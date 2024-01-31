Куда сходить в феврале: культурные события в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на февраль 2024 года

Фото: realnoevremya.ru

Завтра наступает последний месяц зимы, самый короткий в году, а это значит, что пора выбираться из зимней спячки и готовиться встречать весну. Совсем не время сидеть дома. Редакция «Реального времени» изучила «Яндекс Афишу» и вместе с ней составила подборку самых интересных культурных событий февраля в Казани.

Концерты

FEDUK

17 февраля, Big Twin Arena, 12+

Российский певец, хип-хоп-исполнитель и автор песен с концертом в Казани.

Feduk уже давно известен на андеграунд-сцене своим жанровым разнообразием и харизмой, однако популярность среди широкой аудитории Feduk получил благодаря треку «Розовое вино», быстро занявшему верхушки топов музыкальных чартов.



Любовь Успенская

9 февраля, КРК «Пирамида», 12+

Любовь Успенская наконец-то на сцене Казани, еще и не одна, а со своей дочерью Pacha Tati. Успенская — это один из самых известных голосов России. Ее песни давно цепляют за душу своим неповторимым исполнением и запоминающимися мотивами. А еще Любовь Успенская поражает слушателей обаянием и харизмой.

На своем концерте она, конечно же, исполнит свои знаменитые шлягеры «Люба-Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многие другие песни.

realnoevremya.ru (архив)

Soprano Турецкого

28 февраля, КРК «Пирамида», 0+

Арт-группа Soprano выступит со своей новой концертной программой в рамках юбилейного тура, приуроченного к 15-летию коллектива. Зрителей ждут не только давно знакомые, но и новые хиты. Со сцены прозвучат композиции разных жанров: от полюбившейся классики до мировых хитов.

Soprano — коллектив, основанный народным артистом России Михаилом Турецким 15 лет назад и объединяющий восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо.

Международный оперный фестиваль им. Федора Шаляпина

Фестиваль пройдет со 2 февраля по 1 марта 2024 года в ТАГТОиБ им. М. Джалиля, 18+

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина проходит в Казани с 1982 года и является старейшим фестивалем оперного искусства в России. Он был основан по инициативе директора Татарского театра оперы и балета — Рауфаля Мухаметзянова. Уже в 1985 году фестиваль получил статус Всероссийского, а в 1991-м — Международного.

Несмотря на различные сложности, возникавшие за время существования фестиваля, сегодня он является настоящим культурным брендом Татарстана. Принять участие в этом событии стремятся ведущие солисты крупнейших театров России, известные зарубежные певцы и дирижеры.

Постановки

«Скрипач на крыше»

27 февраля, Театр им. Качалова, 12+

Это трогательная и крайне поучительная история о жителях маленькой Анатовки на самом юге России. На протяжении многих лет здесь соседствуют русские и евреи. Тут же проживает Тевье-молочник со своими дочерями. Их семья безоговорочно чтит обычаи, без которых жизнь их «так же шаталась на ветру, как и скрипач на крыше». Но время бежит неумолимо. На смену старому всегда приходит новое, и дочери Тевье наперекор традициям сами вершат свою судьбу.

Несмотря на серьезность темы, спектакль наполнен музыкой, танцами и самым отборным юмором, который точно придется по душе каждому зрителю.

«Ночь перед Рождеством»

22 февраля, «Экият», 12+

«Ночь перед Рождеством» — однозначно одна из самых загадочных и удивительных повестей Николая Гоголя, русского классика и настоящего виртуоза слова.

Постановка «Ночь перед Рождеством» — это романтически-мистическая история, все эпизоды которой разыгрываются настоящими профессионалами своего дела.

В спектакле зритель найдет и любовь кузнеца Вакулы и проказницы Оксаны, и юмористическую историю пышнотелой Солохи, которая умудрилась спрятать своих фаворитов в мешки, и много других удивительных событий.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов

«Ханума»

14 февраля, «Экият», 16+

Забавная история о никогда не унывающей и удивительной свахе по имени Ханума. Любой обедневший грузинский князь хотел бы составить выгодную партию, и наш герой не исключение. Он обращается к знаменитой свахе Хануме, которая и сыщет ему невесту. Однако выясняется, сваха-то не одна, а с конкурентами. Ее соперница Кабато намеревается выдать за князя свою претендентку Сону.

«Роковые яйца»

24 февраля, Театр им. Качалова, 12+

В спектакле, поставленном по давно полюбившемуся читателям произведению Михаила Булгакова, точно найдется самое важное — волшебство и вера в чудо. Да, оно появляется из ниоткуда, но ни на секунду не способно отпустить внимание зрителей.

По сюжету профессор зоологии неожиданно для себя делает научное открытие. В микроскоп он видит необыкновенный луч — «луч жизни», под воздействием которого обычные амебы ведут себя страннейшим образом.

Выставки

Музей истории государственности Татарстана

До 29 февраля, Музей истории государственности Татарстана, 16+

Музей истории государственности татарского народа и Татарстана посвящен истории, религии, национальным традициям и обычаям. В экспозиции повествуется о периоде протяженностью более чем 2 тысячи лет.

