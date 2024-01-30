Замир Мирзиев: «Почему «Партизан» оказался в бедственном положении...»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В выходные в Москве «КОС-Синтез» сыграл с местным МК СШОР «Восток». Новичок москвичей Замир Мирзиев провел прошлый сезон в составе «КОС-Синтез-УОР», а нынешний сезон начал в составе сербского «Партизана», уехав из Белграда в конце прошлого года. Перед игрой с родной командой Мирзиев рассказал спортивному корреспонденту «Реального времени» о том, что там происходит и как обстоят дела с выплатой зарплаты игрокам.

Как Мирзиев попал в «Партизан»

— Я не сразу дал согласие на переход в «Партизан», поскольку ранее у меня уже был запланирован просмотр в «Ядране» из черногорского Херцег Нови, которым руководит бывший игрок «Синтеза» и нынешний наставник сборной Черногории Владимир Гойкович. Это шло навстречу моим планам — поиграть за границей. Испытать свои возможность в составе сильной команды. С «Ядраном» в итоге не получилось, поскольку на меня там рассчитывали только в третью очередь, после двух основных, поэтому дал согласие на переход в «Партизан», прекрасно зная о его сложностях. Это не секрет, к тому же там провел сезон бывший голкипер «Синтеза» Евгений Костров, который рассказал о таких нюансах, что «партизаны» способны на то, что полностью не расплачиваются за сезон, к примеру, не выплатив одну-две-три последние зарплаты, если человек уходит из команды. Количество не выплаченных зарплат зависит от настойчивости человека, если он будет выбивать свои деньги, может остаться только без месячного заработка, если смирится, то и без трех. Но я, как мне казалось, учел эти риски, тем более что клуб предложил отличный контракт. Помимо оплаченного жилья и питания, мне положили 1900 евро в первый год контракта, с увеличением суммы до 2100 евро на второй год контракта.

Я прикинул, что при таком раскладе могу даже смириться с потерей одной-двух, может быть даже трех месячных зарплат, хотя в водном поло они одни из самых маленьких по сравнению с другими игровыми командными видами спорта. Изначально директор клуба «Партизан» меня убеждал, что клуб может задерживать выплату зарплаты в срок, но в итоге рассчитывается. Реальность оказалась такова, что с первого же месяца нас начали кормить «завтраками», и в конце недели, в пятницу, кормили «понедельниками». Да, у меня была какая-то финансовая подушка, но и она не помогла, потому что за прошедшее время мне однажды выплатили 500 евро, и на этом все. Причем не платили всей команде, и уже второй год подряд, поскольку я знаю, что второй тренер в прошлом году получил только четыре месячные зарплаты, людям из административного штаба платили в таком же объеме. Вот они реально работают в «Партизане» за идею, из-за любви к клубу или водному поло в целом.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Почему люди готовы были играть за «Партизан» бесплатно?

Теперь о мотивации партнеров по команде. У нас был голкипер с тремя гражданствами: Испании, Сербии и Бразилии, за сборную которой он и играет, Жоао Педро, пришедший в «Партизан» из «Нови Београда», как раз вместо Кострова. Тут тот же вариант, когда у человека была некая финансовая подушка, созданная во время выступления в одном из самых сильных и богатых клубов Европы — «Нови Београде», плюс есть некая философия, когда Жоао Педро считает, что плохие времена в таком великом клубе должны закончиться, придет новое руководство, которое в должной мере оценит клубный патриотизм своего голкипера.

Тут любопытно, что игры с «Нови Београдом» стали для меня последними в качестве игрока «Партизана». Вначале мы сыграли в рамках чемпионата страны, проиграв 13:18, но я там показал не лучшую свою игру, поскольку из-под меня пару раз забили, и затем тренер Милош Королья усадил меня на скамейку запасных, решив сыграть на Кубок страны вообще без столба на позиции центрального нападающего. Получилось хуже. Я считаю, хотя бы по счету — 8:16, причем многое было решено в самом начале встречи. При этом я ни в коей мере не хочу критиковать Королью, это отличный наставник, с которым у меня были хорошие отношения, как и со всеми партнерами по команде, и, будь у меня возможность, как и у Жоао Педро, возможно, я бы тоже остался на весь сезон, даже услышав от руководства клуба, что там нет возможности платить зарплату. Но, помимо зарплаты, вмешались другие обстоятельства, о которых расскажу отдельно.

