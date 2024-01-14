Ян Гордеев: «Казань все-таки город с бедной архитектурой»

«Крот Казанский» побеседовал с одним из самых известных телеграм-краеведов

Видеопроект «Крот Казанский», посвященный истории Казани и Поволжья, записал беседу с краеведом и фотографом Яном Гордеевым, создателем telegram-канала «Архитектурасы» и Иваном Ротовым, автором канала «Прохладная история». В нем они говорят о зданиях, чье исчезновение переживается до сих пор, обсуждают Дворец земледельцев и сравнивают Казань с Нижним Новгородом и Самарой. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Утраты и потери придают жизни смысл

По словам Гордеева, посетители его канала — «это молодые люди, которые не видели советскую Казань, не говоря уже о дореволюционной». При этом большая проблема для человека, чьи посты строятся по принципу «было-стало» — отсутствие старых фото:

— Есть целые улицы и отдельные дома, у которых нет старых фотографий. Мне недавно понадобилась фотография Женского духовного училища, оно занимает угол улиц Фукса и и Бехтерева. Я нашел одну фотографию старинного фасада. А вот другой вид, где у них была домовая церковь, которая сохранилась в изуродованном виде, — таких фото нет.

Во многом контент «Архитектурасы» — это история утрат.

— Но именно утраты и потери придают жизни смысл. Именно утраты и потери. А не приобретения и победы. Как кто-то сказал: «Но их бедой была победа. — За ней открылась — пустота», — отметил Гордеев, процитировав Наума Коржавина.

Среди мест, которые ему особенно жаль, краевед назвал двор на улице Пушкина, где родился Шаляпин, и дом, где жил Велимир Хлебников (Калинина, 59).

Как разрушить здание



— У нас есть два способа разрушения памятников, — указал Гордеев. — Первый способ — это самый банальный: подогнать строительную технику и разрушить. Второй способ — разрушить памятник, начать его восстанавливать.

Как пример он вспомнил истории реставрации деревянных домов, которую поручали Минлесхозу, поскольку по простой логике именно он отвечает за дерево:

— Минлесхоз сносит памятник в пыль и выстраивает на его месте приблизительно такой же, — примерами стали, по словам Гордеева, новодельный дом, в котором сейчас работает Музей чак-чака на улице Парижской Коммуны, и пустующее здание, дом Алафузова на улице Гладилова, 46. Если в первом постоянно можно видеть людей, то второй «макет» до сих пор пустует.

Как быть с Мергасовским домом

При этом порой только там дом можно спасти, как это может случиться с Мергасовским, отметил Гордеев:

— Я помню, как гулял по этому дому, это было лет пять назад. Я видел, что сохранить его не удастся. Там сквозные трещины между этажами, в которых можно просунуть руку. Собрать его невозможно. Или это можно будет сделать — за очень большие деньги.

То есть — разобрать здание, укрепить слон и построить такой же дом, но лучше, не из битого кирпича, низкокачественной арматурной стали и цемента, как было в 1928-м. Так произошло с номера Курманаева на спуске Чернышевского, где раньше располагался кинотеатр «Сатурн».



Тем, кто хочет поностальгировать по старой Казани, можно, по примеру Гордеева, поехать в Самару: «У меня было такое ощущение, как будто я гуляю по Казани 1994 года». По словам краеведа, там даже сохранились запахи того времени.

— Я очень сильно люблю Казань, это город, где я родился. Ближе, наверное Казани городов у меня уже не будет. Но Казань, все-таки, город с бедной архитектурой, — сделал один из резких выводов Гордеев, сравнивая столицу республики с Нижним Новгородом.

А почему — можно узнать в подкасте.