«Бобров у нас в Татарстане действительно развелось»: жители Черемшанского района жалуются на подтопление

Что делать, если ваш участок стал жертвой регулировки водных объектов бобрами в Татарстане в 2024 году

Жители поселка Старое Сережкино Черемшанского района Татарстана пожаловались на соседство с бобрами. Как рассказала «Реальному времени» местная жительница Анастасия Прохорова, животные уже изменили русло местной реки, теперь участок попадает в зону подтопления, в некоторых местах появились водопады и заболоченность. А во время вспахивания картофельного поля даже утонули два трактора. Как бобры мучают жителей деревни и можно ли их выгнать с насиженного места — читайте в материале издания.



«Они полностью изменили русло реки, там уже появились водопады»

Как говорит Анастасия Прохорова, бобры в их деревне появились около двух лет назад. По словам женщины, животные строят плотины вдоль их речки, за эту пару лет они успели погрызть большое количество деревьев. Собеседница издания уверяет, что они полностью изменили русло реки, там уже появились водопады в нескольких местах, поменялась высота, где-то водоем заболачивается.

— Теперь участок стал находиться в зоне подтопления. В этом году, пока его распахивали, в этой жиже утонуло два трактора. Я считаю, что к этой проблеме нужно привлечь внимание властей, потому что изменилась экосистема. Участок стоит в двух метрах от реки. Раньше она была немного ниже, но когда появились бобры, то она поднялась, и земля стала с ней на одном уровне. Сама река — 2—3 метра в ширину, но благодаря деятельности бобров местами она достигает и 5 метров. Получается, что животные строят запруды, которые достигают 1,5 метра в глубину, — отметила Прохорова.

предоставлено realnoevremya.ru Анастасией Прохоровой

Местная жительница подчеркнула, что сначала бобры жили выше по течению, возле одного из домов, и поскольку соседи там живут постоянно, то они могут себе позволить рушить плотины, вследствие чего животные оттуда перешли в район участка Прохоровой. Сами же они в этом доме не живут все время, а приезжают лишь периодически, а потому выгонять бобров с насиженных мест у них получается не всегда.

предоставлено realnoevremya.ru Анастасией Прохоровой

— В конце осени бобры продолжали строить свои плотины. Когда мы приезжали, то старались их прогонять. Думаю, что на зимовку животные все-таки там остались. Выгнать их мы пытались разными способами, охотиться на них можно, только если будет официальное разрешение и при доказательстве того, что они доставляют вред нашему участку, — заключила собеседница «Реального времени».

«Прогнать бобра практически невозможно»

Проблему соседства с бобрами нашему изданию прокомментировал начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета по биоресурсам Татарстана Ринат Чиспияков. Специалист отметил, что к ним регулярно поступает много жалоб от татарстанцев по подобным ситуациям. По словам эксперта, первым делом нужно смотреть на то, действительно ли ситуация критическая или нет. Как правило, когда специалист приезжает на место, то проблема не подтверждается, выясняется, что плотины бобров находятся на удаленном расстоянии от огородов, которым ничего не угрожает. Поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.

предоставлено realnoevremya.ru Анастасией Прохоровой

— Если рассматривать ситуацию в целом, то бобров у нас в Татарстане действительно развелось в большом количестве. И бывают случаи, когда они заходят в населенный пункт и начинают регулировать русло реки. Но, как правило, мы рассылаем письма, что есть угроза подтопления, чтобы провести мероприятия по перемещению бобров в другие места. Но ведь животным не объяснишь, что это населенный пункт и плотину строить нельзя. Они просто становятся заложниками ситуации. Мы стараемся сделать все, чтобы убрать семейства, но не всегда это получается. Иногда приходится разбирать их плотину, чтобы вода оттуда ушла. Но это редкие случаи. Как правило, в населенных пунктах люди жалуются на то, что бобры погрызли деревья, но, естественно, они будут так делать, это же их основной источник питания, избежать такого не получится, — объяснил Чиспияков.

Обычно при появлении бобров в поселках специалисты Госкомитета стараются спускать плотины, но этого хватает ненадолго. Потому что бобры — это очень трудолюбивые животные. После разбора плотины они приступают к ее постройке заново. Эксперт говорит: «Выгнать их с насиженного места очень сложно, для этого нужны специалисты, которые бы могли их отлавливать и перемещать в другие места. Самая главная проблема в том, что если одних бобров убрать, то эту нишу занимают потом другие бобры».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Прогнать бобра практически невозможно, они живут в норах. Мы стараемся их изымать со своих мест, когда открывается охота, особое внимание Госкомитет уделяет тем бобрам, которые находятся вблизи населенных пунктов. Бобры — это обычный охотничий ресурс, чтобы их добывать нужно получить разрешение. Охотятся на них так же, как на зайцев и уток. Но в отличие от тех же зайцев или уток, у бобров есть норматив по добыче. Например, если в охотничьем хозяйстве есть 100 бобров, то норматив составляет 50%, — резюмировал представитель Госкомитета.

Как в Татарстане наказывают за разрушение плотин бобров

В 2021 году в Тукаевском районе РТ садоводы из СНТ «Росинка» обвинили бобров в отсутствии поливной воды и объявили им войну, начав разрушать их плотины на речке Бескончанке. Позже представители Госкомитета по биоресурсам провели там проверку, они выяснили, что садоводы действительно разрушили плотину бобров.

— Сотрудниками Государственного комитета Республики Татарстан проведено обследование пойменной части р. Бескончанки, в ходе которого установлен факт разбора двух плотин в пойменной части р. Бескончанки, прилегающей к территории СНТ «Росинка» в границах Калмашского сельского поселения Тукаевского района РТ. По данному факту виновное лицо в разрушении бобровых плотин привлечено к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира), — говорилось в ответе ведомства. А это предупреждение либо штраф от 2 до 5 тысяч рублей на физлицо, от 5 до 10 тысяч на должностное лицо и до 15 тысяч на юрлицо.

скриншот realnoevremya.ru из видео Живая планета/YouTube.com

В адрес юридического лица СНТ «Росинка» было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира, предусмотренных действующим законодательством.



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