«Бойцовая рыбка из села Речное»: Татарстан вновь стал местом для киносъемок

В течение пяти дней в Алексеевском районе проходят съемки короткометражки с Сергеем Горобченко в главной роли

Фото: Максим Платонов

Режиссер будущей короткометражки «Бойцовая рыбка из села Речное» Сергей Батаев свое детство провел в Алексеевском районе Татарстана. В Казани он закончил театральное училище и отправился за высшим образованием в Москву. 1 июля он вернулся на родину для того, чтобы снять здесь свой второй короткометражный фильм. Его первой работой стал «Старый вояка», где в главной роли снялся Владимир Этуш. Для съемок в новой ленте он привез звезду фильма «Бумер», сериалов «Молодежка» и «Агент национальной безопасности» Сергея Горобченко, актрису Наталью Щукину, работавшую в Ленкоме у Марка Захарова и снимавшуюся у Эльдара Рязанова, а также задействовал казанских актеров. Корреспондент «Реального времени» побывала на съемочной площадке и узнала секреты будущей киноленты.

Аквариум раздора

Сюжет 20-минутной киноленты, в общем-то, прост, однако, по словам создателей шорта, именно этого и не хватает современному зрителю — семейные отношения, жизнь обычной российской семьи в глубинке, столкновение характеров и налаживание отношений нового уровня между всеми членами семьи. В центре картины «Бойцовая рыбка из села Речное» — глава семьи Юрий в исполнении Сергея Горобченко, его супруга Света, которую воплощает актриса театра «Ленком» Наталья Щукина, двое их сыновей. Фильм основан на реальной истории обычной русской семьи, живущей в глубинке нашей страны. Саму историю пришлось пережить режиссеру картины, он же стал и автором идеи проекта — когда-то здесь же, в деревне Сергей Батаев с братом украл у соседа железо, чтобы воплотить детскую мечту — купить аквариум с рыбками.

— Отец видел, что мы сделали. Он заставил нас с братом вернуть украденное соседу, причем сделать это пришлось на виду у всех. Это стало неизгладимым впечатлением всего детства, собственно, это же событие и легло в основу сюжета. Правда, наши мальчишки тащат не железо, а автомобильные диски, — рассказал Батаев.

Когда-то здесь же, в деревне Сергей Батаев с братом украл у соседа железо, чтобы воплотить детскую мечту — купить аквариум с рыбками

По сути, все 20 минут рассказ идет о двух поколениях — родителях и детях, но именно через них зритель и видит проблемы и беды, горести и радости обычной семьи, может, именно и поэтому герои становятся близки ему. Катализатором конфликта становится аквариум с рыбками, такой нужный детям и их отцу-сообщнику, и такой непонятно инородный в и без того сложном деревенском быту матери…

Шукшинская история в татарстанских локациях

Алексеевский район Татарстана как место для съемок фильма режиссер Сергей Батаев выбрал не случайно. Это его малая родина, место, где родился отец актера и режиссера, где сам он рос. Сергей окончил Казанское театральное училище, а далее­ ГИТИС.

Съемки стартовали 1 июля, завершатся в конце недели, 5 июля. За это время героям и всей съемочной группе придется побывать на частной ферме Алексеевского района, поселке Ивановский, селе Бутлеровка, в полях. Бюджет картины — более миллиона рублей, причем, как признался режиссер, это грантовые средства от Росмолодежи. Фильм снимается не в копродукции с Татарстаном, однако Батаев выразил благодарность администрации Алексеевского района РТ, а также частному инвестору. Проект также реализуется при поддержке дирекции «Время кино». Ожидается, что погода будет благоприятствовать всему съемочному процессу и досъемок не потребуется.

Съемочный день начинается в пять утра и завершается к десяти вечера. Планируется также одна ночная съемка, во время которой не спать будут даже дети. «Но мы их накормим и дадим возможность отдохнуть днем!» — тут же заверил Батаев.

Фильм снимается не в копродукции с Татарстаном, однако Батаев выразил благодарность администрации Алексеевского района РТ, а также частному инвестору

Интересно, что и режиссер, и актеры в один голос утверждают, что история уж очень похожа на один из рассказов Василия Шукшина, с той лишь разницей, что перенесена в наши дни (примерно в 10-е годы нашего века, рассказали создатели) и на локации Татарстана, которые особо не отличаются от других российских просторов. Горобченко с улыбкой признался, что для местных жителей съемки — целое событие, тогда как в Москве, например, они стали рядовым явлением. Поэтому местные жители всячески стараются помочь актерам и съемочной группе. Столичные гости уже по достоинству оценили и местную кухню, алексеевский хлеб и лимонад, и татарстанское гостеприимство.



