Как «Прометей» ездил на гастроли и, возможно, помогал космонавтам отдыхать

«Крот Казанский» — о Булате Галееве, выпускнике физмата КГПУ и гении светомузыки

Видеопроект «Крот Казанский», посвященный истории Казани и Поволжья, рассказав о художнике Константине Васильева, выпустил серию о студенческом конструкторском бюро (впоследствии НИИ «Прометей») — пионерах светомузыки в СССР. Васильев, по сути, был одним из инициаторов его появления, а возглавил «Прометей» чуть позже Булат Галеев. О некоторых уникальных разработках НИИ в подкасте рассказала Анастасия Максимова, директор фонда «Прометей» имени Булата Галеева. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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История СКБ началась с беседы соседей — художника Константина Васильева и каиста Геннадия Пронина. Васильев рассказал об идеях композитора Александра Скрябина и его поэме «Прометей», в которой, помимо музыкальной, была партия света. Возникла идея построить в КАИ инструмент для исполнения поэмы. До этого Скрябина в таком виде играли в 1915-м в «Карнеги-холл» и в 1918-м в Москве.

— В рамках студенческого фестиваля была сооружена первая установка «Прометей-1», — рассказала Максимова. — В актовом зале Казанского авиационного института поэма была исполнена вместе со световой партией — впервые в Советском Союзе.

— Был сооружен огромный экран, где-то 180 метров, из прозрачной папиросной бумаги, за ним было расположено огромное количество ламп, — описывает концерт Максимова. — Экран был вогнутой формы, собственно, зрители находились в пространстве действия.

О концерте 6 апреля 1962 года тогда активно писали газеты, и уже через несколько дней в «Прометей» пришел Булат Галеев, выпускник физико-математического факультета Казанского государственного педагогического института. В КАИ ему предложили должность преподавателя физики. До этого Галеев, кстати, некоторое время работал в Раифе, в исправительной колонии. Светомузыкой он увлекался с 14 лет. Владеющий скорочтением, он тогда изучал Советскую энциклопедию.

— Он прочитывал энциклопедию том за томом, — говорит Максимова, — когда дошел до Скрябина и светомузыки, его просто озарило. С того времени он понял, что это дело его жизни.

Таким образом, в КАИ Галеев пришел со своей концепцией светомузыкального синтеза и нашел здесь единомышленников. Ему было 22 года.

В помощь музыкантам и покорителям космоса

Максимова отмечает, что в СССР существовало несколько групп, которые занимались конструированием светомузыкальных устройств и инструментов. «Прометей» отличался, во-первых, междисциплинарностью: шло плотное сотрудничество с музыкантами, которые учились через дорогу, в консерватории, с художниками. В Москве и в Ленинграде подобным занимались исключительно инженеры-конструкторы. Кроме того, «Прометей» сразу занялся глубоким изучением теории: каким образом нужно визуализировать музыку, что допустимо, а что нет, что лежит в основе феномена синестезии…

В 1965 году, после успеха светомузыкальных инструментов на выставках, Галеев возглавил «Прометей». Один из известных инструментов того времени — «Кристалл». Его прообраз казанцы увидели в разработке московского математика Константина Леонтьева на ВДНХ. Правда, это была автоматическая установка. В Казани же сделали инструмент, которым можно было управлять, он был похож на «небольшой клавесин».



Хрупкий «Кристалл» возили по городам, он рассвечивал и записанные композиции, и живые концерты. Звучала музыка народов острова Суматры, колокольные перезвоны Ростовской звонницы, произведения Артемьева, Стравинского.

Кроме того, «Прометей» плотно занимался идеей комнаты отдыха для космонавтов. Благодаря книге «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова мысль, что светомузыка — это искусство которое будет востребовано во время длительных полетов, горячо одобрялась учеными.



«Прометей» разработал прибор, который помогал бы космонавту во время длительных полетов спасаться от сенсорного голода. При этом заказчики попросили, чтобы также он был подключен к разным системам:

— Чтобы космонавты даже во время отдыха, когда они не следят за приборами, все равно у них была бы индикация, если что-то на корабле происходило не так, — объясняет Максимова.

Прибор под названием «Идель» был разработан, он мог выдерживать огромные нагрузки, прошел 500 часов испытаний в Жуковском. Неизвестно, в виду секретности, летал ли он в космос. Но известно, что комнаты отдыха, к примеру, разрабатывались для КАМАЗа.

Другие любопытные истории из жизни «Прометея» можно услышать в подкасте.