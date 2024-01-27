«Ак Барс» против «Спартака», фейк про «Миллениум» и Крещение: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал матч хоккейного клуба «Ак Барс» против московского «Спартака», в котором казанцы одержали победу. Также жители республики активно интересовались праздником Крещения Господня, установленным в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Еще одной такой темой стали снегопады, которые накрыли регион и создали в его столице настоящий транспортный коллапс. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Как «рухнул» главный мост Казани

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Матч «Ак Барса» со «Спартаком» завершился со счетом 4:3 в пользу казанцев. Счет игры в первом периоде открыл нападающий москвичей Максим Цыплаков, отличившийся после передачи Николая Голдобина. Однако уже через три минуты «барсы» сравняли его: после передач от форвардов Александра Радулова и Вадима Шипачева шайбу забросил нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

На шестой минуте Радулов получил травму и вместо него вышел Семен Терехов.

Затем Цыплаков вновь вывел москвичей вперед, отличившись в меньшинстве, но в ходе контратаки казанцам снова удалось выровнять свою позицию. Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов забил свой восьмой гол в сезоне. Во втором периоде не удалось забить ни одной команде, однако их игроки создавали большое количество моментов. На место Радулова вышел Илья Сафонов. Уже в третьем периоде он забросит шайбу с разворота. Почти за две минуты до конца периода москвичи также забили: отличился форвард Илья Ковальчук. Под самый конец «барсы» потеряли защитника Никиту Лямкина. Сама команда получила двойной малый штраф и отправилась играть три минуты в овертайме в формате 3 на 4.

В овертайме «Спартак» три минуты играл в большинстве, но не смог реализовать попытку. «Ак Барс» одержал победу в серии буллитов. Решающую шайбу забросил форвард Вадим Шипачев.



realnoevremya.ru/Олег Исахов

В начале недели в мессенджерах начало распространяться аудиосообщение, в котором водителей призывали не проезжать по мосту «Миллениум», так как он якобы обвалился, и семь автомобилей уже упали в Казанку. Мэрия города опровергла эту информацию:

— Но в этот раз авторы очередного фейка совсем отправились в дебри фантазии и кажется, не учли, что мост «Миллениум» у всех на виду. И уж если бы он обвалился, а 7 машин упали в Казанку, то казанцы бы это заметили, — сообщили в мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришел Христос (в 30-летнем возрасте) с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлен и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение. Таким образом, при участии Иоанна, всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение. Крещение Христово, свершившееся тогда, рассматривается как первое событие его общественного служения.

Крещение объединило все крупные города республики

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



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Примечательно, что за матчем «Ак Барса» против «Спартака» активнее других наблюдали в Альметьевске. В целом, жители нефтяной столицы Татарстана за прошедшие семь дней интересовались только хоккеем и праздником Крещения Господня. Аналогичная ситуация и в Нижнекамске, однако в нем людей волновало лишь православное таинство.

Самыми частыми пользователями интернета на прошедшей недели оказались казанцы. Они активнее других интересовались практически всеми направлениями, в частности, футболом. Например, матчем «Реал Бетис» против «Барселоны», в котором первые проиграли со счетом 4:2. Также жители Казани пытались выяснить в интернете, как обстоят дела с дорожной ситуацией на фоне нескончаемых снегопадов.

Чуть меньше казанцев в интернете провели времени челнинцы, которых волновало состояние трассы М-7 «Волга» и праздник Крещения. Из-за рекордных осадков движение автотранспорта на одной из главных федеральных дорог неоднократно ограничивалось.

Новая игра взорвала Steam и попала на первое место YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



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На первом месте рейтинга по видеохостингу YouTube расположилась видеоигра Palworld. Она появилась в раннем доступе 19 января и получила очень положительные отзывы от пользователей Steam.

Студия Pocket Pair продала более 8 миллионов копий игры Palworld за шесть дней после релиза тайтла. Речь идет только о продажах в цифровом магазине Steam. Помимо этого, Palworld доступна на Xbox, а также в Microsoft Store и в каталоге подписки Game Pass. Помимо этого, 24 января она обновила рекорд пикового онлайна в Steam. Новинка стала второй игрой в истории площадки Valve, которой удалось одновременно привлечь свыше 2 миллионов человек.

Следом за игрой на лидирующих местах по-прежнему находятся видеоролики, связанные с недавними событиями в башкирском городе Баймак.

Фаиля Алсынова* — активиста национального башкирского и экологического движения — приговорили к 4 годам колонии общего режима. Его приговор привел к конфликту между правоохранителями и народом. Для того, чтобы разогнать толпу, пришедшую к суду, в ход были пущены светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.

Глава Башкирии Радий Хабиров также высказался об этой ситуации. По его словам, с самого начала работы в должности лидера республики он говорил о том, что «не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Он назвал своим «долгом» защиту республики от «попыток раскачать межнациональное согласие».

* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.



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