Алексеевский воздух вместо музыки и десерта

По словам Батаева, музыкального сопровождения в картине не будет. Звук пишется непосредственно во время съемки, а фон сам звучит как музыка — пение птиц, лай собак, шум тракторов.

— Я была просто очарована, как только мы приехали сюда, — делится впечатлениями от первых съемочных дней Наталья Щукина. — Воздух такой, что реешь его ножом и ешь как десерт. А вчера весь день над нами летал аист, детей носил… Я ведь тоже до пяти лет жила в Сибири, в Барнауле, пока мама не увезла меня в Москву. На все каникулы потом меня отправляли в деревню к бабушке, поэтому я как в детство окунулась, когда приехала сюда. Мне очень понравилась история, когда я читала сценарий, она такая шукшинская, человеческая… Она про нас, замученных женщин, бесконечные бытовые заботы, а муж в это время задумал купить детям аквариум…

Наталья Щукина призналась, что очень любит Казань, однако в этот приезд побывать и рассмотреть как следует город у нее не получится — в Москве так же стартовали съемки новой картины

Наталья Щукина призналась, что очень любит Казань, однако в этот приезд побывать и рассмотреть как следует город у нее не получится — в Москве так же стартовали съемки новой картины. Она также поделилась воспоминанием, как 17-летней девушкой снималась в картине Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»:

— Вот после этой картины Рязанов и зарекся снимать детей. До этого, поработав со львом на «Невероятных при ключениях итальянцев в России» он принял для себя решение больше не работать с животными в кадре.

Как известно, дети и животные — самые сложные актеры. Однако о своих киношных детях, которых играют юный актер из Алексеевского района Илья Салин и подопечный студии творческого развития «Оперение» Кирилл Ермеев.

Кинотрадиция бить посуду

Как рассказал исполнитель главной роли Сергей Горобченко, в деревне он оказался тоже не в первый раз:

— Я родился и вырос на Урале, поэтому знаю, что такое косить и разбивать сено, вообще покос и рыбалка. История о том, как человек, попавший в бытовой рабство, через непонимание с женой, проходит через конфликтную ситуацию и вновь находит понимание со своей семьей, возвращаясь к истокам. Для меня получится фильм или нет видно уже при прочтении сценария. Если в конце возникает эмоция, как, например, здесь, такое пощипывание глаз, то и зрителя она тоже затронет. Есть такая кинотрадиция — в первый день съемок разбивать тарелку. Так вот, важно, чтобы в конце съемок, как и в финале картины, все кусочки вновь сложились в единое целое. Чтобы никто в процессе не выпал, никто не поссорился, но каждый сохранил кусочек и внес свою лепту в общее дело.

Вспоминая о времени вынужденной изоляции, Горобченко, отец пятерых детей, отметил, что для его семьи это стало периодом сплочения. Более того, не только мама и папа нужны детям, они также нуждаются в бабушках и дедушках. И если одни семьи длительное пребывание всех ее членов рядом привело к разводу, то другие только сплотило и объединило в еще большую, можно сказать, домостроевскую семью из нескольких поколений. К слову, о дедушках — в «Бойцовской рыбке» тоже есть свой дедушка — Петрович.

Как рассказал исполнитель главной роли Сергей Горобченко, в деревне он оказался тоже не в первый раз

Зловредный дед и неверная продавщица

Татарстан в семейной короткометражке представлен не только роскошными локациями, но и замечательными актерами, именитыми и начинающими. Так, бизнесмена и дедушку Петровича в картине московского режиссера играет актер Казанского театра юного зрителя Сергей Мосейко, а его молодую супругу продавщицу Машку — выпускница Казанского театрального училища Алина Галиаскарова.

— По сценарию мой дед — такой положительный герой, разве что не с крылышками. Однако мне хочется сыграть разнопланового, неоднозначного человека, возможно, даже получится и такой зловредный дед, — заявил Мосейко.

Алина Галиаскарова призналась, что сценаристы, в числе которых и ее супруг, писали образ продавщицы с нее.

— Это яркая, активная женщина. Правда, живет она со старым мужем, поэтому активно посматривает в сторону молоденького Митрофана, — рассмеялась Алина. Актриса сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она не только сама пишет сценарии (дебютная картина Батаева «Старый вояка» снята по ее сценарию), но и увлекается съемками и монтажом документального кино.

Картина выйдет в широкий прокат только тогда, когда мы все будем уверены, что все, переболели. Пока о точных сроках премьеры говорить рановато, — сообщил Сергей Батаев и объявил на ферме-съемочной площадке полную тишину: звук и видео «Бойцовой рыбки» пишутся одновременно. Собственно, для исполнителей главных ролей — самих рыбок, тихо ожидающих крупного плана в пустом ангаре, соблюдать тишину совсем не сложно.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов