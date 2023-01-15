На 85-м году жизни умер грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе

В возрасте 84 лет ушел из жизни известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

Вахтанг Кикабидзе родился в июле 1938 года. В 1978-м стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980-м ему было присвоено звание народного артиста Грузии.

С 2020 года Кикабидзе занимал пост депутата парламента Грузии. В своей карьере он исполнил десятки роле, одна из которых — Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии «Мимино».

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, вчера в возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова.

— Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице, — рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник.

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Максим Кокунин