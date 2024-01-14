Москва дает на «Гору влюбленных» 50 млн рублей

Министерство культуры России включило проект с режиссером Салаватом Юзеевым в число субсидируемых

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Татаркино»

Находящийся в стадии съемок татарстанский фильм «Гашыйклар тавы» («Гора влюбленных») получил субсидию в 50 млн рублей. В список поощряемых проектов Министерства культуры России он попал в ноябре прошлого года, татарстанские журналисты обратили на это внимание только сейчас. Субсидия — редкий пример крупной финансовой помощи кинематографистам республики.

Один из шестидесяти

При этом деньги получает московская продюсерская компания «Новый взгляд». В ее портфолио представлены такие фильмы, как «Мы с дедушкой», «Преданный», «В небо… за мечтой», «Затишье», «Иван-врач».

— Это наши партнеры, — объяснила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, — они дистрибьюторы. Когда будет готов фильм «Гашыйклар тавы», возьмут на дистрибуцию. Минкульт РФ заключил контракт с ними. Да, на 50 млн рублей. Субсидию получили они, естественно, поскольку деньги у них, мы для съемок лишь составили смету. Реклама и продвижение фильма — на них, производство — на нас.

Протокол третьего этапа рассмотрения заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, связанных с производством игровых национальных фильмов, появился еще 27 ноября 2023 года. В нем, на основании оценок членов экспертного совета Минкульта РФ, было рекомендовано включить в перечень получателей субсидии 60 проектов игровых фильмов. В резерв включены еще 23 готовящиеся картины.



Помимо «Горы влюбленных» здесь есть, например, проект «Однажды в Уфе» московской компании «12Кадр» и уфимской киностудии «Уральский кинопарк». Это романтическая комедия со съемками в пещере Шульган-Таш, на горе Торатау и Нугушском водохранилище. Также среди региональных проектов — екатеринбургская «Цинга», «Фарфоровый солдатик» Черноморской киностудии, якутская лента «Там, где танцуют стерхи» и другие. Кроме того, в списке 105 неигровых, 10 детских и юношеских фильмов и 74 анимационных проекта.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Татаркино»

Экология и любовь

Впрочем, не стоит поражаться 50 миллионам — Айтуганова приводит, к примеру, бюджет «Бременских музыкантов» в 1,2 млрд и 320 млн, потраченные на нового «Холопа»:

— На региональные, тем более национальные, фильмы Москва дает минимум. В Татарстане на экранизацию классики татарской литературы в год выделяется 4,7 млн рублей по госпрограмме. Министерство культуры в год выделяет 7 млн рублей.

Съемки фильма стартовал в августе прошлого года в селе Ары Атнинского района, главные роли в картине исполняют актер театра имени Кариева Булат Гатауллин и актриса театральной студии Эльза Каримова. Также в фильме снимаются Ильдус Ахметзянов, Рафик Тагиров, Лилия Сергеева, Диляра Рахимова, Гульчачак Хафизова, Лилия Махмутова, Халима Искандерова, Минвали Габдуллин, Раушан Шариф, Ильдус Габдрахманов. О фильме для «Реального времени» рассказывала продюсер Марина Галицкая:

— Впервые в татарской литературе поэт Ильдар Юзеев поднял актуальную для нас экологическую тему важности сохранения памятников природы как духовного и культурного наследия народа. Главная героиня фильма защищает свою гору как символ своей связи с возлюбленным. Для нее гора стала священным местом, где она ощущает его присутствие, воспоминанием о любви и клятве о верности, которую они дали друг другу. Режиссер Салават Юзеев разрабатывает сценарий в формате роуд-муви с флешбэками во времена юности главных героев фильма и оптимистическим финалом со спасением «Горы влюбленных».

При том что картина снимается по книге его отца Ильдара Юзеева, Салават Юзеев («Курбан-роман», «Татарометражки», «Он, его муза и одноклассники», «Фарида») является приглашенным специалистом. Снимать ее начали в рамках программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа», кроме того, команда получила субсидию от Министерства культуры РТ в размере двух миллионов. Известно, что съемки планируются в Белоруссии, в местах, связанных с военной эпохой.

