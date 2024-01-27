«Вещи, о которых трудно спросить у мамы»: первый форум «Просто о сложном»

Депутаты, врачи и педагоги — о половом воспитании, уроках семьеведения и абортах

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

26 января в Казани прошел первый Всероссийский форум «Просто о сложном». Проект посвящен обсуждению проблем укрепления семейных ценностей, профилактики аборта и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), а также помощи в ситуациях репродуктивного выбора. На мероприятии побывала корреспондент «Реального времени».

«Все специалисты будут говорить просто об очень сложных вещах»

Организаторами форума выступили депутат Госдумы России Айрат Фаррахов и целый ряд ведомств и организаций, в том числе татарстанские министерства по делам молодежи, здравоохранения, образования и науки.

— Все специалисты будут говорить просто об очень сложных вещах: о тех вещах, о которых иногда трудно спросить у мамы, о которых маме или папе непросто сказать детям. Педагоги не могут понять врачей, а врачи не могут добиться чего-то от педагогов. Мы решили с помощью наших коллег, знаменитых профессоров, которых приехали из Москвы, именитых врачей, педагогов, депутатов Госдумы проехать все города, все школы, образовательные учреждения для того чтобы ответить на эти важные вопросы. Время показывает, что этих вопросов много и на них не всегда есть ответы, — рассказал о миссии проекта Айрат Фаррахов.

Как сказал Айрат Фаррахов, вопросов о половом воспитании сегодня в обществе задают много. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идея проекта родилась в Госдуме за обсуждением профилактики абортов. Но сегодня тематика форума гораздо шире: он призван быть площадкой, где специалисты разных профилей смогут рассказать родителям и детям о половом воспитании и ответить на любые их вопросы. К слову, вчера интересующую информацию можно было уточнить надо анонимно, перейдя по специальному QR коду.

Одна из экспертов форума, доктор медицинских наук, руководитель региональных программ Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов Антонина Ледина отметила, что рада дать старт мероприятию именно в Казани. «Я сегодня видела очень много маленьких детей в вашей республике, вашей столице. И мне хочется, чтобы этот опыт люби к детям многодетных семей распространился по всей Российской Федерации», — отметила она.

Присутствующие могли задать вопросы даже анонимно. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рождаемость в Татарстане падает с 2017 года

Об актуальности проекта говорят цифры: показатели рождаемости в России и Татарстане падают. В 2023-м естественный прирост в стране составлял -2,1 к прошлому году, республике этот показатель равен -1,6, рассказала в своем выступлении кандидат медицинских наук, замглавврача ГКБ №7 по акушерству и гинекологии, главный внештатный специалист — врач-акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова.

Количество рождающихся в регионе детей падало ежегодно с 2017-го года:

2017 год — рождено 48298 детей;

2018 год — 46215 детей;

2019 год — 42871 детей;

2020 год — 41598 детей;

2021 год — 40936 детей;

2022 год — 36673 детей;

2023 год — 36497 детей.

Количество рождающихся в Татарстане детей падало ежегодно с 2017-го года, рассказала Татьяна Шигабутдинова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В течение последних лет в регионе последовательно сокращалось и количество фертильных женщин:

2018 год — 924652 женщин;

2019 год — 918871 женщин;

2018 год — 914380 женщин;

2019 год — 908610 женщин;

2020 год — 906181 женщин.

Говоря о мерах, которых предпринимают в республики для улучшения демографической ситуации, Татьяна Шигабутдинова рассказала о 514 приказе Минздрава Татарстана о порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

— Также у нас создан проект развития детского здравоохранения в республике, то есть в женских консультациях, детских поликлиниках детские гинекологи имеют подростковые кабинеты, где осматриваются девочки. Каждая женская консультация закреплена за школами, — рассказала она.



В Татарстане создан проект развития детского здравоохранения, в рамках которого гинекологи в женских консультациях, детских поликлиниках имеют подростковые кабинеты. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Татьяны Шигабутдиновой, в 2023 году на первый план у девочек-подростков вышли воспалительные процессы половых органов (52%) и нарушения менструальной функции (41%). Расстройства менструаций у несовершеннолетних в возрасте 10-14 лет стали регистрироваться чаще, чем 5 лет назад.

«Запрещать аборты нельзя»

Не обошли на форуме и животрепещущую тему абортов. Во время своего доклада попросила понять руки тех, кто выступает за полный запрет абортов, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, профессор, почетный президент Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии РАГИН, руководитель проекта «Онкопатруль\ЖенProсвет» Светлана Роговская. Таких насчиталось лишь около трех человек.

— А вот мы, гинекологи, точно знаем, что этого делать нельзя ни в коем случае. Почему? Да потому что мы все живые люди. Все равно будут возникать нежелательные беременности. Все равно женщины будут искать вариант их прервать и будут криминальные аборты. Это все повысит риски для здоровья и смертность, — заявила Светлана Роговская.

По словам Светланы Роговской, запрещать аборты нельзя. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тем не менее она назвала аборт плохим решением и призвала не торопиться с ним: «Надо развивать программы помощи женщинам, которые забеременели и которым не нужна беременность. Обязательно нужно им дать возможность подумать».



Уроки семьеведения в школах

Депутат Госдумы России от Татарстана Татьяна Ларионова рассказала о том, как в российских школах будут проходить уроки семьеведения. Они включены в план мероприятий, утвержденный на Год семьи правительством России. Возглавляемая Татьяной Ларионовой рабочая группа в Госдуме готовила программу целый год.

С учетом большой нагрузки на учащихся новые занятия будут факультативными, заверил депутат. Оценки детям ставить не будут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Очень многие, когда мы проводили анкетирование, писали, что вообще-то надо заниматься этими вопросами с детского сада. Но сейчас речь идет не о половом воспитании, а о нравственных аспектах семейного воспитания. Сейчас мы рекомендуем отдать этот вопрос каждому региону и даже каждому образовательному учреждению. Рекомендуем, чтобы такие уроки прежде всего проходили с 9 класса, — отметила депутат.

По ее словам, вопрос о том, кто будет вести занятия по семьеведению, вызвали бурную дискуссию. Прежде всего уроки должны вести учителя. Лучше всего, если это будут классные руководители, ведь они ближе остальных знакомы с обстановкой в семье каждого ребенка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов