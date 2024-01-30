Гайфулла Абзалов: из певцов — в интернет-бизнесмены

Вспоминаем хиты «уральского Юрия Шатунова»

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Продолжим тему героев, которые остались в 90-х, и послушаем песни Гайфуллы Абзалова, уральского татарина, чей необычный тембр и напористость сделали его звездой в эпоху первоначального накопления капитала. Теперь же он ищет заработок в интернете, туда же выкладывает новые композиции.



То ли ты, то ли я

Поводов вспомнить Абзалова за последнее время было два. На прошлогодней премии «Татар җыры» он вышел с другими звездами той эпохи — Сагитом Гыйбашевым, Дамирой Саетовой, Радиком Динахметовым (сделаем себе пометку — надо изучить).

Вместе они спели попурри из хитов. Гыйбашев — конечно, «Әниемнең туган көне», Саетова — «Эзләдем — табалмадым».

А Абзалов — «Әллә син, әллә мин». Стоит сейчас переслушать: словно Айдар Галимов ушел в электропоп. Одного раза достаточно, чтобы начать напевать.

Второй повод — более прозаичный: в одном из татарских подкастов его имя прозвучало в числе артистов, «которые пропали».



И в этот момент в голове что-то вспыхивает — точно, был же такой! Ценность артистов, которые ушли «на волне», в том, что в них запоминаешь что-то хорошее.

Абзалов родился 14 мая 1960 года в деревне Урмикеево (это Свердловская область), вырос без отца, с отчимом. Окончил музыкальное училище в Екатеринбурге, пробовал в 1984-м пожить в Казани, вернулся. Пел в основанном в 1989 году ансамбле «Йолдыз».



Потом он оказался после развода в столице Татарстана в 1991-м на конкурсе «Татар җыры», который также стал стартом для Зайнаб Фархетдиновой. Вновь женился, посвятив супруге песню «Көт мине, Бриллиант», учился в КазГУКИ, квартиру ему дал Минтимер Шаймиев. Никто из детей музыкой не занялся.

Пирамиды и дачи

В интернете можно найти старые предложения от Абзалова как двуязычного тамады, а «ВКонтакте» рекомендует его как интернет-бизнесмена. В юности Абзалов торговал на гастролях дефицитными товарами, а теперь продолжил эту карьеру в современных реалиях. Сам он в редком современном интервью говорит, что он в связи с этим ездит на различные встречи, пишет для мероприятий песни, одну из которых спел с Басковым. Судя по новостям о «золотом голосе России» и ютьюб-каналу Абзалова, где он также рекламировал аренду дачи (смотреть не рекомендуем, речь идет о «Кэшбери»). В «родственной» пирамиде «Антарес» он потерял два миллиона.



Другую известную песню, «Килмә, килмә», Абзалову написали композитор Сайдаш Чеченбаев и поэт Клара Булатова. Первый известен также по «Берләшик» Айдара Галимова. Начавшая печататься еще в 1950-е лауреат премии Тукая Булатова, конечно, глыба — ее тексты пела та же Зайнаб Фархетдинова, Салават, Илсаф и другие. «Килмә, килмә» также пел Асаф Валиев.

Абзалов — один из тех редких в 90-х годах авторов, который сам пел свои песни, сотрудничая с Гульшат Зайнашевой, Ахметом Гаделем, Наилем Касимовым, Лилией Галимовой. Новые песни он также пишет — к примеру, в марте 2023 года выложил для посетителей страницы «ВКонтакте» песню «Яшә син, бала», исполненную от лица солдата.

Ну а три года назад «Әллә мин, әллә син» перепели на башкирском Альфия Амирханова и Лилия Асман.

