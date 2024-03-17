Деньги и здоровые отношения с ними

Причина беспокойства по поводу финансов чаще всего — в нашем отношении, а не в экономической реальности

Фото: Реальное время

Более двух третей россиян недовольны своим финансовым положением. Во многом это зависит не от уровня достатка, а значения, которое мы вкладываем в деньги. Причем здесь психологическая зрелость, типы привязанности и первый детский опыт встречи с деньгами, а также, как на нас влияет долгосрочное планирование психолог Альсина Газизова в проекте «И что с этим делать» исследовала с Ларисой Плотницкой, бизнес-тренером, финансовым консультантом, автором книг по управлению финансами.

Отношение к деньгам зарождается в детстве



Итак, что такое финансовое здоровье. «Это сознательное, целенаправленное отношение к деньгам, которое приносит удовлетворение и не слишком много стресса», — объясняет финансовый психолог Брэд Клонц. Оно включает понимание того, что средства будут нужны не только сейчас, но и в будущем. А также умение различать, что вам действительно нужно, а чего просто хочется.

— На взаимоотношение с деньгами влияет психологическая зрелость человека, — делится своим мнением финансовый консультант Лариса Плотницкая. — Есть многообразие книг, доступность информации, но люди не демонстрируют взрослое финансовое поведение. Почему? Неважно сколько человеку лет и сколько он зарабатывает. Почему он психологически не взрослый? Вот это главный вопрос, который нужно задать самому себе.

Отношение к деньгам зарождается в детстве, именно тогда у нас складываются так называемые финансовые сценарии. Это убеждения, которые в дальнейшем определяют наши экономические решения. В процессе взросления человек приобретает модели, которые определяют его взаимоотношения с деньгами. Они могут быть как позитивными, способствуя формированию адекватного отношения к деньгам, так и негативными.

Евгений Федоров/realnoevremya.ru

По словам Клотца, некоторые сценарии становятся причиной низкого дохода в течение жизни. Особенно это сценарии: «Избегания» — «Деньги развращают», «Честный или богатый»; «Обожествления» — «Деньги решают все», «Деньги сделают меня счастливым», «Денег много не бывает»; «Статусности» — «Успех определяется по тому, сколько ты зарабатываешь», «Покупать нужно только лучшее», «Не все заслуживают быть богатыми».

«Все они соотносятся с печальными финансовыми последствиями», — подчеркивает Клонц. Например, люди со сценарием избегания отказываются от потенциально выгодных предложений, бессознательно стараются избавиться от денег, тут же их потратив или пожертвовав, только чтобы их не контролировать.

Наши установки, безусловно, отражаются на финансовом поведении. Но как работать со своими установками.

— Я выписываю свои установки, которые мешают мне на текущий момент: что меня сейчас останавливает и отчего, — делится своим опытом Лариса Плотницкая. — Например, почему не приступаю к ведению семейного бюджета. У человека есть какое-то убеждение, значит надо его написать. Дальше проводим исследование — откуда оно. Оно же не просто так пришло ко мне в голову. Потом задаемся вопросом: это убеждение ограничивающее или оно меня продвигает. Далее работаем с ограничивающим убеждением, находясь в осознанности.

Распаковывая свой эмоциональный багаж, мы можем вспомнить: каким был наш первый детский опыт встречи с деньгами? Связан он с чувством удовольствия или вины, со смущением, с ощущением дефицита или изобилия, с каким-то страхом или конфликтом? Пробуждение этих воспоминаний поможет глубже понять ваше нынешнее отношение к деньгам.

Деньги как инструмент

Мы часто повторяем фразы «Вот бы у меня было больше денег» или «Мне правда нужно начать экономить», подразумевая, что большее количество средств решит все наши проблемы. Мы превращаем финансы в самоцель, хотя это инструмент для достижения желаемого.

В своей книге «Как сделать так, чтобы в семье были деньги» Лариса Плотницкая пишет о том, что важно ставить финансовые цели. Подумайте, что для вас действительно важно, для чего нужны деньги. Исходя из этого, можно выявить приоритетные расходы. Например, вам нравится пробовать новую еду в разных заведениях, а еще вы мечтаете поехать на Галапагос. Помня об этой цели и воспринимая деньги как инструмент для ее достижения, вы сможете экономить на кафе и других мелких развлечениях.



Евгений Федоров/realnoevremya.ru Реальное время / realnoevremya.ru

Мы, разумеется, знаем, сколько зарабатываем, но владеем ли информацией о своих расходах? Ясно ли понимаем, куда уходят деньги? Способны ли подсчитать свой чистый капитал?

— Необходимо спросить себя — могу ли я увеличить доход до того уровня, до которого мне нужно, умею ли я распределять деньги, которые получаю и сколько денег у меня остается. Как финансист могу сказать, что ваш денежный поток должен быть разделен на ваши постоянные расходы, на резерв и на инвестиции, — объясняет Лариса Плотницкая.

