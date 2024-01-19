«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 76-я: «Бойцовская рыбка»

История о том, как ради аквариума подростки пошли на преступление

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Фильм «Бойцовская рыбка»/youtube.com, аккаунт «Сергей Батаев»

Смотрим фильм «Бойцовская рыбка» (16+), снятый московским актером Сергеем Батаевым на родине, в Алексеевском районе. Картина основана на его детских воспоминаниях, в которых сталкиваются представители двух поколений. Одни ошибаются, а другие разрешают им учиться на ошибках.

Сколько талантов дал Москве Алексеевский район?



Батаев родился в Алексеевском районе в 1989-м. Оттуда же, кстати, его ровесник, Риналь Мухаметов («Три мушкетера», «Притяжение», «Вторжение»). Еще раньше здесь родился Аркадий Трусов, сыгравший более 120 ролей, в том числе и директора завода безалкогольных напитков в фильме «Тридцать три» режиссера Данелии.

Это всего в 80 км от Казани, на берегу водохранилища, рядом с которым проходит гигантский мост. Среди предприятий — фабрика художественного ткачества, «Алексеевская керамика» и молочно-консервный комбинат.

Батаев окончил Казанское театральное училище, потом ГИТИС и академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. В Казани сыграл в театре на Булаке Лужина в спектакле «А зори здесь тихие». Шесть лет работал в тверском ТЮЗе, немного — в московском театре «Модерн» и театре имени Вахтангова. В последнем он был занят в спектакле по пьесе Нины Садур «Все будет» режиссера Гульназ Балпеисовой.

В первом фильме Батаева, «Старый вояка», последнюю свою роль исполнил Владимир Этуш. На счету режиссера картины «Ближе», «Параллели», «Бойцовская рыбка» и «Ренессанс».

Сергей Батаев. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Звезда «Бумера» на селе



Картина, которую мы изучаем, это история о Юре Беспалове из села Речного, чьи дети, Сережа (Илья Салин) и Леша (Илья Дермеев), мечтают об аквариуме с рыбками, который появился в местном магазине.

В главной роли — Сергей Горобченко. Более всего он известен по роли Пети (Рама) в «Бумере», также играл в сериалах «Молодежка» и «Агент национальной безопасности». В роли его жены Светланы — Наталья Щукина, игравшая Лялю в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Сейчас она доцент кафедры мастерства актера в училище имени Щукина.

Из казанских актеров в роли сельского бизнесмена Петровича в кадре — ветеран ТЮЗа Сергей Мосейко. Его молодую супругу, продавщицу Машу, сыграла выпускница Казанского театрального училища Алина Галиаскарова. Молодые актеры — также из Татарстана: Санин — из казанской творческой студии «Оперение», Дермеев — вообще, из Алексеевского района. Молодого Митрофана, трикстера, к которому неравнодушна Маша, воплотил на экране Владимир Карпук, художественный руководитель нижегородского экспериментального театра NEXT.

Оператором короткометражки выступил Максим Кутянский (в его портфолио — сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым). Также в титрах можно увидеть еще имена казанцев — это художник-постановщик Алиса Галиева и монтажер Павел Москвин.

Немного Шукшина на берегах Камы



Съемки проходили на частной ферме, в поселке Ивановский, селе Бутлеровка и в полях. Бюджет картины — около миллиона рублей. Это грант от Росмолодежи, плюс были частный инвестор и поддержка дирекции «Время кино». Также в титрах отмечено участие Министерства культуры республики.

В июле 2020 года Батаев с командой несколько дней снимал в родном поселке Алексеевское. «Реальное время» побывало тогда на площадке фильма, который поначалу назывался «Бойцовая рыбка из села Речное».



Батаев указывал, что история основана на реальных переживаниях: в детстве они с братом украли у соседа железо, чтобы купить аквариум с рыбками. В фильме подростки крадут автомобильные диски. К слову, в группе не скрывали, что история очень напоминает один из рассказов Шукшина.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нельзя не отметить, что название фильма отсылает к экспериментальному творению Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка» с Мэттом Диллоном, Микки Рурком, Деннисом Хоппером и Николасом Кейджем. Но эта история, конечно, бесконечно далека от сюжета о российской глубинке.

Здесь же главный герой гоняет на мотоцикле с коляской, меняет ягоды на продукты, а еще у него долги. Мотивы покупки им аквариума не совсем понятны — ну появилась мечта у мужика, а точнее, у детей, что еще важнее.



Нельзя не отметить, что речь более старшего поколения приближена к языку классиков сельской прозы, а молодежь говорит «по-современному». И все они вместе плавают, словно рыбки, в сонном аквариуме. Только вот стекло — материал ненадежный. А спасение все равно придет от человека статусом повыше.