Мероприятия летнего сезона в парках Казани посетили 1,5 млн человек

Всего в общественных пространствах провели 2160 событий

Фото: Динар Фатыхов

Мероприятия прошедшего летнего сезона в парках Казани посетили 1,5 млн человек. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

По ее словам, за этот период в общественных пространствах провели 2160 мероприятий. Задействовано было 38 парков.

Сезон открыли 23 мая. В течение лета для горожан проводили встречи парковых сообществ, музыкальные мероприятия, театральные выступления, соревнования и другие мероприятия. В частности, в этом году прошло рекордное количество орнитологических прогулок — 11 встреч.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Всего на сценах парков прошло 220 концертов. Горожане и гости города смогли посутить выступления 29 звезд российского масштаба, — рассказала Айгуль Латыпова.

В 34 парках Казани прошло 1095 спортивных занятий: от бега и йоги до паркура и зумбы. В девяти общественных пространствах проводили кинопоказы под открытым небом — 60 показов собрали 16 тыс. зрителей.



Напомним, в этом году в Казани обустроили пять общественных пространств — от смотровой площадки в парке Горького до четвертой очереди бульвара «Ярдэм». На эти цели потратили 2,1 млрд рублей.

Галия Гарифуллина