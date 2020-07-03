«Бойцовая рыбка из села Речное»: Татарстан вновь стал местом для киносъемок
В течение пяти дней в Алексеевском районе проходят съемки короткометражки с Сергеем Горобченко в главной роли
Режиссер будущей короткометражки «Бойцовая рыбка из села Речное» Сергей Батаев свое детство провел в Алексеевском районе Татарстана. В Казани он закончил театральное училище и отправился за высшим образованием в Москву. 1 июля он вернулся на родину для того, чтобы снять здесь свой второй короткометражный фильм. Его первой работой стал «Старый вояка», где в главной роли снялся Владимир Этуш. Для съемок в новой ленте он привез звезду фильма «Бумер», сериалов «Молодежка» и «Агент национальной безопасности» Сергея Горобченко, актрису Наталью Щукину, работавшую в Ленкоме у Марка Захарова и снимавшуюся у Эльдара Рязанова, а также задействовал казанских актеров. Корреспондент «Реального времени» побывала на съемочной площадке и узнала секреты будущей киноленты.
Аквариум раздора
Сюжет 20-минутной киноленты, в общем-то, прост, однако, по словам создателей шорта, именно этого и не хватает современному зрителю — семейные отношения, жизнь обычной российской семьи в глубинке, столкновение характеров и налаживание отношений нового уровня между всеми членами семьи. В центре картины «Бойцовая рыбка из села Речное» — глава семьи Юрий в исполнении Сергея Горобченко, его супруга Света, которую воплощает актриса театра «Ленком» Наталья Щукина, двое их сыновей. Фильм основан на реальной истории обычной русской семьи, живущей в глубинке нашей страны. Саму историю пришлось пережить режиссеру картины, он же стал и автором идеи проекта — когда-то здесь же, в деревне Сергей Батаев с братом украл у соседа железо, чтобы воплотить детскую мечту — купить аквариум с рыбками.
— Отец видел, что мы сделали. Он заставил нас с братом вернуть украденное соседу, причем сделать это пришлось на виду у всех. Это стало неизгладимым впечатлением всего детства, собственно, это же событие и легло в основу сюжета. Правда, наши мальчишки тащат не железо, а автомобильные диски, — рассказал Батаев.
По сути, все 20 минут рассказ идет о двух поколениях — родителях и детях, но именно через них зритель и видит проблемы и беды, горести и радости обычной семьи, может, именно и поэтому герои становятся близки ему. Катализатором конфликта становится аквариум с рыбками, такой нужный детям и их отцу-сообщнику, и такой непонятно инородный в и без того сложном деревенском быту матери…
Шукшинская история в татарстанских локациях
Алексеевский район Татарстана как место для съемок фильма режиссер Сергей Батаев выбрал не случайно. Это его малая родина, место, где родился отец актера и режиссера, где сам он рос. Сергей окончил Казанское театральное училище, а далее ГИТИС.
Съемки стартовали 1 июля, завершатся в конце недели, 5 июля. За это время героям и всей съемочной группе придется побывать на частной ферме Алексеевского района, поселке Ивановский, селе Бутлеровка, в полях. Бюджет картины — более миллиона рублей, причем, как признался режиссер, это грантовые средства от Росмолодежи. Фильм снимается не в копродукции с Татарстаном, однако Батаев выразил благодарность администрации Алексеевского района РТ, а также частному инвестору. Проект также реализуется при поддержке дирекции «Время кино». Ожидается, что погода будет благоприятствовать всему съемочному процессу и досъемок не потребуется.
Съемочный день начинается в пять утра и завершается к десяти вечера. Планируется также одна ночная съемка, во время которой не спать будут даже дети. «Но мы их накормим и дадим возможность отдохнуть днем!» — тут же заверил Батаев.
Интересно, что и режиссер, и актеры в один голос утверждают, что история уж очень похожа на один из рассказов Василия Шукшина, с той лишь разницей, что перенесена в наши дни (примерно в 10-е годы нашего века, рассказали создатели) и на локации Татарстана, которые особо не отличаются от других российских просторов. Горобченко с улыбкой признался, что для местных жителей съемки — целое событие, тогда как в Москве, например, они стали рядовым явлением. Поэтому местные жители всячески стараются помочь актерам и съемочной группе. Столичные гости уже по достоинству оценили и местную кухню, алексеевский хлеб и лимонад, и татарстанское гостеприимство.
