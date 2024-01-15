День в истории 15 января: 15 лет «чуду на Гудзоне», родились Жиганов и Авзалова, сборы «Рубина»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 января 2024 года
15 января казанский футбольный клуб «Рубин» отправится на сборы в Турцию, в рамках которых проведет 11 матчей в Белеке, где у команды состоится три тренировочных сбора. В России отмечается День образования Следственного комитета. Три года назад Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе, 15 лет назад произошло «чудо на Гудзоне». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Казанский футбольный клуб «Рубин» отправится в турецкий Белек. Там команда проведет три тренировочных сбора, в рамках которых состоятся 11 товарищеских игр.
Кто родился: Назиб Жиганов и Альфия Авзалова
- 1795 — русский дипломат и поэт Александр Грибоедов (скончался 11 февраля 1829 года). Автор комедии «Горе от ума».
- 1850 — русский математик Софья Ковалевская (скончалась 10 февраля 1891 года). Первая русская женщина-профессор.
- 1908 — американский физик Эдвард Теллер (скончался 9 сентября 2003 года). Известен как «отец водородной бомбы».
- 1911 — композитор, народный артист СССР Назиб Жиганов (скончался 2 июня 1988 года). Является основоположником профессионального татарского музыкального искусства. Был художественным руководителем Татарского театра оперы и балета, потом, вплоть до своей смерти, руководил Казанской консерваторией, названной позже в его честь. Также в Казани есть улица Назиба Жиганова.
- 1929 — афроамериканский борец против расовой дискриминации в США Мартин Лютер Кинг (скончался 4 апреля 1968 года).
- 1931 — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Физико-технологического института РАН, академик Камиль Валиев (скончался 28 июля 2010 года).
- 1933 — советская и российская татарская певица, солистка Татарской филармонии, народная артистка Татарской АССР и заслуженная артистка РСФСР Альфия Авзалова (скончалась 15 июня 2017 года). В честь певицы названа улица в столице Татарстана.
- 1945 — Генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (региональное объединение работодателей) Алексей Пахомов.
Кто скончался: Саин-Булат и Евгений Шварц
- 1616 — великий князь всея Руси (1575—1576), тверской князь (1576—1585) Симеон Бекбулатович Касимовский (до крещения — Саин-Булат). Служил Ивану IV Грозному.
- 1958 — советский писатель и драматург, уроженец Казани Евгений Шварц (родился 21 октября 1896 года).
- 1967 — художник, один из основоположников футуризма Давид Бурлюк (родился 21 июля 1882 года). Учился в Казанской художественной школе.
- 2018 — ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан (родилась 6 сентября 1971 года).
- 2023 — советский и грузинский певец, актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе (родился 19 июля 1938 года).
Праздники: День Следкома
- День образования Следственного комитета РФ. Он был основан 15 января 2011 года на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
- День памяти святого Серафима Саровского. 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного.
События в истории: в Казани открылась первая татарская общественная библиотека, в США завершено строительство Пентагона
- 1582 — заключен Ям-Запольский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. Документ подводил итоги Ливонской войны (1558—1583 годы) и провозглашал перемирие между двумя государствами сроком на 10 лет.
- 1892 — Джеймс Нейсмит опубликовал правила баскетбола (Basket Ball, дословно — «корзина мяч»).
- 1906 — в Казани официально открылась первая татарская общественная библиотека, мусульманский филиал Казанской городской публичной библиотеки. Постоянными посетителями библиотеки были Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Маджит Гафури, Хусаин Ямашев, Баки Урманче и другие. В 2000 году библиотека была закрыта на капитальный ремонт и с этого времени фактически прекратила свое существование.
- 1920 — арестован Верховный правитель России адмирал Александр Колчак.
- 1925 — вышел в эфир первый в СССР любительский передатчик. Его построил нижегородец Федор Лбов.
- 1939 — в СССР появились первые трудовые книжки, введенные 20 декабря 1938 года. Они заменили дореволюционные послужные списки для некоторых категорий граждан.
- 1943 — завершено строительство Пентагона, штаб-квартиры Министерства обороны США.
- 1955 — власти Китая приняли решение о создании собственного ядерного арсенала.
- 1971 — в Египте торжественно открыли Асуанскую плотину. В ее строительстве принимал участие СССР.
- 2001 — заработал первый вариант отдельного сайта энциклопедии «Википедии» (10 января она работала в составе Нупедии, — прим. ред.). Ее запустили Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер. «Википедия» является общедоступной интернет-энциклопедией со свободным контентом, статьи для которой может написать любой человек.
- 2009 — произошло «чудо на Гудзоне». Аэробус А-320 авиакомпании US Airways, следовавший из Нью-Йорка в Шарлотт и Сиэтл, через полторы минуты после взлета столкнулся с птицами, из-за чего у него отказали оба двигателя. В итоге экипаж сумел посадить самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, не разрушив лайнер. Все 150 пассажиров и 5 членов экипажа выжили. По мотивам событий в 2016 году вышел фильм «Чудо на Гудзоне» режиссера Клинта Иствуда с Томом Хэнксом в главной роли.
- 2017 — Япония осуществила запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя.
- 2018 — в Казани произошел масштабный блэкаут. Во всем Приволжском и частично в Советском районах Казани отключили свет — без электричества остались почти 100 тыс. человек.
- 2020 — правительство премьер-министра Дмитрия Медведева, сформированное 8—18 мая 2018 года, в полном составе ушло в отставку. В итоге новым руководителем кабмина стал глава ФНС Михаил Мишустин, а Медведев занял должность замсекретаря Совбеза.
- 2021 — экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл на ралли «Дакар». Для гонщика это стало первой победой на этих гонках.
- 2021 — Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе. Это ответная реакция на решение США выйти из договора в ноябре 2020 года.
- 2023 — самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из Катманду в Покхару, разбился при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них было четверо россиян.
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