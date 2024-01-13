«Со «Словом пацана» нас связывает эпоха» — в Альметьевске ставят «Чисто татарское убийство»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Альметьевском театре началась работа над новым спектаклем, тематика которого перекликается с нашумевшим сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но, по словам режиссера Александра Далматова, актеры расскажут несколько иную историю — о судьбе татарского народа и том, к чему он пришел. Подробнее о том, как бандитские разборки привели к трагедии в жизни главного героя Кадыра и его близких, в каких локациях Казани будут снимать эпизоды из 90-х годов и какую главную мысль пытаются донести до зрителя авторы постановки, — в материале «Реального времени».

Первый фильм-театр в татарском театре

В Альметьевском татарском государственном драматическом театре идет работа над постановкой спектакля совершенно нового жанра — здесь будет показан первый фильм-спектакль. Его ставят по роману Равиля Сабыра «Фәхрине үтереп ташладылар», который перевели на русский язык как «Чисто татарское убийство». Режиссером постановки выступает Александр Далматов, известный по работе над фильмом «В мае cорок четвертого» («Кырык дүртнең май аенда»), который сейчас на стадии пост-продакшена. Главную роль в фильме-спектакле — Кадыра — исполняет ведущий актер Альметьевского театра, заслуженный артист Татарстана Динар Хуснутдинов.

— До этого в истории татарского театра такого жанра не было. Будет установлен большой экран, который планируется использовать не только для просмотра кинокадров, но и как декорацию, интерьер. На сцене действие происходит в наше время, на экране же будут воспроизведены 90-е годы и показаны воспоминания героев. То есть их не будут произносить словами, а покажут в кадрах фильма. Автор так и пишет в своем романе «Перед глазами, как на экране, проносятся воспоминания…», — объясняет Александр Далматов.



К слову, Александр стал режиссером не только кинематографической части спектакля, но и театральной. Для него это первый подобный опыт. А идея поставить произведение в новом жанре — фильма-спектакля — принадлежит директору Альметьевского театра Фариде Исмагиловой.

Спектакль ставят по роману Равиля Сабыра «Фәхрине үтереп ташладылар», который перевели на русский язык как «Чисто татарское убийство». realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Она это придумала и пригласила меня реализовать проект. Как мне стало известно, до этого были попытки пригласить нескольких режиссеров, но они сказали, что здесь нужен человек, который углублен в тему татарского народа и его историю, — пояснил Далматов.

«Слово пацана по-татарски, но с другим ракурсом»



В постановке есть отсылки к нашумевшему сериалу, и это обусловлено не только названием «Чисто татарское убийство».

— Сюжет развивается в 90-е, будут и уличные разборки, и убийство, и жаргонные словечки: «чушпан», «пацаны», «на нашей улице» и так далее. Понятно, что кто-то будет проводить параллели и станет обвинять нас в том, что мы пытаемся повторить успех сериала «Слово пацана», но это не так. Здесь схожа только сама эпоха, а истории совершенно разные. Но тот дух, конечно, остается. Его никак не поменять. К тому же затрагивается более глубокая тема — история нашей республики и в целом татарского народа, проблема языка. Мы не боимся обвинений в том, что пытаемся скопировать сериал, наш сценарий кардинально отличается, и суть совершенно в другом, — утверждает режиссер.

Сниматься в фильме к спектаклю будут актеры альметьевского театра. Съемки пройдут в Казани и Альметьевске. Сейчас идет поиск локаций, подбирают подходящие общежития, чтобы передать атмосферу и антураж тех лет.

— На днях мы просмотрели все общежития КХТИ, КФУ. Нам показались подходящими, например, 1-е и 4-е общежитие КФУ, там многое сохранилось с тех времен, вплоть до паркета на полу и окрашенных в синюю краску коридоров и лестниц. Мы будем снимать внутри общежитий и на казанских улицах. Какую-то часть снимем в Альметьевске, например сцену встречи с писателем. Я бы хотел, чтобы в кадр попала вся труппа театра, в особенности актеры старшего поколения. Пусть их все видят. В альметьевском театре замечательные актеры, — не скрывает своего восхищения Александр.