Был еще один легионер Джайден Кутаджар из Мальты. Ему всего 17 лет, но он уже принял участие в недавнем чемпионате Европы. Здесь другая ситуация, когда у парня есть родители, которые обеспечивают ему существование, плюс у меня есть подозрение, что ему приплачивают из федерации. Такая практика существует, я о ней слышал в отношении казахстанских игроков, которые массово играют в чемпионате Сербии, примерно та же программа развития водного поло у Мальты. Кстати, такая же практика есть в отношении американских игроков, которые выступают в чемпионате Греции, получая месячное содержание в две тысячи долларов от федерации водного поло США. Возвращаясь к «Партизану», все же прекрасно понимают и зачастую даже высказывают мнение, что сезон в сербской Суперлиге — это такой задел на будущую карьеру, что ради него можно перетерпеть какие-то сложности, включая финансовые. Это понимали и местные игроки, хотя некоторые из них тоже начали покидать «Партизан», как, например, Смильевич, очень сильный игрок, там еще несколько ватерполистов в трансферное окно успели подписаться с другими командами.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Почему «Партизан» на обочине?

Возвращаясь к сербскому чемпионату, там другое водное поло, намного выше уровнем, поэтому я прекрасно понимаю своих партнеров, которые готовы были потерпеть и не покидать «Партизан». Но чего я не понимаю, это отношения к этому клубу. С выстроенной пирамидой, когда молодежь переходила в дубль команды «Баньицу» и уже оттуда в «Партизан». Причем ранее была история, когда «Нови Београд» только начинал свой путь в элиту, после создания, то у клубов был совместный дубль «НБГ-Партизан», «Нови Београд-Партизан», пока в этой команде не утряслись формальности, и они не организовали свой дубль «Вукови». Хозяин «Нови Београда» Александар Шапич (бывший игрок «Штурма-2002») вначале был префектом одноименного района Нови Београд, а с 2022 года он еще и мэр всего Белграда. Но ему как-то все равно на проблемы «Партизана», он сосредоточен на «Нови Београде» ,где зарплаты по 160—170 тысяч евро в год, примерно 13—14 тысяч евро в месяц. Президент федерации водного поло Сербии — выходец из «Црвены звезды», понятно, какая команда для него важнее. Но посмотрите составы юниорских и молодежных сборных страны, там большинство игроков представляют школу «Партизана», это кузница кадров для национальной сборной. В целом в «Партизане» все хорошо, кроме ситуации вне бассейна.

Помимо зарплаты, у нас осложнился вопрос с питанием. Поначалу мы питались в ресторане при спорткомплексе, пока в начале октября нам не объяснили, что кормить больше не будут, поскольку клуб не платит, как выяснилось, он и ранее не платил, а кормили нас в долг. Спустя две недели нам нашли какую-то забегаловку, комплексный обед в которой стоил порядка 300 динар. Это стоимость как две шаурмы в Казани, весьма среднего качества. И уровень готовки в забегаловке был такой же, я большую часть блюд отдавал местной собаке, вот она была довольна.

Затем такая же проблема обнаружилась с квартирой, поскольку мы жили опять же в долг. Слава Аллаху, владелец меня не выгнал в ноябре, когда ему перестали переводить деньги из клуба, просто понимая, как и все в Сербии, какие проблемы испытывает ватерпольный «Партизан». Ну это же не дело. Хотя когда я у него жил, это было прекрасно, квартира располагалась в районе «Баньицы», как называется и вторая команда. До бассейна было минут десять езды.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Это поначалу, поскольку затем место тренировок не вызывало восторга. Бассейн закрыли, поскольку из-за проблем с фильтрацией воды он требовал ремонта, который запланирован то ли на текущий год, то ли на 2025-й. И нам перенесли тренировки на улицу, в открытом бассейне, с температурой воды в 18 градусов. Там поплаваешь минут 15 и уже не чувствуешь ног. Практически процесс моржевания в профессиональном как бы клубе.

В результате нам стали переносить тренировки то в бассейн «Нови Београда», то в «Црвену Звезду», а это по час-полтора езды в одну сторону. Иногда ездили в пригород Белграда Кошутняк, где также есть одноименная команда, а сам пригород располагается от столицы примерно как Зеленодольск к Казани.

