал в Варшаве, и изба Сусанина, и деревенский сход, и церковь, и лес (да еще и в разное время года). Художник-постановщик Вячеслав Окунев не стал искать легких путей и рисовать картины только с помощью видеоарта. Физические декорации он весьма активно использует: тут тебе и масштабные ворота, и крепостные стены, и мебель крестьянской избы, и сруб с дверями и окнами, и деревенская часовня. А на них уже наслаивается и видеоарт, и спецэффекты: чего стоит только ночная метель в сцене с Сусаниным и поляками! Получилась как живая.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Некоторые визуальные решения призваны не только оживить действие, но и подчеркнуть героико-патриотическую, идейную наполненность сюжета. Например, эффектный барельеф, который привлекает внимание в прологе и задает тон спектаклю. Он представляет собой гигантский коллаж, в котором изображены разные этапы военной истории России. Обильно разбросаны по полотну иконографические штрихи: в быту — иконы (Сусанин благословляет образом Богоматери дочь Антониду и ее жениха Богдана Собинина), в общих сценах — хоругви. А сцену гибели Сусанина от дальнейших событий отделяет демонстрация лика Спаса Вседержителя, который медленно приближается к зрителю — и в конце мы будто загипнозизированы пытливым, строгим и печальным взглядом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

И в архитектуре, и в костюмах царит невероятная живописная эклектика. Русские крестьяне и крестьянки будто бы сошли с полотен Венецианова и Сурикова, красочная сцена польского бала — смесь картин итальянских и французских живописцев века эдак XVII. Русских воинов будто взяли из васнецовских эскизов. Окунев сразу признается: все это — его фантазия на тему костюмов того времени. Юрий Александров объясняет:



— Это для меня очень монументальное произведение, и с художником Окуневым, моим постоянным соавтором, мы искали такого выражения величественного спектакля. Он очень прост, лаконичен, но говорит о высоком нравственном. И поэтому мы много внимания уделяли архитектуре.

Бас Казакова, фирменное страдание Гатиной и сюрприз из Мариинки

Как рассказывал Юрий Александров, в кастинге он участия не принимал, но знал, что во время премьеры партию Сусанина будет петь Михаил Казаков — солист Большого театра, воспитанник Казанской консерватории и экс-солист ТГАТОиБ им. Джалиля. Кстати, Казаков будет петь на Шаляпинском еще несколько спектаклей, в том числе «Бориса Годунова», который традиционно ставят во время фестиваля 18 февраля, в день рождения Шаляпина. 3 марта Казакова сменит в роли Сусанина Юрий Власов из Мариинки. На открытии Сусанин получился убедительный: суровый и героический, особенно в сцене в лесу перед смертью.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Гульнора Гатина поет партию Антониды в своей обычной манере: напористо, технично и с большим драматическим накалом. Фирменная страдальческая мимика не сходит с лица казанской оперной дивы в течение большинства сцен. Впрочем, если вам тоже порвать рубашку, пригрозить насилием, а потом еще и отца увести в лес на погибель — посмотрели бы мы на вас.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Настоящим подарком публике стало контральто Екатерины Сергеевой из Мариинки в партии Вани — казанского зрителя она покорила и техничностью пения, и безупречной артикуляцией, и актерской игрой. Может быть, нашим театралам уже приелись Казаков и Гатина — но Сергееву обсуждали в фойе и гардеробе больше, чем их.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кирилл Белов из Мариинки исполнял парию Собинина.

Польский бал — танцевальная часть оперы — поставлен петербурженкой Надеждой Калининой, с которой Юрий Александров работает практически постоянно. Он вышел красочным, но довольно сумбурным. «Хулиганство» и «сюрпризы», обещанные хореографом перед началом спектакля, были замечены преимущественно в том, что в одном из танцев танцовщики меняются партнершами, просто перебросив их друг другу по воздуху. Остальное выглядело без особых отхождений от классического формата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Нам уже 150 лет. Сегодня мы отдаем дань исторической линии нашего театра»

Помимо современного событийного контекста, есть и еще одна серьезная причина того, почему именно «Жизнь за царя» открывает нынешний Шаляпинский. Рауфаль Мухаметзянов, бессменный руководитель фестиваля на протяжении 42 лет и директор ТГАТОиБ им. Мусы Джалиля, напоминает: с этой оперы 150 лет назад начинался казанский оперный театр.

Впервые представлена она была в Казани 26 августа 1874 года труппой П.М. Медведева, и эта дата стала точкой отсчета постоянных оперных сезонов в Казани. Кстати, билетные кассы трещали в тот день — уже не в фигуральном (как сегодня), а в натуральном смысле. Публика так хотела попасть на первое представление русской оперы в Казани (которая до сих пор видела только спорадические постановки оперы итальянской), что чуть было не снесла дощатый киоск, в котором продавали билеты. Пришлось вмешаться полицмейстеру. Через 25 лет в роли Сусанина казанцы увидели Федора Ивановича Шаляпина, своего знаменитого земляка, бас которого к тому моменту гремел уже на всю Россию.

— В СССР отсчет исторический вещей велся от революции. Но в какой-то момент мы начали понемногу прозревать. Есть вещи исторического характера. Годом рождения ТГАТ считается 1939-й. Но, товарищи, это уже третье по счету здание театра! А что было в двух предыдущих, которые стояли практически на этом же месте? Я начал историческую линию раскручивать. В начале XIX века в Казани стали давать первые спектакли. Много позже, в 1874 году, появилась постоянная труппа, которая начала с того, что поставила «Жизнь за царя». Нам уже 150 лет. Роскошнейший репертуар был до революции! Поэтому сегодня мы просто отдаем дань исторической линии нашего театра, — объяснял Рауфаль Мухаметзянов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Празднование продолжится и после окончания Шаляпинского. Впереди еще фестиваль Нуриевский, ряд других мероприятий, а на сентябрь запланированы гастроли ТГАТОиБ в Большом театре. Туда повезут две оперы («Жизнь за царя» и «Сююмбика») и два балета («Иакинф» и «Грек Зорба»). Балет «Грек Зорба» в Казани ставит Леонид Леонидович Мясин — сын того самого Леонида Мясина, который наряду с Нижинским был премьером в «Русском балете» Дягилева.

— В этом году человеку исполняется 80 лет, но он показывает удивительные вещи в зале! Премьера состоится в мае на Нуриевском фестивале, — пообещал Мухаметзянов.

Впереди еще 10 спектаклей, два гала-концерта, обширная лекционная программа, несколько камерных концертов. Искушенные зрители уже давно раскупили все билеты, критики наточили острые карандаши. Шаляпинский открылся, Казань начала отмечать 150-летие своей оперы.