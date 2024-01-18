«И в сорок лет щекочет»: проблемы сверхсреднего возраста от Буинского театра

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 67-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим «үтрическую» комедию «Кырыкта да кытыклый» (18+) на пять артистов и одного режиссера-драматурга. С ней Буинский театр объехал Урал и Сибирь, будучи уже в статусе государственного учреждения. Ныне южный храм Мельпомены — это компромисс между народностью и фестивальностью, помноженный на татарское гостеприимство, которому не могут противостоять маститые критики.



Буинский, народный и государственный



Журнал «Безнең мирас» вспоминает такую связанную с постановкой байку: мол, однажды в Сабинский район должен был приехать Буинский театр. Кто-то позвонил в местный дом культуры и спросил, будут ли комедии? Тогда один из работников, подзабыв название, выдал: «Кырыкта да кычыта» («И в сорок чешется»).

А портал «Пензаинформ» сообщает, что в 2005-м этот спектакль был единственными гастролями в этом регионе татарского театра за последние 70 лет: «Еще до Великой Отечественной войны местный просветитель Адель Кутуй привозил в область академическую государственную труппу из Татарстана». Добавляют, что артисты переживали, что пензенские татары их наречие не поймут.

Вообще, название спектакля обычно переводить лучше не «И в сорок лет щекочет», а «В сорок тоже хочется...». К 2008 году, когда была сделана запись, Буинский театр уже работает 6 лет, причем один год — в статусе государственного драматического. Кажется, это рекорд, когда народный театр становится ГБУ. Любопытно, что Буинский также порой называют «Мунча ташы», чтобы быстро объяснить зрителю «доступность» их театрального материала. Между тем нижнекамский «Мунча ташы» до сих пор является проектом частным. Впрочем, он и фестивали с лабораториями не проводит, и на «Золотую маску» не претендует. В конце прошлого года в Буинске открыли здание театра после реконструкции, работы в нем шли с начала апреля 2022 года.



А Буинский театр с двумя «народными» комедиями («Кырыкта да кытыклый» и «Общага»), отправился в 2008-м на гастроли по России: Златоуст, Миасс, Ус-Багаряк, Челябинск, Красноуфимск, Михайловск, Первоуральск, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Нижневартовск, Сургут… Кроме того, постановка выходила на DVD с подзаголовком «Үтрический комедия» и аннотацией: «История о взаимоотношениях мужчины и женщины, которые живут вместе, но любят при этом других».



Актеры живут на сцене



Написал и поставил ее Аманулла. Точнее так: автор текста — Аманулла, а режиссер-постановщик Амир Камалиев (это его настоящее имя). Выпускник 15-го ПТУ, токарь, он бросил строительный институт и поступил в Московское театральное училище имени Щепкина. Затем работал в Камаловском театре, до 1994 года (к примеру, играл Париса в «Ромео и Джульетте»), начал писать пьесы, которые ставили и в Камаловском, а также в Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Уфе, Оренбурге. Пять лет он работал режиссером в НКЦ «Казань» и два года возглавлял татарский ТЮЗ. Скончался в 2019-м, не дожив год до шестидесятилетия.

В спектакле заняты пять актеров. Властную Мавлию играет Амина Шарафутдинова, а ее мужа Казбека, который хочет вернуться в родной кишлак, — Айрат Каримов. С ходу замечаешь, что звук максимально не обработан, а вот звук смеха, напротив, выверен до секунды.

Также герои пьесы — вечные приятели-алкоголики Гараз (Ильдар Латыпов) и Дусил (Ринат Рахматуллин), чья история начинается с доставания бутылки из уборной.



А также несчастный, давно не бывший в деревне, играющий на пределе нервного возбуждения, а также в какой-то момент скачущий по сцене в колготках Сарман (глава театра, заслуженный артист РТ Раиль Садриев). Художником постановки выступил служащий в ТЮЗе, но постоянно работающий с другими театрами Ленар Гильмутдинов. Цветастый веселый задник — его работа.

Среди актеров, помимо Садриева, известен, конечно, Рахматуллин. Певца в прошлом ноябре Буинский городской суд приговорил к шести месяцам пребывания колонии-поселении за пьяную аварию. Ранее в сети попало «непристойное видео», которое Рахматуллин назвал фейком. Теперь исполнитель песни «Гомер үтә» («Жизнь проходит») пишет в колонии песни и дает там концерты. В спектакле он тоже поет — в самом финале.

