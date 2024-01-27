Юрий Федоров: «Я на пятьдесят процентов «татар малае»

Нелегкий путь между консерваторией и эстрадой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой лейбла Yummy Music

Юрий Федоров — с одной стороны, композитор с консерваторским дипломом, с другой — человек с 20-летним опытом в татарской эстраде. Сегодня в ДК «Сайдаш» группа Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова сыграет материал из ретро-песен в новых, но аккуратных аранжировках, а также треки от представителей так называемой «татарской альтернативы». «Реальному времени» он рассказал о любви ко всему татарскому, о синтезе классики и современности, а также о планах на завоевание мира.

«Я хочу, чтобы больше людей прониклись культурой живого звука»

Yummy Music Band как «домашный» ансамбль лейбла Yummy Music выпустил свой первый альбом еще в 2015 году. Сейчас к его названию добавилось: «...под руководством Юрия Федорова».



— Мы решили объединить два наших творческих пути. Мой опыт двадцати с лишним лет работы на татарской эстраде определенным образом сказался на знаниях законов рынка. Если артисты Yummy Music в хорошем смысле очень «без оглядки творческие», то я все-таки, несмотря на определенную смелость, стремлюсь быть понятым публикой. Мы ищем какой-то компромисс между новым в плане аранжировки и доступным для людей, которые не слишком заморачиваются на более развитую музыку. В то же время мне бы хотелось не столько адаптироваться под более широкую аудиторию, сколько сделать так, чтобы больше людей на самом деле прониклись этой культурой — культурой живого звука.

Федоров признался, что и не думал стать музыкантом. В музыкальную школу его отправила мама, профессиональный музыкант, преподаватель по фортепиано:

— Потом мы уехали с родителями в Волгоградскую область и год жили там. Я в тот период вообще бросил музыку, так как музыкальная школа была очень слабой. Но когда у меня появилось свободное время от гамм, я вдруг понял, что мне нравится подходить к инструменту и подбирать музыку.



Когда Федоров наиграл тему из сериала «Петербургские тайны», родители очень удивились. Вскоре семья вернулась в Казань, где он стал сочинять музыку.



— Меня отправили на мастер-класс к композитору Александру Руденко, и он сказал, что мне надо поступать в спецшколу, в десятилетку. Это было чудо оказаться там. Это один из самых ярких периодов моей жизни. Потом была консерватория.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой лейбла Yummy Music

«Стоп, здесь нужно быть чуть попроще»

В результате Федоров посвятил татарской музыке, в частности, татарской эстраде более 20 лет, в которой начинал еще студентом:

— Это огромной пласт моего творчества. С 2004 по 2011 год я просто штурмовал татарские хиты. Тогда приветствовалось все новое. Пришли молодые и активные музыканты, молодые и талантливые певцы. Был просто огромный интерес к татарским дискотекам. Это была попытка сделать некую свою систему московской эстрады, московского шоу-бизнеса. С точки зрения развития это было отличное время. Качество песен и аранжировок очень взлетело. А потом наступил момент стагнации.

По его мнению, сейчас ситуация на татарской эстраде снова стала другой.



— В последнее время у многих артистов резко поменялась система ценностей. Они стали вкладываться в звук, хорошие дорогие аранжировки, стали больше обращать внимание на то, как записывается вокал, как это все сводится. То есть на первый план вышло качество.

— В период активной работы на татарской эстраде я постоянно занимался коммерческими проектами, — вспоминает Федоров. — Но поскольку мою академическую основу уже не выбить из сознания, мне хотелось привнести что-то новое. Я старался внедрять мировую музыку в татарскую эстраду. Когда я слишком увлекался, мне говорили:



Заканчивая консерваторию, Федоров пережил творческий кризис, понимая, что постоянно работает на коммерцию и находится в каких-то рамках. И решил все бросить.



— Мне пришлось на год отойти от шоу-бизнеса и вернуться туда прежним я уже не мог. Мне повезло, я попал в Москву и ушел в российский шоу-бизнес, работал с Дмитрием Янковским в течение 6 лет, пошел с ним на шоу «Голос», затем попал в студию к Матвиенко. У меня и в планах-то не было возвращаться на татарскую эстраду. Но волею судеб в 2013 году я попал на Yummy Music, затем был создан Yummy Music Band, который стал для меня глотком свежего воздуха».

Про татарскую музыку

— Я на 50 процентов «татар малае». Мама — татарка, — говорит Федоров. — Детство прошло в татарской деревне Тенибяково. Дедушка и бабушка были очень музыкальными, любили петь татарские песни, которые я впитывал. Во мне всегда это отзывалось, потом мы изучали татарскую музыку в консерватории, даже ездили по деревням собирать фольклор. Мне невероятно близок сам татарский язык, татарская музыка, татарская культура. Наверное, поэтому удается органично заниматься этим. По другому это не работает. Чужеродному не будешь отдаваться целиком. Тем более 20 лет на татарской эстраде не могли пройти бесследно.



Сейчас он мечтает достроить студию в Зеленодольске и попасть в большое кино на мировом уровне. Кроме того, музыкант хочет продолжить заниматься любимым делом.

— Хочется двигаться дальше. Мы выступали на передаче «Шаболовка 37» на канале «Культура». Я видел реакцию людей, реакцию редакции, все остались в восторге. Главный комплимент, который я слышу после таких выступлений: «Такое ощущение, что мы слушаем какую-то хорошую западную музыку, и татарский язык воспринимается очень органично, как будто ты слушаешь любую качественную иностранную песню». И это главный комплимент.



— Важно то, что нам удалось выйти за рамки эстрады, — резюмирует Федоров. — Поэтому я и хочу, чтобы мы создавали тонкий мостик, который бы соединял тех, кто привык к традиционному звучанию, и тех, кто тяготеет к инди, к европейскости. Для меня создать этот тонкий синтез — одно из самых главных желаний.

