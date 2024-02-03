«Мы поставили проект на паузу»: умная колонка «Алия» застряла на стадии идеи

Между тем башкирский «Һомай» переводят на марийский

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта alyamusic.tilda.ws

Умная колонка «hомай», говорящая на башкирском, уже доехала до детских садов Башкортостана. Ее создатели помогают теперь марийским лингвистам с местным вариантом. Что же стало с идеей колонки, распознающей татарский язык, под именем «Алия», которую придумали студенты КФУ, разработав целый сайт и запустив функцию предварительного заказа, которая сейчас не работает?

«Ребята хотят создавать проекты, связанные с национальной идентичностью»

Информация о разработке татарской умной колонки «Алия» распространилась еще в прошлом году. Но оказалось, что она была преждевременной. Есть бизнес-план, но нет его реализации.



Идея родилась в стенах Казанского федерального университета. Старший преподаватель кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Рустем Вяселев уже 9 лет практикует свой курс, где студенты создают свои проекты, составляют бизнес-планы и продумывают способы их продвижения в интернете.

— В рамках этих курсов ребята разрабатывают идеи для стартапов и в течение семестра при помощи различных заданий последовательно наполняют их различными инструментами из области интернет-маркетинга. Таким образом, родилась идея «Алии». О технологической реализации здесь речь не идет, — рассказал преподаватель КФУ.

Студенты могут предложить свои проекты на различные конкурсы, как стартап студии, но дело в том, что в большей степени поощряются технологические проекты, а не гуманитарные, посетовал Вяселев. За 9 лет курса до практической реализации дошел лишь один проект: студентка начала производить и продавать свои аксессуары.



Сотрудник университета заметил, что в последние годы заметна такая тенденция — у ребят появляется желание создавать проекты, связанные с национальной идентичностью, и она все нарастает.

— Настольные игры про Казань, товары, изделия с татарским колоритом, все это очень актуально, и ребята это подмечают. Меня очень подкупает, что студенты очень хорошо отслеживают тренды. В плане генерации идей они очень хорошо себя чувствуют и способны реализовывать их на практике. Правда, есть много но. Вся эта концепция с проектами была запущена с такой целью, чтобы у ребят был какой-то реальный стартап. Но многие боятся делать решающий шаг, — констатировал Вяселев.

«Мы поставили эту идею на паузу»

Проект умной колонки «Алия» был создан в рамках учебного процесса в институте. Об этом рассказал студент третьего курса КФУ Артем Аксинин, который вместе с несколькими однокурсниками и придумывал саму умную колонку, ее дизайн и функционал.

— Мы придумали идею, надо было ее развить до определенного уровня. С этой точки зрения мы достигли своей цели. Но дальше совершенно случайно информация попала в сеть и очень быстро распространилась. Тогда мы и подумали, что может быть это шанс для развития. Но, к сожалению, чуда не случилось. Мы контактировали с Институтом прикладной семиотики Академии наук РТ, где собрана очень сильная цифровая база татарского языка. Здесь смогли систематизировать татарский язык в определенную базу данных. Но этого мало. Нужны «мозги» самого устройства в части программирования и тот, кто соберет само железо. Мы пробовали обратиться в крупную российскую IT-компанию, но после обңуңдения деталей и здесь последовал отказ, — рассказал Артем.

Студенты пытались выйти и на большие компании, где сейчас существуют подобные технологии.

— Да эта идея классная, она имеет много плюсов и для сохранения татарского языка, и для республики в целом. Но одной идеи недостаточно. Я уверен, что много кто предлагал добавить какой-либо национальный язык в умную колонку, может быть, в компаниях считают, что будет некорректно включать один язык и не включать другой, — предположил автор проекта.

Сейчас молодые люди надеятся на новые пути реализации проекта, интереса со стороны общества. Пока же проект поставлен на паузу.

Надежду сделать умную колонку, распознающую татарский язык, не теряют и в Институте прикладной семиотики Академии наук РТ. Об этом «Реальному времени» рассказал директор института Ринат Гильмуллин.

— Сама по себе колонка без привязки к сервисам малоэффективна. В настоящее время ведутся переговоры с Яндексом о сотрудничестве, в том числе по данной задаче, — отметил он.

«Говоришь Һомай — тебе отвечает по-башкирски, говоришь iВика — отвечает по-марийски»

В гонке умных колонок на национальных языках впереди планеты всей оказались башкиры. В декабре глава региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале сообщил о том, что программисты Башкирии создали умную колонку «hомай», говорящую на башкирском языке.



«Она понимает башкирскую и русскую речь, может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки, находить рецепты блюд башкирской кухни. А еще с ее помощью очень легко изучать башкирский язык — и взрослым, и детям», — написал Хабиров.



Впрочем, колонку будут совершенствовать, впереди много работы, отметил глава. Первые пять экземпляров «Һомай» передали в детские сады с изучением родного башкирского языка. Следующие 200 умных колонок сделают для школ. А после — планируют начать производить и на продажу. «Һомай» — один из победителей ежегодного конкурса грантов, которые выделяются на сохранение и развитие языков народов Башкортостана.

Сейчас идет разработка еще одного варианта, мультиязычной умной колонки: вместе с башкирским она будет говорить и на марийском: начнешь вопрос с «iВика» она будет отвечать по-марийски. Проектом занимаются в Марийском институте языка, литературы и истории.