Алексеевский воздух вместо музыки и десерта
По словам Батаева, музыкального сопровождения в картине не будет. Звук пишется непосредственно во время съемки, а фон сам звучит как музыка — пение птиц, лай собак, шум тракторов.
— Я была просто очарована, как только мы приехали сюда, — делится впечатлениями от первых съемочных дней Наталья Щукина. — Воздух такой, что реешь его ножом и ешь как десерт. А вчера весь день над нами летал аист, детей носил… Я ведь тоже до пяти лет жила в Сибири, в Барнауле, пока мама не увезла меня в Москву. На все каникулы потом меня отправляли в деревню к бабушке, поэтому я как в детство окунулась, когда приехала сюда. Мне очень понравилась история, когда я читала сценарий, она такая шукшинская, человеческая… Она про нас, замученных женщин, бесконечные бытовые заботы, а муж в это время задумал купить детям аквариум…
Наталья Щукина призналась, что очень любит Казань, однако в этот приезд побывать и рассмотреть как следует город у нее не получится — в Москве так же стартовали съемки новой картины. Она также поделилась воспоминанием, как 17-летней девушкой снималась в картине Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»:
— Вот после этой картины Рязанов и зарекся снимать детей. До этого, поработав со львом на «Невероятных при ключениях итальянцев в России» он принял для себя решение больше не работать с животными в кадре.
Как известно, дети и животные — самые сложные актеры. Однако о своих киношных детях, которых играют юный актер из Алексеевского района Илья Салин и подопечный студии творческого развития «Оперение» Кирилл Ермеев.
Кинотрадиция бить посуду
Как рассказал исполнитель главной роли Сергей Горобченко, в деревне он оказался тоже не в первый раз:
— Я родился и вырос на Урале, поэтому знаю, что такое косить и разбивать сено, вообще покос и рыбалка. История о том, как человек, попавший в бытовой рабство, через непонимание с женой, проходит через конфликтную ситуацию и вновь находит понимание со своей семьей, возвращаясь к истокам. Для меня получится фильм или нет видно уже при прочтении сценария. Если в конце возникает эмоция, как, например, здесь, такое пощипывание глаз, то и зрителя она тоже затронет. Есть такая кинотрадиция — в первый день съемок разбивать тарелку. Так вот, важно, чтобы в конце съемок, как и в финале картины, все кусочки вновь сложились в единое целое. Чтобы никто в процессе не выпал, никто не поссорился, но каждый сохранил кусочек и внес свою лепту в общее дело.
Вспоминая о времени вынужденной изоляции, Горобченко, отец пятерых детей, отметил, что для его семьи это стало периодом сплочения. Более того, не только мама и папа нужны детям, они также нуждаются в бабушках и дедушках. И если одни семьи длительное пребывание всех ее членов рядом привело к разводу, то другие только сплотило и объединило в еще большую, можно сказать, домостроевскую семью из нескольких поколений. К слову, о дедушках — в «Бойцовской рыбке» тоже есть свой дедушка — Петрович.
Зловредный дед и неверная продавщица
Татарстан в семейной короткометражке представлен не только роскошными локациями, но и замечательными актерами, именитыми и начинающими. Так, бизнесмена и дедушку Петровича в картине московского режиссера играет актер Казанского театра юного зрителя Сергей Мосейко, а его молодую супругу продавщицу Машку — выпускница Казанского театрального училища Алина Галиаскарова.
— По сценарию мой дед — такой положительный герой, разве что не с крылышками. Однако мне хочется сыграть разнопланового, неоднозначного человека, возможно, даже получится и такой зловредный дед, — заявил Мосейко.
Алина Галиаскарова призналась, что сценаристы, в числе которых и ее супруг, писали образ продавщицы с нее.
— Это яркая, активная женщина. Правда, живет она со старым мужем, поэтому активно посматривает в сторону молоденького Митрофана, — рассмеялась Алина. Актриса сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она не только сама пишет сценарии (дебютная картина Батаева «Старый вояка» снята по ее сценарию), но и увлекается съемками и монтажом документального кино.
Картина выйдет в широкий прокат только тогда, когда мы все будем уверены, что все, переболели. Пока о точных сроках премьеры говорить рановато, — сообщил Сергей Батаев и объявил на ферме-съемочной площадке полную тишину: звук и видео «Бойцовой рыбки» пишутся одновременно. Собственно, для исполнителей главных ролей — самих рыбок, тихо ожидающих крупного плана в пустом ангаре, соблюдать тишину совсем не сложно.
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