На выставке также рассказывается о предметах материальной и духовной культуры не только современных татар, но и их предков. Представлены реконструкция трона казанских ханов, чешская монета Х века и многие другие, не менее увлекательные экспонаты.

В мастерской художника — творческие закулисы

До 29 февраля, Галерея Славы Зайцева, 6+

Личная галерея и мастерская казанского художника Славы Зайцева, в которой представлены картины и другие его работы: от графики до объемных арт-объектов. Их художник выполняет без использования привычных нам инструментов, например красок. Вячеслав Зайцев пользуется только подручными материалами: обрывками глянцевых журналов, мебельными скобами, гвоздями или нитками. Из них создает работы, не уступающие в реалистичности классической живописи и графике.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Интерактивная научно-техническая выставка

До 29 февраля, Дом занимательной науки и техники, 6+

«Интерактивная научно-техническая выставка» — это отличный способ легко разобраться в сложных научных и технических явлениях. Посетители увидят более 70 экспонатов из разных разделов, смогут прикоснуться к поверхности космического аппарата, заглянуть в бесконечность, узнать, как сделать настоящую молнию у себя дома, и это далеко не все.

Стендап

Варвара Щербакова

1 февраля, КРК «Пирамида», 18+

«Варвара Щербакова — яркая, харизматичная, невероятно смешная!» Это все о себе я написала caмa…»

Звезда проектов ТНТ едет в тур, чтобы доказать это всем не только с экрана телевизора, но и вживую. Со слов Варвары, концерт «Вот эта женщина, которая» — это о женщинах и мужчинах, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще это отличный способ хорошо провести время и от души посмеяться.

Женский стендап

12 февраля, КРК «Пирамида», 18+

Женщины тоже шутят, и их юмор может шокировать. Оказывается, они тоже ругаются, жалуются на мужа, устают от детей и используют плохие слова.

Stand-Up Show. Лучшее

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля, Stand Up Club Kazan, 18+

Стендап-программа «Лучшее» создана для того, чтобы познакомить зрителей с комедией местного жанра. А несколько лучших комиков Татарстана объединились специально для этого. Если вы давно смотрите стендап, но боитесь прийти на него вживую, то шоу «Лучшее» — это точно для вас. Отборный юмор, проверенный несколько раз, — гарантия отличного настроения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедишев и Артем Винокур

8 февраля, КРК «Пирамида», 18+

Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Артем Винокур и Павел Дедищев — настоящие профессионалы своего дела — объединились, чтобы дать незабываемое выступление в Казани.

Участники youtube-шоу и шоу Stand Up на THT выступят на одной сцене, чтобы вновь рассмешить зрителей. Пора погружаться в мир юмора, где можно забыть обо всех своих рутинных заботах и просто отлично провести время.

Детям

«Щелкунчик» на льду с симфоническим оркестром

10 февраля, «Татнефть Арена», 6+

Волшебная постановка «Щелкунчик» на льду перенесет каждого зрителя в магический мир, где возможно все.

«Щелкунчик» — свежая интерпретация классической истории, перенесенная на лед, дарит настоящую атмосферу сказки, а сопровождение настоящего симфонического оркестра позволяет погрузиться в нее с головой!

Оркестр вживую исполнит проверенные годами композиции гениального русского композитора Петра Чайковского из одноименного балета. Завораживающая музыка в полной мере раскроет эту невообразимую историю, погружая зрителя в мир, где мечты сбываются.

«Маленький принц»

18 февраля, Театр юного зрителя, 12+

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери давно стал классикой мировой литературы. Приключения Маленького Принца, путешествующего по разным планетам, приводят в восторг читателей по всему миру. Спешим обрадовать, что теперь любимую повесть можно не только читать и слушать, но и смотреть.

Спектакль по мотивам произведения расскажет историю о Маленьком Принце и его судьбоносных встречах максимально честно, затронув вечные темы одиночества, дружбы, любви и утраты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Волк и семеро козлят»

11 февраля, «Экият», 0+

Всем известная сказка обретает новые подробности развития событий.

Но благодаря понятному, но оттого не менее глубокому замыслу режиссера дети быстро проникнутся историей и разберутся, что к чему, пока взрослые смогут посмотреть на это с другой стороны.

Постановка научит каждого юного зрителя прислушиваться к советам ответственных старших, чтобы не угодить в беду, отличать хороших взрослых от плохих, а главное — объяснит, что всегда надо слушаться маму, ведь она желает только лучшего.

«Маугли»

3 февраля, «Экият», 0+

«Маугли» — история о мальчике, воспитывающемся не мамой и папой, а настоящими дикими зверями, знаменитая во всем мире.

Но несмотря на жизнь среди животных, Маугли никогда не терял в себе человечность и всегда помогал тем, кому это было нужно.

Ответственность и сострадание к ближнему — те чувства, которыми Маугли не только обладает сам, но и объяснит, как это важно, каждому зрителю. Даже если он еще совсем маленький. Кроме морали, спектакль «Маугли» — это восхитительная игра актеров вкупе с яркими масштабными декорациями.

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