Власти Казани: тепло подали в 91% многоквартирных домов

Оставшиеся 520 домов будут подключены в ближайшие дни, заявили в исполкоме

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на сегодняшнее утро тепло подали в систему центрального отопления 91% многоквартирных домов Казани, или в 5054 здания. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии замруководителя исполкома Искандер Гинятуллин.

По его словам, отопление уже включили также в 95% социальных учреждений. Тепло подано во все детсады, школы и все отдельно стоящие объекты здравоохранения.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

— Работа продолжается. Оставшиеся 520 домов и 45 учреждений социальной сферы будут подключены в ближайшие дни, — заверил Гинятуллин.

Напомним, недавно раис Татарстана Рустам Минниханов поручил с 5 октября подать тепло во все образовательные и медицинские учреждения региона. В Казани отопительный сезон стартовал 1 октября. Тепло должны получить более 16 тыс. потребителей — многоквартирные дома, объекты соцсферы, коммерческие и промышленные организации.



Галия Гарифуллина