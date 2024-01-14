«Мы должны вернуться к тому, что было у нас до революции. Многодетность была нормой»

Участники экспертного клуба «Волга» положительно оценивают результаты нацпроекта «Демография», но считают, что он должен быть расширен и продлен

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани прошло первое из десяти намеченных на 2024 год заседаний экспертного клуба «Волга». Встречу, на которую приехали высокопоставленные гости из Москвы и регионов, депутаты Госдумы, в том числе от Татарстана, посвятили реализации национального проекта «Демография». Каких итогов удалось добиться за 5 лет с момента его старта, что еще предстоит сделать — в репортаже «Реального времени».

Как объяснили сами участники экспертного клуба «Волга», начать новый цикл встреч с обсуждения достигнутых за «пятилетку» результатов проекта «Демография» решили не случайно. В конце ноября 2023 года президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи.

Моя семья — моя крепость

— На сегодняшний день безопасность нашего государства, его обороноспособность напрямую зависят от демографического фактора — от того, сколько нас сегодня проживает в России. Об этом говорил и наш президент Владимир Путин, — напомнила депутат Госдумы от РТ, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А проживает нас, по мнению уже другого парламентария — председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, недостаточно.

— Надо понимать, что вопрос поддержки семей, многодетных семей, одиноких семей — это вопрос, который всегда находится в поле зрения государства, особенно с учетом того, что сегодня находимся в демографической яме. Предпосылки для этого были давно. В 90-х какое количество погибло: и на территории Северного Кавказа в «горячих точках», и в различных криминальных разборках. В основном это была молодежь. Последствия мы испытываем до сих пор. СВО тоже сопряжена с определенными корректировками, потерями. Ковид, конечно, повлиял тоже, — перечислил факторы Нилов, добавив, что пандемия лишь усилила отрицательный прирост.

По его данным, убыль населения фиксируется практически во всех субъектах РФ, за исключением отдельных регионов Северного Кавказа.

Это факт, с которым нужно что-то делать, подытожил депутат. Однако, по мнению Нилова, упор надо сделать на усилении уже имеющихся и разработке новых мер господдержки семей, а также «корректировке» информационной политики в пользу популяризации семьи, семейных ценностей и многодетности. Но при этом следует избегать давления, а тем более запретов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Это право женщины, она сама определит

— Нельзя ни в коем случае запрещать, вынуждать, пугать. Та дискуссия, которая в обществе в последнее время витает, насчет запрета женщинам делать аборты. Я считаю, что только вред наносит. Это право женщины, она сама определит. Другое дело — со стороны государства должны быть приняты меры материального характера, эмоционально-психологического, чтобы женщина добровольно отказалась (от аборта, — прим. ред.). Посмотрите, к чему мы можем прийти. В последнее время наблюдается какое-то безумие: то ребенка бросают в сугроб, то по пьяни ребенка выбросили, и он умер на глазах у родителей — замерз в снегу, то избили, то убили. Но это же дикие ситуации. Поэтому, кроме того, что мы должны создавать условия, чтобы женщина беременела и рожала, чтобы воспитывались дети, еще мы должны информационную политику своеобразным образом корректировать, — заявил депутат.

По его мнению, следует «пропагандировать многодетные семьи, показывать хорошие примеры, а не показывать двух трансгендеров, которые не могут разобраться, кто из них папа, а кто — мама».

Дореволюционные ценности

— Показывать многодетные семьи, где 10 детей, 5 детей. Дети обучены, растут, имеют цели, хотят развиваться, занимаются спортом. Все, что было у нас до революции, мы должны к этому вернуться. Многодетность была нормой, — вспомнил историю Нилов.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что «уже многое в этом направлении было сделано».

— Если мы посмотрим, что было 10 лет назад, то официальных абортов было 2 миллиона, неофициальных — раза в два больше. Сегодня цифры гораздо меньше. Только по рецепту продаются препараты для проведения медикаментозного аборта. Запрещены в свободной продаже такие препараты, как «бэби капут». Нас Китай завалил ими. Дальний Восток — через интернет заказывали. Это все влияет на демографию, — отметил Нилов.

Однако он считает, что нужно заложить в бюджет проекта средства на лечение бесплодных пар.

— У нас квотное распределение таких бесплатных операций и процедур. В некоторых регионах остаются квоты, а в других есть потребность. Надо быстрее перераспределять, — считает Нилов.

Кроме того, по его мнению, следует разрешить тратить средства материнского капитала и на платное лечение детей, и на дорогие лекарства, а также открывать детские сады при вузах.

— Уже есть такая практика. Мама без отрыва от учебы может воспитывать ребенка. Она понимает, что прежде всего должна думать, кроме воспитания ребенка, и о карьере своей, о трудоустройстве, о доходах, — рассказал парламентарий.

Рождаемость выше, чем по стране

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, в свою очередь, отметила, что в республике с рождаемостью дела обстоят гораздо лучше, чем в среднем по стране.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Коэффициент рождаемости на тысячу человек в республике 9,1. Это выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и в среднем по России, где он больше восьми. Даже в количественных абсолютах к численности многодетных семей. В тот год, когда мы вступали в национальные проекты, и за последние 10 лет их число увеличилось в два раза с 24 тысяч до 50 200, — заявила Зарипова.

«Демографические» итоги в Татарстане

По ее данным это прямой результат реализации проекта «Демография» в Татарстане, на которую средств не жалеют.

— По итогам 2023 года, если брать бюджет только нашего министерства, каждый второй рубль бюджета отрасли социальной защиты был направлен в пользу семьи. Это и многодетные семьи, и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Это семьи, где только одна мама или папа воспитывают ребенка. В каждой из таких ситуаций мы приходим на помощь и оказываем поддержку. Всего в республике реализуется 61 мера социальной поддержки. В общий круг входят 1,2 миллиона жителей, которые получают ту или иную помощь по нашей линии, — рассказала министр.

А с этого года в республике начнет действовать еще одна поддержка.

— Я должна сказать про те меры, которые мы приняли буквально в декабре на уровне республики. Это поддержка детей-сирот, детей с ограниченными возможностями в части повторного получения образования. К сожалению, дети с инвалидностью, особенно дети-сироты, однократно получив образование по профессиям квалифицированных рабочих в система СПО, не могут себя реализовать. Мы из республиканского бюджета даем еще раз возможность пройти обучение, а самое главное, в период этого обучения обеспечить ежемесячным пособием, а также пособием на литературу, — рассказала Павлова.

По ее мнению, хорошая работа, приносящая стабильный доход, — залог создания не просто «ячейки общества», но и семьи с большим количеством детей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, она анонсировала введение в школах республики нового предмета — семьеведения.

— Нам сегодня важно поработать и над нравственным фактором, над развитием нравственных ориентиров, — объяснила депутат данную инициативу.

В завершение встречи Ярослав Нилов заверил, что «нацпроект «Демография» себя оправдал, надо его продолжать».