В Татарстане наказали садоводов, которые разрушили плотины бобров

Проверка, проведенная Госкомитетом РТ по биологическим ресурсам, подтвердила факт разрушения садоводами двух бобровых плотин на реке Бескончанка в районе СНТ «Росинка» в Тукаевском районе РТ.

«Сотрудниками Государственного комитета Республики Татарстан проведено обследование пойменной части р. Бескончанка, в ходе которого установлен факт разбора 2-х плотин в пойменной части р. Бескончанка, прилегающей к территории СНТ «Росинка» в границах Калмышского сельского поселения Тукаевского района РТ. По данному факту виновное лицо в разрушении бобровых плотин привлечено к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира)», — говорится в ответе ведомства.

В адрес юридического лица СНТ «Росинка» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира, предусмотренных действующим законодательством.

Напомним, садоводы из СНТ «Росинка» обвинили бобров в отсутствии поливной воды и объявили им войну, начав разрушать их плотины на речке Бескончанке. Активисты направили собранную информацию в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.



Алексей Нечаев