Экономическая реальность

— Цели должны быть долгосрочными. Если я хочу купить квартиру, то мне важно понимать — насколько мне нужно увеличить доход и как я могу распоряжаться своей доходной частью. А если этого долгосрочного видения у меня нет, то мы остаемся на уровне базовых потребностей. Кроме того мы живем в социуме, у нас включаются наши зеркальные нейроны: я тоже начинаю хотеть то, что есть у того или другого моего знакомого, без анализа — нужно мне это или нет. Соответственно у нас растут желания, а вместе с ними увеличивается расходная часть, но и неудовлетворенность от жизни тоже растет. А если я сфокусируюсь на долгосрочной перспективе, тогда я понимаю, сколько мне нужно денег. У меня есть направление моего движения и движения моих денег. То есть мы будем двигаться вместе, а не то, что я иду и зарабатываю для чего-то деньги. Важно их зарабатывать для своих целей. Просто зарабатывать деньги, чтобы потратить их в первую декаду месяца — это не очень хорошая история, — уверена Лариса Плотницкая.

Евгений Федоров/realnoevremya.ru Реальное время / realnoevremya.ru

Если вы тратите все, что заработали, до рубля, вы загоняете себя в ловушку. Как правило, бессмысленные покупки мы совершаем под влиянием сильных эмоций: возбуждения, зависти, голода, скуки. Чтобы не идти у них на поводу, нужно остановиться в тот момент, когда рука потянется к кошельку: «Что я сейчас чувствую? Я хотел эту вещь вчера и буду ли я хотеть ее завтра?». Если думать в первую очередь о результате своих действий, а не о краткосрочных эмоциях, вызванных покупками, это поможет вам обезопасить себя от импульсивных трат.



Мы можем пытаться восполнить многие потребности через деньги. Так мы заслоняем то, что не решаемся проживать в реальности, параллельно с этим ограничивая денежный ресурс и усложняя отношения с ним.

Типы привязанности. И как это связано с деньгами

Научный журнал SpringerLink приводит исследование, что чувство удовлетворенности жизнью человека зависит от того, насколько мудро его романтический партнер обращается с деньгами. Если человек считает, что финансовое поведение его пары рационально, то это повышает его уровень счастья. И, наоборот, понижает, если он считает партнера транжирой. У этих взаимосвязей есть и нейробиологическая основа: мозг человека одинаково реагирует на разбитое сердце и отсутствие денег. Поэтому многие психологи считают: чтобы разобраться с нерациональным финансовым поведением, следует внимательнее посмотреть на отношения с родными и близкими — в прошлом и настоящем.

Евгений Федоров/realnoevremya.ru Реальное время / realnoevremya.ru

И здесь, конечно, многие психотерапевты считают теорию привязанности отправной точкой при анализе того, как семья влияет на поведение человека. Исследования подтверждают, что паттерны поведения, перенятые от значимых взрослых, влияют на то, как уже взрослые люди выстраивают отношения между собой.

Всего рассматривается четыре типа привязанности.

Надежный, когда люди уверены в себе и в своем партнере. Избегающий, когда идеализируется независимость, но люди лишают себя искренних и глубоких отношений. Тревожный, когда люди склонны к неуверенности — они боятся потерять партнера и нередко считают, что те в них недостаточно заинтересованы. Тревожно-избегающий. Самый редкий тип привязанности сочетает в себе элементы избегающего и тревожного: страх потерять свободу из-за отношений и дискомфорт от недостатка внимания партнера.

Сейчас теория привязанности используется не только для изучения отношений между людьми. Ее взяли на вооружение психологи, исследующие финансовое поведение. Они указывают на то, что наши отношения с деньгами очень часто напоминают типы привязанности, описанные больше полувека назад. Слишком часто.

Вы могли замечать это на собственном опыте или примере друзей. Допустим, если человек рос в большой семье, родителям приходилось экономить на себе, чтобы обеспечить детей, вполне возможно, что во взрослом возрасте он тоже с трудом тратит деньги на себя. Поступать так заставляет чувство вины, незаметно усвоенное из детства.

Психолог Марио Микулинсер, изучающий теорию привязанности, пишет, что если у человека доминирует тревожный тип привязанности, то он может рассматривать деньги как способ купить любовь и, например, часто платить за общий счет или покупать дорогие подарки. Люди с избегающим типом привязанности, как правило, рациональны в своих тратах и имеют накопления. Но им может быть тяжело тратить деньги на других, даже если речь идет о членах семьи.

Первый шаг к тому, чтобы сбалансировать финансовые паттерны — осознать, что вы воспринимаете деньги излишне эмоционально. Для этого есть упражнение: представьте, что вы говорите с деньгами так же, как вы говорили бы с человеком. Что бы вы им сказали? Что бы они вам ответили? Напоминают ли «голос» или «манеры» этих воображаемых денег кого-то из людей, которые вас окружают?

Многие обнаруживают, что в таком воображаемом разговоре деньги «ведут себя» так же, как значимая в жизни человека фигура — родитель, друг, коллега... Смысл этого упражнения в том, чтобы понять, какую роль другие люди сыграли в нашем финансовом поведении, — и через это понимание внести правки, если они нужны.

Здоровые отношения с деньгами, правда, важная составляющая счастливой жизни, но обладание большой суммой денег — нет.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.