В эпизодах про 90-е годы с уличными драками и убийством получится так, что из-за действий бандитов пострадают невинные татарские студенты, судьбы которых разобьются после этих событий. Есть и любовная линия, главный герой Кадыр полюбил девушку Диляру. После того как молодой человек попал в тюрьму, жизнь возлюбленной перевернулась на 180 градусов, по разным причинам она попала на путь проституции, и парень ее не простил.

«Красивого романтического конца этой любовной истории нет. Но мне бы хотелось, чтобы сам спектакль не заканчивался трагично, хотелось бы оставить людям надежду», — поделился задумкой режиссер.

«Мы не боимся обвинений в том, что пытаемся скопировать сериал, наш сценарий кардинально отличается», заверил режиссер. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Роман длиною в 12 лет



Автор книги, драматург и прозаик Равиль Сабыр, говорит о финале произведения однозначно — хэппи энда не будет. Правда, допускает, что в ходе работы над постановкой могут быть внесены какие-то коррективы, так как это творческий процесс.

Роман «Фәхрине үтереп ташладылар» был написан в 2020 году, а через год удостоился третьего места в литературном конкурсе, объявленном Комиссией при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Но начало романа было положено задолго до этого события, отметил драматург.

Ранее Равиль Сабыр в основном писал только пьесы. Их поставили в нескольких татарских театрах. Его новый роман тоже когда-то начинался как пьеса. В 2008 году в челнинском театре драматург совместно с режиссером Булатом Бадриевым поставил спектакль по произведению Фатыха Амирхана «Хаят». Известно, что это недописанное произведение, но автор оставил план о том, как должен развиваться сюжет дальше. Режиссер дал идею и Сабыр написал продолжение. После удачного проекта автору предложили подумать над новым проектом.

— У меня было желание написать свое произведение, а не просто инсценировку чужого романа. Булат как-то в разговоре сказал: «Вот, представь, есть комната, у нее есть четыре угла. Рассади четырех мужчин, и пусть они между собой выясняют отношения». Эта идея мне показалась очень интересной, и я начал писать пьесу. Но, видимо, в то время у меня еще не было достаточно жизненного опыта, может быть, не хватило мастерства. В общем я написал 15-20 страниц и остановился, — рассказал Сабыр.

Затем писатель участвовал в работе лаборатории на базе Камаловского театра, а после снова ушел в творческий перерыв. Все тянулось до 2020 года, когда роман наконец был завершен.

«Мы мечтали о великом будущем для татарского народа»

— Тема романа мне и самому очень близка. Мы сами в студенческие годы мечтали о великом будущем для татарского народа. Время прошло, мы повзрослели, оглянулись на прошлое. Все эти наши мечты — масштабные, глобальные, космические — они не сбылись, к сожалению. Все потихоньку сходит на нет, в том числе и родной язык. В моем романе как раз идет разговор о том, почему наши мечты в конечном счете так и не воплотились в жизнь, — пояснил автор.

«Тема романа мне и самому очень близка», признался писатель. предоставлено realnoevremya.ru Равилем Сабыром

По его словам, читатели высказывают самые разные мнения о романе, но ясно одно — каждый его понимает по-своему, у каждого появляются свои собственные воспоминания и ассоциации. «Интересный факт: женщины-читательницы мне не простили образ главной героини, которая в итоге стала проституткой. Они пытались мне доказать, что татарская женщина не может быть такой. Но ведь я и не стремился написать про идеальную татарскую женщину, у меня не было такого намерения, здесь другая история. Про идеальную татарку пусть пишут другие, таких произведений тоже очень много», — отметил драматург. Возвращаясь к финалу произведения, Равиль Сабыр еще раз подчеркнул, что счастливой развязки ожидать не стоит.

— Даже если поставить цель, смягчить трагичный финал, пока непонятно, как это сделать на практике. В классическом детективе убийство происходит в начале, а в нашем романе — в конце, и как это переделать — я не знаю. Да и надо ли? Мне кажется, в этом случае пьеса просто распадется, сама суть потеряется, — считает драматург.

Премьера спектакля «Чисто татарское убийство» («Фәхрине үтереп ташладылар») в Альметьевском театре запланирована на март.

